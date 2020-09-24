Сорока устроила забавную погоню за своим сородичем

«Сороки рождённые в Австралии умны и очаровательны, а их выходки часто бывают забавными. Эти две молодые птички играли в моём саду и я начала снимать их, когда они устроили погоню друг за другом», - написала австралийка в комментарии к сюжету, снятому в конце сентября прошлого года.