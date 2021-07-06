25 человек, чей день действительно не задался

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Даже если вам кажется, что ваш день безнадежно испорчен, и свет в конце тоннеля мерцает совсем тускло, не отчаивайтесь – по крайней мере, у вас все не так плохо, как у ребят из этой подборки.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Юмор неудачи плохой день фейлы фото из соцсетей
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