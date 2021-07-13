Все мы неидеальны и имеем свои недостатки. Главное — относиться к ним с улыбкой и уметь посмеяться над собой. Любитель черного юмора с хорошей самоиронией выпустил короткий и забавный видеоролик, в котором посмеялся над своим недостатком.

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Прицел явно сбит.