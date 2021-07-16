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Как выглядела в юности несравненная Моника Беллуччи, и как преображалась с годами ее неземная красота

Как выглядела в юности несравненная Моника Беллуччи, и как преображалась с годами ее неземная красота (40 фото)

Автор:
16 июля 2021 16:49
Метки: актриса   интересно   фото   
974
40

С первых же своих появлений на экранах в начале 90-х эта необыкновенная женщина заворожила зрителя своей колдовской красотой. Завоевав любовь миллионов людей по всему миру яркой внешностью, из года в год она продолжала удивлять, постигая все новые вершины актерского мастерства. Женщина, над которой не властно время, из года в год становится все привлекательней и грациозней.

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Метки: актриса   интересно   фото   
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8  комментариев
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66k
Время - Ч. 3 часа назад
Почему неземная?..
Еще какая земная.. бреет ноги, выщипывает волосы из носа.. а самомнение такое что ну его нафиг.. B Mире полно девушек нормальных..
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8k
Караганда 40 минут назад
к сожалению-это безответная любовь.
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5k
АлександрЧестный 46 минут назад
Не понимаю такого обожествления Моники. Все прям на нее...
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−4
feden Час назад
я так понимаю, что без пластических операций не обошлось?
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9k
Бабудай-Ага Час назад
Яб ей и сейчас вдул бы. Если бы дала
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2k
Trilik 2 часа назад
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1k
Росомаха 3 часа назад
Очаровательная женщина!
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