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Хорошие манеры на вес золота, а научиться им ничего не стоит: поступки, от которых просто кровь закипает

Хорошие манеры на вес золота, а научиться им ничего не стоит: поступки, от которых просто кровь закипает

Автор:
26 февраля 2024 11:21
Сообщество : Жизнь
Метки: бесит   грубость   наглость   невоспитанные люди   фото из соцсетей   
3882
21

Уважение к окружающим -- это не только дело чести. Когда мы уважаем друг друга, жизнь сразу становится чуть-чуть лучше и легче для каждого, но, похоже, некоторым грубиянам об этом рассказать забыли.

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Метки: бесит   грубость   наглость   невоспитанные люди   фото из соцсетей   
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24  комментария
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21k
Luc72 3 часа назад
Об ком вообще тут речь? Если про светлую машину, то он очень даже нормально припарковался, судя по разметке, а то, что у соседа НА МЕТР откидывается пандус... ну уж извините, экстрасенсов нет через закрытую дверь видеть...
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682
Maksim 2 часа назад
Немного странный подход к набору... Местами действительно неприятно, местами непонятно. IMHO три пункта вообще отдельная пеня:
7) А тут у кого отсутствие манер ищут? Места приоритетны, а не "только для". Тем более там одно пустое.
11) Женщина отказалась уходить и продолжила загорать. - А скорбящие другого места найти не могли или отойти немного в сторону? Явно же пляж или зона отдыха. Процессия, наверное, перед эти по всем паркам отдыха проехала...
17) Ну а что еще делать в кино, как не смотреть кино? - Кино еще не факт что началось началось, а 10-15 минут рекламы перед фильмом смотреть как-то...
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757
Macht 2 часа назад
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Пришёл на пляж позагорать, а тут приходит похоронная процессия развеять прах над этой рекой. И ты же ещё и виноват - у тебя плохие манеры...
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6k
Станислав 2 часа назад
про молодежь и бабку... На днях едзил в другой город. Приехал на автостанцию купил билет, сел и тронулись. В бусе все места распроданы (соответственно сидячие). И тут на выезде из города водила тормозит, решив подкинуть бабку, говоря что МЕСТ НЕТ! И придется ехать стоя!!!!! Бабке пох... как живая запрыгнула, оглядела салон и недовольным ипалом - НУ ДА, НУ ДА, мол молодежь пошла, фиг уступит место!!!! - На что, ей в ответку кинул, мол С КУЯЛИ????!!!!! Проедь пару остановок до станции, купи билет и мни свою жопу! Тебе же сказали мест НЕТ!
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1k
ProFanas 2 часа назад
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Серого не оправдываю. Но и мужик тоже тупарик. Сдай назад и посади инвалида, так нет - будем звать полицию и жариться на солнце ..
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1k
ProFanas 3 часа назад
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И где эта пожелая женщина 55 лет еврейской наружности , которой надо место???
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1k
ProFanas 3 часа назад
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Замки - от честных людей. От болбоёбов не спасают и стены с колючкой...
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1k
София 3 часа назад
Мне сначала показалось, что она по свежему асфальту дефилирует)
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3k
lekha-fil 3 часа назад
Ноги женские.
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34k
Юр21 4 часа назад
Невоспитаные скоты и махровые эгоисты, зато идеальные потребители!
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