Фотограф снимает невероятную Луну без фотошопа

Фотограф Зак Кули из всех объектов съемки предпочитает Луну. Он так сдружился с земным спутником, что безо всякого фотошопа делает прямо-таки невероятные снимки! Секрет прост: он пользуется зум-объективом с телеметрией и делает несколько снимков, сводя их в единый кадр с помощью двойной экспозиции. Нельзя с уверенностью сказать, нет ли у Зака других секретов, которые он не выдает публике, - но, так или иначе, фотографии получаются потрясающие!
×
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Фотограф делает художественные портреты из уличных снимков незнакомцев
- Лучшие фото 2020: объявлены победители Sony World Photography
- Британский фотограф показал неожиданную красоту
- Фотограф заглянул в глаза летающим монстрам
- Фотограф создает оптические иллюзии без фотошопа
16
Понравилось16
Новости партнёров
Загрузка...