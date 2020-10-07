Пожарные спасли крысу, застрявшую в канализационном люке

На днях в Германии пожарные спасли крысу, застрявшую в отверстии крышки канализационного люка.
Для выполнения спасательной операции пожарная команда прибыла на место — на улицу Штойбенштрассе, что в городе Бад-Кройцнах, земля Рейнланд-Пфальц — около 16.45.
Когда один из спасателей потянулся, чтобы помочь грызуну выбраться из капкана, тот укусил мужчину за перчатку, повредив свой зуб, который в итоге стал кровоточить.
Когда один из спасателей потянулся, чтобы помочь грызуну выбраться из капкана, тот укусил мужчину за перчатку, повредив свой зуб, который в итоге стал кровоточить.
Затем спасатели подняли крышку люка и деревянным клином подтолкнули крысу снизу.
По завершении операции по спасению, которая длилась чуть менее часа, крысу поместили в ящик и накрыли крышкой.
После грызуна отвезли к ветеринарам, где ему дали поесть и обезболивающее.
Пожарная команда добровольцев Freiwillige Feuerwehr Bad Kreuznach в итоге спасла животное, после чего разместила фотографии проделанного ими доброго дела на своей Facebook-странице.
По завершении операции по спасению, которая длилась чуть менее часа, крысу поместили в ящик и накрыли крышкой.
После грызуна отвезли к ветеринарам, где ему дали поесть и обезболивающее.
Пожарная команда добровольцев Freiwillige Feuerwehr Bad Kreuznach в итоге спасла животное, после чего разместила фотографии проделанного ими доброго дела на своей Facebook-странице.
Напомним, что нечто подобное в феврале 2019 года проделали пожарные из Бенсхайма, Германия.
Целых 9 спасателей прибыли к одной из канализационных крышек города, чтобы освободить бедное существо, торчащее из люка и тщетно пытавшееся из него выбраться.
Целых 9 спасателей прибыли к одной из канализационных крышек города, чтобы освободить бедное существо, торчащее из люка и тщетно пытавшееся из него выбраться.
В конечном итоге пожарные использовали петлю для отлова животных, чтобы схватить крысу, после чего они приподняли люк ломами и протолкнули живое существо, избавив его от оков. Благодаря этим действиям небезразличных людей животное было спасено.
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