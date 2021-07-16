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Люди, которые нас раздражают

Люди, которые нас раздражают (31 фото)

Автор:
16 июля 2021 08:30
Сообщество : Факты
Метки: бесит   братья и сестры   выводит   люди   мир полон идиотов   окружающие   раздражает   факты   
732
31
Пошире открывайте шлюзы ненависти к человечеству - сейчас она польется могучим потоком! В одной подборке мы собрали все, что раздражает, напрягает и просто бесит нас в окружающих. Осторожно, может непроизвольно вырваться обсценная лексика!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: бесит   братья и сестры   выводит   люди   мир полон идиотов   окружающие   раздражает   факты   
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Денис Полчаса назад
Те, кто садятся у прохода, а не у окна - я сам так постоянно делал пока ездил в маршрутках в Питере. Ибо залезть-то туда легко, а вылезти геморрой ещё тот, но всегда любого без проблем пропустят сесть к окну. Не видел, чтобы не пропускали :) Проблема лишь у тех людей, которые САМИ не хотят к окну лезть ровно по той же причине :)

Те, кто не допивают напитки - это я примерно в 50% случаев. И да, я выкидываю остаток. Ибо мне не надо больше. Меньший объём вообще не всегда есть в продаже. Обычно стандарт - 0.5 бутылка.

Остальное да, согласен бесит. :)
И особенно бесят утырки с колонками из которых что-то там орёт на всю улицу.
Почему не пользоваться наушниками - не понимаю вообще
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736
Fiverknot Полчаса назад
Забыли добавить людей, которые в поезде просят поменяться местами, потому что им так хочется или удобно. А цены на билеты на эти места очень сильно отличаются.
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