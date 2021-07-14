Секс-фестиваль проходил весело, под музыку и с хорошим настроением участников, пока к отдыхающим не нагрянули местные журналисты. Конечно, им хотелось подробностей: как, кто, с кем, но взрослые мужчины и женщины не были настроены на откровения и на вопросы отвечали весьма уклончиво. Да, вечеринка для избранных. Чтобы на территорию лагеря, кстати, расположенного подальше от городского пляжа, случайно не зашли зеваки и, тем более дети, по периметру выставлены дежурные.