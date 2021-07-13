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5 любопытных фактов обо всём на свете

5 любопытных фактов обо всём на свете (7 фото)

Автор:
13 июля 2021 15:05
Сообщество : Факты
Метки: деньги   дом терпимости   жара   индия   спарта   факты   
764
7
Как британцы выживали под индийским солнцем, как любителей выпить по ночам спасли от отравлений, как средневековые студенты зарабатывали и кое-что ещё.
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Метки: деньги   дом терпимости   жара   индия   спарта   факты   
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WadDad 8 минут назад
4. Традиция жива и сейчас. Только не для студентов. Видимо поэтому современным "певцам" много платят.
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