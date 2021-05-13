Магия заброшенных зданий

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Французский фотограф Джонатан Хименес путешествует по всему миру, фотографируя давно заброшенные здания. Столкновение забытых признаков цивилизации и готовой поглотить их природы создает меланхолическое и немного магическое настроение, которым полны его снимки.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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