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Теплый прием: оригинальные и смешные придверные коврики

Теплый прием: оригинальные и смешные придверные коврики (13 фото)

Автор:
30 апреля 2021 13:12
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   коврики   смешные надписи   фото из соцсетей   
650
13

Иногда простого "добро пожаловать" недостаточно. Владельцы этих домов решили сразу дать гостям понять, что их ждет за дверью — а те уже пусть действуют на свой страх и риск.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   коврики   смешные надписи   фото из соцсетей   
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83k
Феофан 50 минут назад
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Andrei Час назад
Тут написано вовсе не п*@#%"
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3k
Феликс Дзержинский Час назад
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