FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 5268 постов • 637 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
Поразительные вещи, которые увидишь не каждый день

Поразительные вещи, которые увидишь не каждый день (51 фото)

Автор:
01 декабря 2020 08:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: интересно   красиво   невероятное   познавательно   разное   удивительное   фото   фотографии   
17785
51
Такое не всякому удастся встретить!
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: интересно   красиво   невероятное   познавательно   разное   удивительное   фото   фотографии   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
14
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
438
... 4 часа назад
значит паста гои к нам из космоса прилетела
значит паста гои к нам из космоса прилетела
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
132
Владимир 2 часа назад
Что еще за "прозрачный бычок"? Это Сальпа (см.Википедию). Еще вечно подписывают это фото "Прозрачная рыба". Сальпы - оболочники, к рыбам отношения не имеют. А еще они собираются в прикольные цепочки-колонии.
Что еще за "прозрачный бычок"? Это Сальпа (см.Википедию). Еще вечно подписывают это фото "Прозрачная рыба". Сальпы - оболочники, к рыбам отношения не имеют. А еще они собираются в прикольные цепочки-колонии.
Что еще за "прозрачный бычок"? Это Сальпа (см.Википедию). Еще вечно подписывают это фото "Прозрачная рыба". Сальпы - оболочники, к рыбам отношения не имеют. А еще они собираются в прикольные цепочки-колонии.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Alush Владимир Полчаса назад
Чудны дела твои,Господи.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
Raush 2 часа назад
Синие пчелы существуют...
Синие пчелы существуют...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
219
Леший 3 часа назад
Муравей, с@ка, веселый!
Муравей, с@ка, веселый!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Типа граф 3 часа назад
Вот у нас бы так лес вырубали полосами , чтобы от пожаров помогали , но нет - это экономически не выгодно !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Типа граф 3 часа назад
Лучше же вот так вырубать
Лучше же вот так вырубать
Лучше же вот так вырубать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
547
Nane First NameLast Типа граф Час назад
Там не вырубра леса. Там специальные перепаханные разделительные полосы, как раз чтобы пожар не перекинулся на соседний участок леса.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
капитан Флинт 3 часа назад
Молодец! Ваяй еще!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
КАМАЗ и Петербургский политехнический университет выпустят электрокроссовер «Кама-1» (2 фото) КАМАЗ и Петербургский политехнический университет выпустят электрокроссовер «Кама-1» (2 фото) Красота нашей планеты с высоты птичьего полета Красота нашей планеты с высоты птичьего полета Неизвестная история: Швеция и Финляндия в 1930-х годах Неизвестная история: Швеция и Финляндия в 1930-х годах Лучшие фото 2020: объявлены победители Sony World Photography Лучшие фото 2020: объявлены победители Sony World Photography Фотограф оживил черно-белый Нью-Йорк Фотограф оживил черно-белый Нью-Йорк Стильные фото Фрэнка Утенхова Стильные фото Фрэнка Утенхова
Болонка королевы

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

232951



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
20 загадочных исторических снимков, которые не&nbsp;поймешь без&nbsp;объяснения
1
28
20 загадочных исторических снимков, которые не поймешь без объяснения
30 заброшенных мест, на которые удивительно приятно смотреть
4
29
30 заброшенных мест, на которые удивительно приятно смотреть
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Что значат вьюга, буран, метель и другие явления зимней природы в лирике Пушкина?
0
6
Что значат вьюга, буран, метель и другие явления зимней природы в лирике Пушкина?
Биография, доходы и личная жизнь Андрея Кончаловского
1
19
Биография, доходы и личная жизнь Андрея Кончаловского
11-летняя россиянка, провалившаяся на Евровидении, оказалась внучкой миллиардера (4 фото + видео)
11-летняя россиянка, провалившаяся на Евровидении, оказалась внучкой миллиардера (4...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Плохо что так много дураков... хорошо что так много дурочек!
0
15

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#история#подборка#еда#пандемия#знаменитости#дети#абсурд#картинки#позитив
#фото#интересно#интересное#разное#животные#коронавирус#дтп#авария#люди#фотографии
#прикол#факты#россия#сша#забавно#готовка#прикольные#автомобили#маразм#в мире

На что жалуетесь?

Вернуться