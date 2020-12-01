Болонка королевы
Поразительные вещи, которые увидишь не каждый день
(51 фото)
Автор:
01 декабря 2020 08:30
Такое не всякому удастся встретить!
В доме престарелых в Гамильтоне, Огайо, есть свои кинтоеатр и паб
Так выглядят песчинки, увеличенные в 100 - 300 раз
"У моего друга есть слепой кот. У него поразительные глаза"
Так выглядит пишущая машинка для печатания нот
Прозрачная бабочка живет в амазонских джунглях
Солнце сквозь ультрафиолетовую линзу
Цветущие тюльпаны в снегу
Этот морской слизень до 9 месяцев обходится без еды, поскольку, подобно растениям, способен к фотосинтезу
Дом на берегу озера Эри после ледяного шторма
Дом престарелых, построенный в стиле американского городка 1940-х
Кость динозавра возрастом 140 миллионов лет, найденная во Франции
Душ в пещере, созданный природой
Бабочка-гинандроморф - наполовину самка, наполовину самец
Снимок Плутона, сделанный НАСА
"Разделенный лобстер". Такая расцветка встречается один раз на 50 миллионов особей
Жизнь улья в интервальной съемке
Наполовину перелинявший птенец сойки
Преломление: радуга под ногами
Кладка яиц динозавра из частной коллекции. Только подумайте: им 100 миллионов лет!
Норвежский фъорд. Хребет кита под водой
Двуцветный подсолнух: необычная мутация
Синие яванские бананы имеют консистенцию мороженого и пахнут ванилью
Так выглядят ноги велосипедиста после гонки
Валония пузатая - вид зеленых водорослей, являющихся самыми крупными одноклеточными организмами на планете. Да, это одна клетка!
Синий хирург. Прозрачный синий хирург
Поляна с каннабисом в центре кукурузного поля
Мурчисонский метеорит - самый старый камень на Земле. Ему 4 миллиарда 600 миллионов лет. Он сформировался раньше, чем сформировалась наша планета
Нет, это не деревья, а положительно заряженные ионные каналы
В Мексике есть пещеры с кристаллами размером с деревья. Но находиться там опасно из-за жары и ядовитых испарений
Нет, это не битое стекло, а лед, покрывший озеро Мичиган
Мальчик, родившийся с весом 268 граммов и выхоженный врачами токийского госпиталя. Он считается самым маленьким выжившим недоношенным ребенком в истории
Лицо муравья под электронным микроскопом
Вид Юпитера со стороны его южного полюса
На ногтях вылеченного онкобольного отчетливо заметна линия, по которой ногти сначала перестали расти, когда началась химиотерапия, а потом возобновили рост после окончания процедуры
Следы динозавра во французском лесу
Пожар в австралийском буше
Источник: — переведено специально для fishki.net
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