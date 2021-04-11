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Где отдыхали советские граждане: туда мечтали поехать все

Где отдыхали советские граждане: туда мечтали поехать все (13 фото)

Автор:
11 апреля 2021 16:23
Сообщество : СССР
Метки: СССР   курорт   лето   люди   ностальгия   отдых   советский отдых   
2423
13
В Конституции было прописано право на отдых каждого гражданина страны. Все жители СССР знали, что советские курорты - самые лучшие.
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Метки: СССР   курорт   лето   люди   ностальгия   отдых   советский отдых   
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14  комментариев
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13k
Роман 2 часа назад
> Все жители СССР знали, что советские курорты - самые лучшие.

Потому что на нормальные курорты их не пускали
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516
Шурман 6 минут назад
В Юрмале из нормальных отелей осталось только 2 остальное разруха или развал .
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3k
Allmaster 7 минут назад
Это как сравнивать отечественный магнитофон с другими отечественными. Но как появится импортный, будет драка.
Когда есть 2 вида обоев, красный и зеленый, выбор не велик, к тому же пока очередь дойдет, останется один цвет и выбора нет, а рад что досталось.
Ну, примерное такие аналогии.
А сейчас, самка, собаки, не могу ремонт сделать в ванной, ибо плитки миллион вариантов, и нравятся десятка два... и тут коса на камень с женой. Так и живу месяц с ободранной ванной ))
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344
Алексей Попов 9 минут назад
Федя - ты малолетний лох. "Где отдыхали советские граждане: туда мечтали поехать все" - НА МОРЕ - ЛЕТОМ... Попов А.Е. 1973 г.р. г. Севастополь.
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3k
RALEXXX Полчаса назад
"пройти по маршруту Москва-Астрахань (причем на уровне люкс) стоило в районе ста пятидесяти рублей."
В середине 80х заплатил за такой маршрут 400 рублей. Каюта была не люксовая.
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572
Sam Gore 36 минут назад
Я Был в Форосе в 1975 году, мы туда проехали как зарегистрированные мото туристы. Там при въезде в город было три блокпоста и все мы прошли, но в самом Форосе не задержались, отметили наши путевые листы и пинком под зад нас менты от туда выгнали...Что сильно поразило, так это цвет моря и наличие разнообразных продуктов в магазине. Было впечатление, что мы попали за границу, особенно после Кавказа, где в магазинах было хоть шаром покати.
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19k
Слепой Пью 44 минуты назад
КавМинВоды забыл.
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9k
Schandmaul 48 минут назад
эти все отпуски на морях были в основном для городских жителей, сельское население стояло всё лето задницей кверху над грядками и говядину кормило.
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8k
MakDag Час назад
Сочи ежегодно принимал в среднем 3,9 миллиона отдыхающих в год! Ни один курорт в СССР даже близко не подбирался к этой цифре.
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4k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Многих советских граждан государство поощряло путевков в Сибирь,в лагерь на лесоповал
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3k
RALEXXX 2 часа назад
"Все жители СССР знали, что советские курорты - самые лучшие."
Естесственно, если эти жители ничего слаще морковки не пробовали.
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61k
Доктор Джонс 2 часа назад
Армянский город-курорт Джермук был тоже весьма популярен...
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