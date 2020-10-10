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Красота нашей планеты с высоты птичьего полета

Красота нашей планеты с высоты птичьего полета (36 фото)

Автор:
10 октября 2020 16:45
Сообщество : ФотоМир
Метки: дрон   дрон-фотографии   интересно   красиво   фото   фотографии   фотографы   фотомир   
1490
36
Дрон-фотография - новинка нашего времени. она помогает увидеть мир с неожиданного ракурса. Вот каким он выглядит сегодня, в наши дни, во время пандемии.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дрон   дрон-фотографии   интересно   красиво   фото   фотографии   фотографы   фотомир   
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12k
куджо 2 часа назад
МЕртвый крокодил эт да это красиво
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1k
Пачо Эррера 36 минут назад
А почему след свежий как будто крокодил только проплыл? След бы затянуло мутью давно. Может живой крокодил?
А почему след свежий как будто крокодил только проплыл? След бы затянуло мутью давно. Может живой крокодил?
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39k
Соломей 59 минут назад
Стоило ради "красивых протестов в Беларуссии" , мутить пост?
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