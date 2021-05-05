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Героини данного поста начали загорать на дачах, когда это еще не было мейнстримом. Предлагаем вам ознакомиться с основами этого дела (локация, поза и пр.), ведь что-то подсказывает, что заграница в этом году снова накрывается медным тазом.
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