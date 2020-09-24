Сорока устроила забавную погоню за своим сородичем

Жительница Австралии случайно стала свидетелем забавной сцены из жизни сорок. Одна из прилетевших в её сад птиц неожиданно стала гонять своего сородича вокруг дерева.
Жительница Аделаиды, выглянув из окна своего жилища и заметив пернатых созданий, устроивших забег вокруг дерева, запечатлела весёлые моменты из жизни двух сорок.
«Сороки рождённые в Австралии умны и очаровательны, а их выходки часто бывают забавными. Эти две молодые птички играли в моём саду и я начала снимать их, когда они устроили погоню друг за другом», - написала австралийка в комментарии к сюжету, снятому в конце сентября прошлого года.
Источник:
Ссылки по теме:
- Сбежавшая от хозяев собака нашлась спустя несколько дней в компании новых друзей
- Пёс завалил девушку на землю прямо в момент записи ролика
- Не грусти, друг. Пойдем я тебе на балалайке поиграю
- 17 фотографий с собаками, которые подарят вам улыбку
- Смешной корги из Японии, который любит корчить забавные рожицы
12
Понравилось12
Новости партнёров
Загрузка...