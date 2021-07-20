Видео: крыса проявила чудеса акробатики, пытаясь добраться до птичьей кормушки

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26-летняя Мелиса Патерсон из Норфолка (Великобритания) не ожидала увидеть такое в собственном саду. По веревке, натянутой для сушки белья, ползла здоровенная крыса... ей очень нужно было добраться до заветной цели - кормушки для птиц.
Первым порывом Мелиссы было заорать от ужаса, но еще больше ей хотелось запечатлеть этот грандиозный цирковой номер. Что она и сделала.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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