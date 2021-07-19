Красивые цветные фотографии пляжной жизни в Рио-де-Жанейро. 1970‑х

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Пляжи Бразилии должны считаться одними из лучших в мире.
Канадский фотограф Блейк Смит прогулялся вдоль Ипанемы, Леблона, Копакабаны и других пляжей Рио фотографируя пляжные сцены в 1978.
Канадский фотограф Блейк Смит прогулялся вдоль Ипанемы, Леблона, Копакабаны и других пляжей Рио фотографируя пляжные сцены в 1978.
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Метки: красиво пляж рио-де-жанейро фотографии
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