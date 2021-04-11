Где отдыхали советские граждане: туда мечтали поехать все

В 70-е отпуска в Евпатории были чрезвычайно популярны. Множество пляжей, минеральная целебная вода, лечебные соли и грязи. Причем климат этого места подходил любому человеку, вне зависимости от возраста и состояния здоровья. Атмосфера веселой свободы привлекала туда всю молодежь СССР.

А Ялта была настоящим символом курортного шика. У Горбачева в крымском Форосе была правительственная дача, где он отдыхал со своей семьей. Кстати, там его и заперли в 1991 году, во время путча в августе. Раиса Максимовна, кстати, называла Сочи "помойкой", утверждая, что отдыхать будет только в Крыму.