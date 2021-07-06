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25 человек, чей день действительно не задался

25 человек, чей день действительно не задался (26 фото)

Автор:
06 июля 2021 14:29
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   неудачи   плохой день   фейлы   фото из соцсетей   
535
26

Даже если вам кажется, что ваш день безнадежно испорчен, и свет в конце тоннеля мерцает совсем тускло, не отчаивайтесь – по крайней мере, у вас все не так плохо, как у ребят из этой подборки.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   неудачи   плохой день   фейлы   фото из соцсетей   
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6  комментариев
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au3 48 минут назад
Да ..... не повезло человеку ....
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jonnyD 23 минуты назад
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Владимир Полчаса назад
О-па, сестра подтянулась
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Nikita 53 минуты назад
Аж сердце ёкнуло
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