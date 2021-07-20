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Видео: крыса проявила чудеса акробатики, пытаясь добраться до птичьей кормушки

Видео: крыса проявила чудеса акробатики, пытаясь добраться до птичьей кормушки (5 фото)

Автор:
20 июля 2021 16:41
Сообщество : Животные
Метки: Канатоходцы   Юмор   акробатический трюк   видео   голодные игры   животные   забавное видео   крыса   
269
5
26-летняя Мелиса Патерсон из Норфолка (Великобритания) не ожидала увидеть такое в собственном саду. По веревке, натянутой для сушки белья, ползла здоровенная крыса... ей очень нужно было добраться до заветной цели - кормушки для птиц.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Канатоходцы   Юмор   акробатический трюк   видео   голодные игры   животные   забавное видео   крыса   
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975
Saplus 36 минут назад
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8k
ДядяТоля Час назад
Голод не тетка.
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