Как выглядела в юности несравненная Моника Беллуччи, и как преображалась с годами ее неземная красота

С первых же своих появлений на экранах в начале 90-х эта необыкновенная женщина заворожила зрителя своей колдовской красотой. Завоевав любовь миллионов людей по всему миру яркой внешностью, из года в год она продолжала удивлять, постигая все новые вершины актерского мастерства. Женщина, над которой не властно время, из года в год становится все привлекательней и грациозней.
Родилась красавица актриса в небольшом горном городке в средней Италии, она воспитывалась в хорошей, но небогатой семье. Отец эмигрант из Афганистана, мать итальянка художница. Моника была поздним и очень желанным ребенком. Родители долгое время хотели ребенка, но мать, по словам врачей, страдала бесплодием. Долгожданное рождение дочери все посчитали чудом.
К двенадцати годам девушка расцвела, помимо неземной красоты она стала зрелой не по годам. И это превратило жизнь Моники в настоящий ад. Одноклассницы в школе завидовали и травили ее. Соседки сплетницы шептались, что к ее рождению приложила руку нечистая сила. Где бы она ни появилась, мужчины бросались к ней и начинали оказывать знаки внимания, и это доставляло девочке дискомфорт. На улице незнакомцы подходили с непристойными предложениями.
Девочка старалась без особой надобности не выходить из дома. Все свое время Моника проводила за уроками, и чтением книг. В итоге девушка стала настоящей интеллектуалкой и изучила несколько иностранных языков, и мечтала стать юристом. Но найти престижную работу на ее родине девушке из бедной семьи было очень тяжело. Девушка работала официанткой, но ей постоянно приходилось менять работу, из-за приставаний посетителей и скандалов со стороны их спутниц.
В попытках скрыть свою соблазнительность, Моника стриглась и одевалась как мальчик. И по совету парикмахера страдающего от того, что девушка не может явить миру свои роскошные волосы, переехала в Милан с целью карьеры модели. Первая же фотосессия Моники произвела фурор. Далее ее пригласили для фотосессии во Францию, и юная красавица из итальянской глубинки покорила Париж. В этот период карьеры у Моники был короткий брак с модным аргентинским фотографом Клаудио Брассо.
Появление красавицы в кино было делом времени, тем более в Милане она брала уроки актерского мастерства. Свои первые роли Моника сыграла в итальянской мелодраме «Взрослая любовь» и французской «Злоупотребление». Затем эффектное появление в образе соблазнительной и опасной вампирши, в картине Фрэнсиса Форда Копполы «Дракула».
На съемках драмы «Квартира» она познакомилась со своим партнером по съёмочной площадке Венсаном Касселем. Изначально молодые, но уже известные актеры друг другу не понравились, но в процессе сблизились. Этих прекрасных актеров и ярких людей, впереди ждали еще девять совместных ролей и семнадцать лет совместной жизни.
Страсть, которая полыхала между этими людьми, выливалась в виртуозные кинороли в таких неординарных фильмах как «Необратимость», «Доберман» и «Братство волка».
Самая знаменитая пара европейского кино распалась в 2013 году, родив до этого на свет двух замечательных дочерей. Однако, даже перестав быть супругами, они сохранили дружеские отношения, и совместно воспитывают дочерей.
Разумеется Моника блистала не только в паре с Касселем. Она исполняла самые разнообразные роли, некоторые из которых украсили золотой фонд мирового кино. Давайте их вспомним:
Малена Скордиа - Малена
Клеопатра - Астерикс и Обеликс: Миссия «Клеопатра»
Персефона - Матрица: Перезагрузка/Матрица: Революция
Мария Магдалина - Страсти Христовы
Зеркальная королева - Братья Гримм
Моника Беллуччи и по сей день остается эталоном элегантности и образцом для подражания. Женщина не прекращает радовать поклонников новыми ролями и впечатляющими фотосессиями. Живет актриса поочерёдно в Париже, Риме и Лиссабоне. Ежедневно занимается спортом, для чего встает в пять утра. Любит проводить время с дочерьми, и за просмотром старых черно-белых фильмов.
Источник:
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Еще какая земная.. бреет ноги, выщипывает волосы из носа.. а самомнение такое что ну его нафиг.. B Mире полно девушек нормальных..