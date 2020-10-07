Пожарные спасли крысу, застрявшую в канализационном люке

Затем спасатели подняли крышку люка и деревянным клином подтолкнули крысу снизу.



По завершении операции по спасению, которая длилась чуть менее часа, крысу поместили в ящик и накрыли крышкой.



После грызуна отвезли к ветеринарам, где ему дали поесть и обезболивающее.



Пожарная команда добровольцев Freiwillige Feuerwehr Bad Kreuznach в итоге спасла животное, после чего разместила фотографии проделанного ими доброго дела на своей Facebook-странице.