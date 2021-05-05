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Любительницы дачного загара из Instagram, на которых в этом году будут все равняться

Любительницы дачного загара из Instagram, на которых в этом году будут все равняться (16 фото)

Автор:
05 мая 2021 06:13
Метки: дача   загар   красота   лето   огород   отдых   природа   сад   
2823
16
Героини данного поста начали загорать на дачах, когда это еще не было мейнстримом. Предлагаем вам ознакомиться с основами этого дела (локация, поза и пр.), ведь что-то подсказывает, что заграница в этом году снова накрывается медным тазом.

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Метки: дача   загар   красота   лето   огород   отдых   природа   сад   
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1k
bosayk Час назад
странное у них представление о дачном загаре)
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14k
KOSTELLO 9 минут назад
Без фотосессий для Instagram дачный загар не обходится

Сейчас даже в сортир сходить, у многих не получается без фотосессий
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10k
Taximaxi 21 минуту назад
Ровняйсь! Смырно!на первый-второй росчитайсь!
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20k
Влад 23 минуты назад
Срочно мне адрес этой красавицы, я тоже хочу хотя бы один день без дождя.
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16k
Юрий Полчаса назад

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367
Демьян 36 минут назад
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21k
Ваня 40 минут назад
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177
kolobok263 45 минут назад
рАвняться,автор
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12k
Колька Валеркин сын 50 минут назад
Окай, девушки ничего, а почему на них должны ровняться все?
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11k
Erorist Час назад
Вполне годные девицы. Только вот у меня по соседству нет ни одной подобной
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