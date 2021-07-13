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Любитель черного юмора с хорошей самоиронией

Любитель черного юмора с хорошей самоиронией (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 июля 2021 10:54
Сообщество : Юмор
Метки: видео   прикол   рука   черный юмор   
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Все мы неидеальны и имеем свои недостатки. Главное — относиться к ним с улыбкой и уметь посмеяться над собой. Любитель черного юмора с хорошей самоиронией выпустил короткий и забавный видеоролик, в котором посмеялся над своим недостатком.

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Метки: видео   прикол   рука   черный юмор   
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Позитив 50 минут назад
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