Кошка вцепилась в свою хозяйку, пытавшуюся насильно искупать её

Девушка пожалела, что решила искупать свою кошку. Не желавшее принимать водные процедуры животное утащило хозяйку в ванну.
Владелица домашнего питомца сильно просчиталась, когда решила насильно искупать свою кошку. Подруга девушки запечатлела водные процедуры, в ходе которых кошка вынудила свою мучительницу принять незапланированную ванну.
В итоге хозяйка кошки, получив ранение мягких тканей лица, надолго запомнит свой неудачный опыт, связанный с проведением гигиенических процедур над своим питомцем.
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