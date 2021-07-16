Люди, которые нас раздражают

Автор:
16 июля 2021 08:30
Пошире открывайте шлюзы ненависти к человечеству - сейчас она польется могучим потоком! В одной подборке мы собрали все, что раздражает, напрягает и просто бесит нас в окружающих. Осторожно, может непроизвольно вырваться обсценная лексика!
Это просто преступление против человечества
Люди, которые вечно перекрывают тележками проходы в магазинах, чтобы стоять и болтать
Те, кто паркуется, занимая два места
Те, ктоидет с тележкой по середине проезда на стоянке у супермаркета
Те, кто перекидывает волосы через спинку кресла в транспорте
Те, кто вытягивает ноги на сиденье в общественном транспорте
Покупатели, которые не возвращают вещи на место, а бросают где попало
Те, кто в кафе с фаст-фудом раскладывают свои объедки на весь стол и не убирают их
Люди, которые бросают тележки у супермаркета на местах для стоянки машин
Люди, которые кладут ноги на стол в общественных местах. Да и во всех остальных тоже
Люди с колонками наперевес
Те, кто вечно лезет без очереди
Люди, которые в магазине оставляют свои объедки где попало
Покупатели, которые устраивают на магазинных полках такой бардак, что нужного товара не найдешь
Пользователи, которые устраивают на десктопе такое месиво из иконок, что аж в глазах рябит
Пассажиры, которые хвастаются своими светящимися аксессуарами в темном ночном самолете
Люди, которые никогда не допивают напитки до конца и переводят зря кучу продукта
Люди, у которых в спортзале хватает сил на сто подходов, но не хватает на то, чтобы убрать все на место
Люди, которые оставляют в посуде последний мелкий кусок, только чтобы не мыть ее
Молодежь, которая сидит на лестницах, путаясь под ногами у прохожих
Продавцы, которые клеят ценники в самом неподходящем месте - так, что их не отдерешь, не оставив следов
Любители поспать на креслах в переполненном аэропорту
Те, кто не умеет резать торт и грызет его, как крыса
Те, кто берет таблетки из конвалюты не подряд
Безрукие грузчики в аэропорту
Те, кто не умеет пользоваться скотчем или изолентой, и после кого их хоть выбрасывай
Те, кто портит зубную пасту
Преподаватели, которые не вытирают доску до конца и из-за этого вечно всех путают
Те, кто забывает закрывать фломастеры и маркеры
Те, кто садится у прохода, блокируя место у окна
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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Те, кто не допивают напитки - это я примерно в 50% случаев. И да, я выкидываю остаток. Ибо мне не надо больше. Меньший объём вообще не всегда есть в продаже. Обычно стандарт - 0.5 бутылка.
Остальное да, согласен бесит. :)
И особенно бесят утырки с колонками из которых что-то там орёт на всю улицу.
Почему не пользоваться наушниками - не понимаю вообще