Как выглядела в юности несравненная Моника Беллуччи, и как преображалась с годами ее неземная красота

С первых же своих появлений на экранах в начале 90-х эта необыкновенная женщина заворожила зрителя своей колдовской красотой. Завоевав любовь миллионов людей по всему миру яркой внешностью, из года в год она продолжала удивлять, постигая все новые вершины актерского мастерства. Женщина, над которой не властно время, из года в год становится все привлекательней и грациозней.