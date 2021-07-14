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Любители секса для проведения пати ушли подальше от цивилизации, но это их не спасло от назойливого внимания журналистов. В соцсетях отдыхающим сочувствуют: даже на природе людям как следует отдохнуть невозможно!
Нудисткий пляж на Гребном канале в Нижнем Новгороде известен многим отдыхающим, т.к. каждый купальный сезон купальщики без одежды становятся героями репортажей журналистов, призывающих никазать и чуть ли не линчевать натуристов, посмевших купаться и загорать голышом.
В этом году главной темой для обсуждения стала необычная вечеринка, которую устроили "извращенцы", приехавшие в Нижний со всей России. Несколько десятков человек, уйдя подальше от отдыхающих, развернули мероприятие для любителей сексуальной раскрепощенности.
В этом году главной темой для обсуждения стала необычная вечеринка, которую устроили "извращенцы", приехавшие в Нижний со всей России. Несколько десятков человек, уйдя подальше от отдыхающих, развернули мероприятие для любителей сексуальной раскрепощенности.
Секс-фестиваль проходил весело, под музыку и с хорошим настроением участников, пока к отдыхающим не нагрянули местные журналисты. Конечно, им хотелось подробностей: как, кто, с кем, но взрослые мужчины и женщины не были настроены на откровения и на вопросы отвечали весьма уклончиво. Да, вечеринка для избранных. Чтобы на территорию лагеря, кстати, расположенного подальше от городского пляжа, случайно не зашли зеваки и, тем более дети, по периметру выставлены дежурные.
Журналисты возмущаются: оказывается, реклама этого мероприятия проводилась в соцсетях заранее, и в Нижний съехались свингеры, любители БДСМ со всей страны. Как такое вообще возможно? Это же разврат!
Организаторы пати стоят на своем: все участники - взрослые, совершеннолетние, отдыхают и расслабляются не по принуждению, а по собственному желанию, потому, какие к ним могут быть вопросы?
Секс на территории лагеря не запрещен и даже приветствуется, однако все проходит в палатках и фургонах, закрыто от непрошенных гостей, а значит, кому какое дело?
Реакция соцсетей
После сюжета на местном телеканале о "сексе на том берегу" узнал весь город, и в соцсетях люди реагировали на эту новость по-разному. Как ни странно, большинство пользователей весьма прохладно отнеслись к секс-пати, заявив, что самым лучшим, что можно было бы сделать в этой ситуации - не лезть на такие мероприятия и не мешать людям отдыхать! А как считаете вы, уважаемые фишкяне?
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Ну как так можно, вы же интеллигентный человек, не ипуца, а сношаются!
Так я и говорю, иду по паргу, глядь - ипуца! Присмотрелся, сношаются!
Ну и что? Ничего не видно!
А вы на шкаф залезьте!
Ну, залез, говорит представитель, все равно не видно!
Двигайтесь левее...
Все равно не видно!
Еще левее! Тут представитель двигается и падает с края шкафа.
Вот видите! А я так целый день!
А когда следующая вечеринка? Друг интересуется
Или хотите, как в Дагестане?