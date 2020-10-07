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Пожарные спасли крысу, застрявшую в канализационном люке

Пожарные спасли крысу, застрявшую в канализационном люке (4 фото + 1 видео)

Автор:
07 октября 2020 08:34
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   добро   животные   крыса   люк   поступок   спасение   фото   
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На днях в Германии пожарные спасли крысу, застрявшую в отверстии крышки канализационного люка.

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Метки: в мире   видео   добро   животные   крыса   люк   поступок   спасение   фото   
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3  комментария
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15k
SolomonA Час назад
Прошел год. Можно снова постить этот баян.
https://www.bbc.com/russian/news-47376913https://www.bbc.com/russian/news-47376913
https://www.gazeta.ru/social/news/2019/02/27/n_12686455.shtmlhttps://www.gazeta.ru/social/news/2019/02/27/n_12686455.shtml
Особенно доставляет словосочетание "на днях"....
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2k
Слава Кокаинум 7 секунд назад
Пожарные спасли крысу, застрявшую в канализационном люке
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25k
Snork Snorkoff Час назад
Интересно, как скоро там признают бактерии и вирусы живыми существами, убийство которых геноцид и нельзя?
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