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Сообщество Без кота и жизнь не та 760 постов • 347 подписчиков подписаться
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Кошка вцепилась в свою хозяйку, пытавшуюся насильно искупать её

Кошка вцепилась в свою хозяйку, пытавшуюся насильно искупать её (2 фото + 1 видео)

Автор:
06 января 2021 10:27
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Девушка   Реакция   Юмор   видео   животные   кошка   прикол   
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Девушка пожалела, что решила искупать свою кошку. Не желавшее принимать водные процедуры животное утащило хозяйку в ванну.

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Метки: Девушка   Реакция   Юмор   видео   животные   кошка   прикол   
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18k
сёмик патрик 2 часа назад
Кошка вцепилась в свою хозяйку, пытавшуюся насильно искупать еёПосмотреть
Кошка вцепилась в свою хозяйку, пытавшуюся насильно искупать её
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3k
ваня панкин 5 минут назад
м-м-м-м...
м-м-м-м...Посмотреть
м-м-м-м...
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8k
Алексей Полчаса назад
Кошка вцепилась в свою хозяйку, пытавшуюся насильно искупать её
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7k
Izrin Maria Час назад
Вот дура! Так можно и без глаз остаться!
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4k
hairov 2 часа назад
Кошка вцепилась в свою хозяйку, пытавшуюся насильно искупать её
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13k
Alex 2 часа назад
Кошка вцепилась в свою хозяйку, пытавшуюся насильно искупать еёПосмотреть
Кошка вцепилась в свою хозяйку, пытавшуюся насильно искупать её
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