Красота нашей планеты с высоты птичьего полета

Дрон-фотография - новинка нашего времени. она помогает увидеть мир с неожиданного ракурса. Вот каким он выглядит сегодня, в наши дни, во время пандемии.
Кладбище круизных кораблей в порту Алиага, Турция. корабли массово сдают в утиль круизные компании, которые пандемия коронавируса оставила без клиентов.
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Зрители облюдают социальную дистанцию на ночном просмотре в рамках кинофестиваля Трайбека в Нью-Йорке.
Лодки на пересохшем озере Мармара в туриецкой провинции Маниса. В озере осталось 1,5% от прежнего уровня воды из-за активного использования для ирригации.
На пляже Ипанема в Рио-де-Жанейро людно, несмотря на то, что власти запретили жителям города и туристам пользоваться пляжами.
Строительство нового терминала аэропорта Мехико-сити в пригороде Текскоко было остановлено два года назад. Этим летом заброшеную стройку затопило проливными дождями.
Эту гигантскую картину под названием "Поверх стен" нарисовал вблизи древних Палатинских ворот в Турине французский художник Сайпе. он пишет гигантские картины в природном антураже биоразлагаемыми красками, не наносящими вреда экологии.
Мертвый крокодил в национальном парке Транспантанейра в бразильском штате Мато Гроссо, где этой осенью бушуют сильнейшие пожары в истории этих краев.
Озеро Серро вблизи города Лимпио в Парагвае этим летом приобрело странный фиолетовый цвет, и ученые не могут разгадать причину этого превращения.
Первая в Британии дорога, где велосипедисты и пешеходы имеют приоритет перед автомобилями, открылась в августе в Кембридже.
Пляж в албанском Дурресе, на Адриатическом море, в разгар августовской жары. По сообщениям властей Албании, из-за пандемии коронавируса туризм в стране сократился на 66%.
Участники международного заплыва через пролив Босфор, организованного Олимпийским комитетом Турции в августе 2020.
Театральный драйв-ин: зрители смотрят из машин представление танцевальной труппы Vertigo в Иерусалиме в период пандемии.
Социальная дистанция: перекресток в обычно оживленном торговом квартале Токио в период пандемии.
В Дувре организован склад плавсредств, на которых нелегальные мигранты перебирались через Ла-Манш в Англию.
Судно MV Wakashio, потерпевшее у берегов Маврикия крушение, в результате которого в океан вылилось более 1000 тонн топлива.
Результаты мощного взрыва в порту Бейрута 8 августа 2020 года, в результате которого погибли более 170 человек.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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