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Сообщество Без кота и жизнь не та 755 постов • 347 подписчиков подписаться
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Озорная кошка забежала в магазин, чтобы поиграть с украшавшими витрину шариками

Озорная кошка забежала в магазин, чтобы поиграть с украшавшими витрину шариками (2 фото + 1 видео)

Автор:
04 января 2021 11:23
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Юмор   видео   животные   кошка   позитив   прикол   
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Один из жителей Турции снял на видео кошку, устроившую забавную игру с украшавшими витрину магазина шариками.

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Метки: Юмор   видео   животные   кошка   позитив   прикол   
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Mr.Adamson

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