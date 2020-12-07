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Фотограф снимает невероятную Луну без фотошопа

Фотограф снимает невероятную Луну без фотошопа (31 фото)

Автор:
07 декабря 2020 18:28
Сообщество : ФотоМир
Метки: Зак Кули   красиво   луна   мастерство   необычно   фото   фотограф   фотографии   
674
31
Фотограф Зак Кули из всех объектов съемки предпочитает Луну. Он так сдружился с земным спутником, что безо всякого фотошопа делает прямо-таки невероятные снимки! Секрет прост: он пользуется зум-объективом с телеметрией и делает несколько снимков, сводя их в единый кадр с помощью двойной экспозиции. Нельзя с уверенностью сказать, нет ли у Зака других секретов, которые он не выдает публике, - но, так или иначе, фотографии получаются потрясающие!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Зак Кули   красиво   луна   мастерство   необычно   фото   фотограф   фотографии   
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1  комментарий
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62
Саша 40 минут назад
Тсс.. Не показывайте Заку! У нас половина Владивостока вот такую луну на телефон нащелкали!)))

Тсс.. Не показывайте Заку! У нас половина Владивостока вот такую луну на телефон нащелкали!)))
Тсс.. Не показывайте Заку! У нас половина Владивостока вот такую луну на телефон нащелкали!)))
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