Молодость, лето, веселье на снимках американского фотографа

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В 1975 году молодой Майкл Двек и его приятель услышали слух о том, что "Роллинг Стоунз" будут записываться дома у Энди Уорхола в Монтауке, маленьком городке на углу Лонг-Айленда, самом удаленном от Нью-Йорка.
Они вдвоем собрали вещи, загрузили их в машину и уехали с большими надеждами встретиться с Миком Джаггером и Китом Ричардсом.
Вместо этого Двек обнаружил прекрасное место для серфинга, которое стало для него музой на долгие годы.
Они вдвоем собрали вещи, загрузили их в машину и уехали с большими надеждами встретиться с Миком Джаггером и Китом Ричардсом.
Вместо этого Двек обнаружил прекрасное место для серфинга, которое стало для него музой на долгие годы.
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Майкл влюбился в это место, в великолепные пейзажи, красивых людей и в увлекательный серфинг. И его фотографии пронизаны такой сладкой негой, тягучей, но приятной.
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