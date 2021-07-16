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Молодость, лето, веселье на снимках американского фотографа

Молодость, лето, веселье на снимках американского фотографа (16 фото)

Автор:
16 июля 2021 20:51
Метки: красиво   лето   молодость   отдых   пляж   сша   фотографии   
852
16
В 1975 году молодой Майкл Двек и его приятель услышали слух о том, что "Роллинг Стоунз" будут записываться дома у Энди Уорхола в Монтауке, маленьком городке на углу Лонг-Айленда, самом удаленном от Нью-Йорка.
Они вдвоем собрали вещи, загрузили их в машину и уехали с большими надеждами встретиться с Миком Джаггером и Китом Ричардсом.
Вместо этого Двек обнаружил прекрасное место для серфинга, которое стало для него музой на долгие годы.

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Метки: красиво   лето   молодость   отдых   пляж   сша   фотографии   
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6  комментариев
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5k
schmubu 5 часов назад
ах, корнет, молодость-молодость...
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40k
Александр Час назад
красавицыыыы, а сейчас там в моде [мат] (((
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8k
Vacony 2 часа назад
это точно лайк ...
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158
etheral 3 часа назад
Вот раньше девки были, не то, что сейчас - одни жопы с сиськами.
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5k
Divergent?!? 4 часа назад
Потрясающий портретист. Перспективное фото из подборки явно уступает портретам.
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3k
3BE3DA4ET 5 часов назад
А потом пришел СПИД..
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