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Уважение к окружающим -- это не только дело чести. Когда мы уважаем друг друга, жизнь сразу становится чуть-чуть лучше и легче для каждого, но, похоже, некоторым грубиянам об этом рассказать забыли.
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6. Блогерша проигнорировала то, что храм Фусими Инари в Киото закрыли по соображениям безопасности, потому что хотела сделать красивое фото для соцсетей
10. Кто-то бросил машину у больницы прямо на дороге, перегородив путь скорой помощи. Этим кто-то потом оказался врач
11. Женщина отказалась уходить и продолжила загорать, хотя рядом с ней собрались скорбящие, чтобы развеять прах умершего близкого
16. Где еще похвастаться свежим (хочется верить) уловом, как не в метро? Ну разве только положить ее в микроволновку в офисе...
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7) А тут у кого отсутствие манер ищут? Места приоритетны, а не "только для". Тем более там одно пустое.
11) Женщина отказалась уходить и продолжила загорать. - А скорбящие другого места найти не могли или отойти немного в сторону? Явно же пляж или зона отдыха. Процессия, наверное, перед эти по всем паркам отдыха проехала...
17) Ну а что еще делать в кино, как не смотреть кино? - Кино еще не факт что началось началось, а 10-15 минут рекламы перед фильмом смотреть как-то...