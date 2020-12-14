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Черный кот обнаружил камеру в соседской двери и стал звездой

Черный кот обнаружил камеру в соседской двери и стал звездой (3 фото + 2 видео)

Автор:
14 декабря 2020 03:01
Сообщество : Животные
Метки: видео   домофон   животные   камера   кот   соседи   юмор   
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Ночное приключение хвостатого попало на видео и разлетелось по интернету с вирусной скоростью. Уж очень эффектно смотрится котик в этой записи!

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Метки: видео   домофон   животные   камера   кот   соседи   юмор   
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6k
Перст Указующий Час назад
очень интересный сюжет с необычной развязкой, держал в напряжении!
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10k
Хью́берт 17 минут назад
Активность кота ночью.
Ссылка youtu.be
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14k
Сталкер 49 минут назад
Положа руку на сердце – ни о чём...
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