Черный кот обнаружил камеру в соседской двери и стал звездой

Ночное приключение хвостатого попало на видео и разлетелось по интернету с вирусной скоростью. Уж очень эффектно смотрится котик в этой записи!
"Этот кот от усов до хвоста был черней, чем сама чернота..." И за полминуты успел прославиться благодаря своей любознательности.
Заинтересованный новинкой на двери соседей, установивших видеодомофон, усатый визитер вскочил на стул у входной двери и начал разглядывать глазок камеры. А потом и обнюхивать...
Заинтересованный новинкой на двери соседей, установивших видеодомофон, усатый визитер вскочил на стул у входной двери и начал разглядывать глазок камеры. А потом и обнюхивать...
Когда детектор движения "засек" кота, включилась камера, которая и зафиксировала все забавные ужимки заинтригованного животного. Изображение получилось очень забавным, поскольку в таком домофоне установлена широкоугольная камера - чтобы охватывать максимум пространства. И у прижавшегося к объективу котика внезапно "вырастает" здоровенный нос...
Видеоотчет о ночной прогулке черного кота разместила YouTube компания-производитель видеодомофонов. ролик очень понравился публике: "И никаких суеверий! Соседский кот приходил поздороваться перед камерой".
Многие даже задумались, не нужно ли и им такое устройство.
Многие даже задумались, не нужно ли и им такое устройство.
А вот под дверь одного из жителей Флориды два года назад точно так же заявился медведь!
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