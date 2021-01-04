Озорная кошка забежала в магазин, чтобы поиграть с украшавшими витрину шариками

Кошка сначала попыталась добраться до заинтересовавших её разноцветных предметов через щель в дверном проёме, но не добившись успеха, пожаловала на территорию витрины магазина. Затем, поиграв немного, усатая хищница устроила погоню за шариком непосредственно в торговом зале.