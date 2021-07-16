Молодость, лето, веселье на снимках американского фотографа

В 1975 году молодой Майкл Двек и его приятель услышали слух о том, что "Роллинг Стоунз" будут записываться дома у Энди Уорхола в Монтауке, маленьком городке на углу Лонг-Айленда, самом удаленном от Нью-Йорка.

Они вдвоем собрали вещи, загрузили их в машину и уехали с большими надеждами встретиться с Миком Джаггером и Китом Ричардсом.

Вместо этого Двек обнаружил прекрасное место для серфинга, которое стало для него музой на долгие годы.

1. 0 Майкл влюбился в это место, в великолепные пейзажи, красивых людей и в увлекательный серфинг. И его фотографии пронизаны такой сладкой негой, тягучей, но приятной.

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