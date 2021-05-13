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Магия заброшенных зданий

Магия заброшенных зданий (16 фото)

Автор:
13 мая 2021 08:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: Джонатан Хименес   заброшеные здания   заброшки   красиво   фото   фотограф   фотографии   фотопроект   
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Французский фотограф Джонатан Хименес путешествует по всему миру, фотографируя давно заброшенные здания. Столкновение забытых признаков цивилизации и готовой поглотить их природы создает меланхолическое и немного магическое настроение, которым полны его снимки.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Джонатан Хименес   заброшеные здания   заброшки   красиво   фото   фотограф   фотографии   фотопроект   
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Сгусток позитива 7 минут назад
офигенные фотки!
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