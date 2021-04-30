Теплый прием: оригинальные и смешные придверные коврики

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Иногда простого "добро пожаловать" недостаточно. Владельцы этих домов решили сразу дать гостям понять, что их ждет за дверью — а те уже пусть действуют на свой страх и риск.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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