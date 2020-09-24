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Сорока устроила забавную погоню за своим сородичем

Сорока устроила забавную погоню за своим сородичем (2 фото + 1 видео)

Автор:
24 сентября 2020 08:51
Сообщество : Животные
Метки: австралия   видео   животные   позитив   прикол   сорока   юмор   
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Жительница Австралии случайно стала свидетелем забавной сцены из жизни сорок. Одна из прилетевших в её сад птиц неожиданно стала гонять своего сородича вокруг дерева.

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Метки: австралия   видео   животные   позитив   прикол   сорока   юмор   
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☣️Месть печенегов☣️ Полчаса назад
Не факт, что играли. Может это борьба за самку или территорию
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Forestdude

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