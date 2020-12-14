Черный кот обнаружил камеру в соседской двери и стал звездой

"Этот кот от усов до хвоста был черней, чем сама чернота..." И за полминуты успел прославиться благодаря своей любознательности.

Заинтересованный новинкой на двери соседей, установивших видеодомофон, усатый визитер вскочил на стул у входной двери и начал разглядывать глазок камеры. А потом и обнюхивать...