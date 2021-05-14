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Чернее чёрного: юмор о похоронном бизнесе

Чернее чёрного: юмор о похоронном бизнесе (14 фото)

Автор:
14 мая 2021 13:46
Сообщество : Юмор
Метки: Чёрный юмор   подборка   похоронный бизнес   похороны   прикол   ритуальные компании   
2600
14

Те самые шутки, которые оценят не все...

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Метки: Чёрный юмор   подборка   похоронный бизнес   похороны   прикол   ритуальные компании   
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1k
Лёха 24 минуты назад
"вход через пенсионный фонд" зачёт!
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8k
Alexander 49 минут назад
Хоронили тут одного знакомого. Все грустят. Тоскливо несут гроб.
Вдруг. покойный садится, типа, опаньки - вот он я живой!!!
Все радуются, смеются, танцуют. Настроение у всех отличное...
В общем, насилу закопали...
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8k
Andrey Час назад
Странно, что "Требуются модели" и "Укажите оплату!" писали под одним и тем же ником.
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9k
Kucher 2 часа назад
Комментарий к фото
В качестве оплаты - бесплатные похороны... в день фотосессии.
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9k
Kucher 2 часа назад
Комментарий к фото
А платить оболами? Или можно рублями по курсу?
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