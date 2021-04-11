Где отдыхали советские граждане: туда мечтали поехать все

2423
13
В Конституции было прописано право на отдых каждого гражданина страны. Все жители СССР знали, что советские курорты - самые лучшие.
Советскому человеку были недоступны отдыхи, например в Анталии или Малибу и внутренние курорты охотно принимали несколько миллионов отдыхающих каждый год.
Круизы по Волге
Отдых на теплоходе по Волге и ее притокам считался очень даже популярным в СССР. В основном маршрут теплохода проходил по ленинским местам и объектам монументального строительства. И стоимость была вполне доступной практически для каждого.
×
Если сравнить, то три недели круиза по Средиземному морю в 80-е годы стоили примерно восемьсот рублей, а вот пройти по маршруту Москва-Астрахань (причем на уровне люкс) стоило в районе ста пятидесяти рублей. Уровень комфорта на таких теплоходах был достаточно высоким, помимо удобных кают можно было посетить музыкальные салоны, бассейны, бары и посмотреть кино.
Трускавец
Лечебный польский курорт был популярен даже задолго до прихода туда советской власти. По уровню популярности и востребованности это место приравнивали к чешским Карловым Варам в начале 20-го века. Но в отличие от престижных здравниц Европы Трускавец был вполне доступен обычному советскому гражданину.
Местных там проживало около трех тысяч человек (в 1931 году), а отдыхающих приезжало примерно 15 тысяч. Пятьдесят лет Трускавец был советским и он вполне заслуженно завоевал имя Всесоюзной здравницы. Санатории-высотки, буровые скважины, бюветы минеральной воды - побывать здесь было очень даже престижно.
Евпатория и Форос
В Крыму существовали несколько сотен пансионатов/санаториев, туда съезжались люди со всей страны. Никаких "все включено" и самых разных увеселительных развлечений - только чистое море и целебный воздух. Кто не мог добыть путевку - ехали, так называемым, "дикарем". Палатки, костер и песни под гитару по вечерам - романтика.
В 70-е отпуска в Евпатории были чрезвычайно популярны. Множество пляжей, минеральная целебная вода, лечебные соли и грязи. Причем климат этого места подходил любому человеку, вне зависимости от возраста и состояния здоровья. Атмосфера веселой свободы привлекала туда всю молодежь СССР.
А Ялта была настоящим символом курортного шика. У Горбачева в крымском Форосе была правительственная дача, где он отдыхал со своей семьей. Кстати, там его и заперли в 1991 году, во время путча в августе. Раиса Максимовна, кстати, называла Сочи "помойкой", утверждая, что отдыхать будет только в Крыму.
А Ялта была настоящим символом курортного шика. У Горбачева в крымском Форосе была правительственная дача, где он отдыхал со своей семьей. Кстати, там его и заперли в 1991 году, во время путча в августе. Раиса Максимовна, кстати, называла Сочи "помойкой", утверждая, что отдыхать будет только в Крыму.
Бакуриани
На этом грузинском курорте отдыхать любили еще члены царской семьи Николая II. Именно с Бакурианских гор начинаются известные боржомские источники. Этот курорт в советские времена стал очень популярен среди туристов, предпочитающих активный образ жизни.
В 80-е в Бакуриани на регулярной основе тренировалась горнолыжная сборная СССР. Бакуриани любили не только приверженцы активного вида спорта, но и те, кому нравилась теплая зима грузинских гор.
Юрмала
Если в Крым ехали люди отовсюду, вне зависимости от социального статуса, то Юрмала была пристанищем для отдыха людей с запросами, знакомствами и связями. Для большинства населения СССР Юрмала была практически заграницей. Как говорили очевидцы там даже люди выглядели иначе и это место ассоциировалось с творческими, богемными людьми.
(на фото отдых коллектива театра Ленком в Юрмале)
Лайма Вайкуле, которая танцевала в тамошнем варьете, Раймонд Паулс, который приложил руку к созданию международного музыкального конкурса, Малинин и Павлиашвили именно там начинали свою музыкальную карьеру. Об отдыхе в Юрмале мечтал, наверное, каждый. Также как в Крым туда можно было приехать и с палаткой, чтобы отдыхать прямо у моря - для этого там существовали оборудованные кемпинги.
Гагра: русский Монте-Карло
Это был курорт союзного значения. Целебные источники, морской климат, большое количество санаториев - в Абхазию ехали изо всех уголков страны. На местном побережье дача была даже у Сталина (он построил ее там после ВОВ). Безумно красивым был гагринский парк принца Ольденбургского. Родственник царя хотел построить настоящий "русский Монте-Карло": туда завезли несколько сотен вечнозелёных растений со всего мира. Сирийская мальва, олеандры, пальмы с Канарских островов, кедры с Гималаев, агавы.
Купальный сезон здесь шел с мая по ноябрь. Ответвления Большого Кавказского хребта очень близко расположены к морю, создавая собственный теплый микроклимат и защищая местность от холодных ветров. Гагра была самым теплым местом побережья Черного моря и бронировать путёвки туда нужно было задолго до приезда, их хватало не всем.
Поделитесь, бывали на этих курортах?
Источник:
Ссылки по теме:
- 10 редких фотографий Юрия Гагарина
- Конь педальный: ностальгический пост про советский транспорт детства
- Как в СССР рекламировали еду
- Псевдонимы советских актеров: зачем они сменили имя?
- 23 ностальгические картинки со звуками, вкусами и ощущениями, которые перенесут вас в детство
Метки: СССР курорт лето люди ностальгия отдых советский отдых
36
Понравилось36
Новости партнёров
Загрузка...
Потому что на нормальные курорты их не пускали
Когда есть 2 вида обоев, красный и зеленый, выбор не велик, к тому же пока очередь дойдет, останется один цвет и выбора нет, а рад что досталось.
Ну, примерное такие аналогии.
А сейчас, самка, собаки, не могу ремонт сделать в ванной, ибо плитки миллион вариантов, и нравятся десятка два... и тут коса на камень с женой. Так и живу месяц с ободранной ванной ))
В середине 80х заплатил за такой маршрут 400 рублей. Каюта была не люксовая.
Естесственно, если эти жители ничего слаще морковки не пробовали.