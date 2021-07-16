Люди, которые нас раздражают

Пошире открывайте шлюзы ненависти к человечеству - сейчас она польется могучим потоком! В одной подборке мы собрали все, что раздражает, напрягает и просто бесит нас в окружающих. Осторожно, может непроизвольно вырваться обсценная лексика!

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Это просто преступление против человечества 0 Источник:

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Люди, которые вечно перекрывают тележками проходы в магазинах, чтобы стоять и болтать 0 Источник:

Те, кто паркуется, занимая два места 0 Источник:

Те, ктоидет с тележкой по середине проезда на стоянке у супермаркета 0 Источник:

Те, кто перекидывает волосы через спинку кресла в транспорте 0 Источник:

Те, кто вытягивает ноги на сиденье в общественном транспорте 0 Источник:

Покупатели, которые не возвращают вещи на место, а бросают где попало 0 Источник:

Те, кто в кафе с фаст-фудом раскладывают свои объедки на весь стол и не убирают их 0 Источник:

Люди, которые бросают тележки у супермаркета на местах для стоянки машин 0 Источник:

Люди, которые кладут ноги на стол в общественных местах. Да и во всех остальных тоже 0 Источник:

Люди с колонками наперевес 0 Источник:

Те, кто вечно лезет без очереди 0 Источник:

Люди, которые в магазине оставляют свои объедки где попало 0 Источник:

Покупатели, которые устраивают на магазинных полках такой бардак, что нужного товара не найдешь 0 Источник:

Пользователи, которые устраивают на десктопе такое месиво из иконок, что аж в глазах рябит 0 Источник:

Пассажиры, которые хвастаются своими светящимися аксессуарами в темном ночном самолете 0 Источник:

Люди, которые никогда не допивают напитки до конца и переводят зря кучу продукта 0 Источник:

Люди, у которых в спортзале хватает сил на сто подходов, но не хватает на то, чтобы убрать все на место 0 Источник:

Люди, которые оставляют в посуде последний мелкий кусок, только чтобы не мыть ее 0 Источник:

Молодежь, которая сидит на лестницах, путаясь под ногами у прохожих 0 Источник:

Продавцы, которые клеят ценники в самом неподходящем месте - так, что их не отдерешь, не оставив следов 0 Источник:

Любители поспать на креслах в переполненном аэропорту 0 Источник:

Те, кто не умеет резать торт и грызет его, как крыса 0 Источник:

Те, кто берет таблетки из конвалюты не подряд 0 Источник:

Безрукие грузчики в аэропорту 0 Источник:

Те, кто не умеет пользоваться скотчем или изолентой, и после кого их хоть выбрасывай 0 Источник:

Те, кто портит зубную пасту 0 Источник:

Преподаватели, которые не вытирают доску до конца и из-за этого вечно всех путают 0 Источник:

Те, кто забывает закрывать фломастеры и маркеры 0 Источник: