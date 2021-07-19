FISHKINET
Официантка поделилась секретом, как увеличить грудь без операции (6 фото) Официантка поделилась секретом, как увеличить грудь без операции... Особенности жизни мужчин после 35 лет, о которых не догадываются многие женщины Особенности жизни мужчин после 35 лет, о которых не догадываются... Тургенев бы оценил: лучшие мемы о современном поколении Тургенев бы оценил: лучшие мемы о современном поколении Под Петербургом обнаружили заброшенную частную тюрьму с печью-крематорием Под Петербургом обнаружили заброшенную частную тюрьму с... Неимоверная воля к победе Неимоверная воля к победе Система мер, которая насилует здравый смысл Система мер, которая насилует здравый смысл Иди меняй! Девочка не оценила дорогой подарок мамы Иди меняй! Девочка не оценила дорогой подарок мамы Фильму "Чужие" 35 лет! Фильму "Чужие" 35 лет! Подборка прикольных картинок Подборка прикольных картинок Василию Ливанову – 86 Василию Ливанову – 86 Умер второй ребенок из трех, сбитых 18-летней студенткой на пешеходном переходе Умер второй ребенок из трех, сбитых 18-летней студенткой на... Фотографии, глядеть на которые - сплошная боль Фотографии, глядеть на которые - сплошная боль "Ростех" показал внешность новейшего истребителя пятого поколения "Ростех" показал внешность новейшего истребителя пятого поколения Тест по фильму "Матрица" Тест по фильму "Матрица" Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные Гифки Гифки Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Авария дня. Водитель разбился, уходя от полицейской погони Авария дня. Водитель разбился, уходя от полицейской погони Мягкая посадка: курьезное ДТП с мотоциклистом Мягкая посадка: курьезное ДТП с мотоциклистом
Красивые цветные фотографии пляжной жизни в Рио-де-Жанейро. 1970‑х

Красивые цветные фотографии пляжной жизни в Рио-де-Жанейро. 1970‑х (23 фото)

Автор:
19 июля 2021 20:49
Метки: красиво   пляж   рио-де-жанейро   фотографии   
770
23
Пляжи Бразилии должны считаться одними из лучших в мире.
Канадский фотограф Блейк Смит прогулялся вдоль Ипанемы, Леблона, Копакабаны и других пляжей Рио фотографируя пляжные сцены в 1978.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: красиво   пляж   рио-де-жанейро   фотографии   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
3
8
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
92
Fisher1979 2 часа назад
И никакого силикона.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
dima423 Полчаса назад
воот, то что надо...тогда красивые бразильяночки были... не то что сейчас, коровы... жирные огромные жопы как у бабок, силиконовые сиськи... ужс
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Денис 40 минут назад
Я так понял, что автору нравятся плоскодонки...
Ну ок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Слепой Пью 55 минут назад
А почему мужики не в белых штанах?!? Погубили великую мечту Остапа Ибрагимовича, ироды...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Свирепый Бамбр Час назад
Сиськи там явно не в моде...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
RALEXXX Час назад
Гулял как-то по этому пляжу. Капакабана называется. У них там однажды соревнования дельтопланеристов были. В смысле они приземлялись на том пляже. Откуда стартовали не знаю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
klop Час назад
Страшненькие
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26
Дядя Витя 2 часа назад
У меня один вопрос: зачем им загорать!?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Создан пластырь, добывающий электричество из пота человека (5 фото) Создан пластырь, добывающий электричество из пота человека (5 фото) Потрясающие фото явлений природы с конкурса The Weather Photographer Of The Year Потрясающие фото явлений природы с конкурса The Weather Photographer Of The Year Поразительные вещи, которые увидишь не каждый день Поразительные вещи, которые увидишь не каждый день 33 любопытных фото с просторов сети, которые открывают новый взгляд на мир 33 любопытных фото с просторов сети, которые открывают новый взгляд на мир Красота нашей планеты с высоты птичьего полета Красота нашей планеты с высоты птичьего полета Фотограф снимает невероятную Луну без фотошопа Фотограф снимает невероятную Луну без фотошопа
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

566722



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Мурены - могут ли укусить и почему их так любят японки
4
113
Мурены - могут ли укусить и почему их так любят японки
В Госдуме объяснили, почему в России невозможно зарегистрировать однополые браки
2
164
В Госдуме объяснили, почему в России невозможно зарегистрировать однополые браки
﻿
Набирающие популярность
Курбан Бердыев возглавит сборную России по футболу
0
34
Курбан Бердыев возглавит сборную России по футболу
Страшно, но безопасно
0
21
Страшно, но безопасно
Официантка поделилась секретом, как увеличить грудь без операции (6 фото)
Официантка поделилась секретом, как увеличить грудь без операции (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Лето 2021
1
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#СССР#кино#автомобили#аварии#авто аварии#ynews#знаменитости#актеры
#интересно#история#фотографии#удивительно#дтп#люди#автомир#подборка#шоу бизнес#роль
#Юмор#картинки#животные#в мире#Россия#приколы#прикольные#фильм#спорт#авиация

На что жалуетесь?

Вернуться