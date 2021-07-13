5 любопытных фактов обо всём на свете

Представьте себе, что когда-то не было ни кондиционеров, ни даже вентиляторов, и при этом в жарких странах было также жарко, как сейчас. И если для коренных жителей Африки и Индии сама природа постаралась сделать так, чтобы им было попрохладнее в лютую жару, то белому человеку в знойных странах было тяжко. Например, нелегко было переносить жару британцам в Индии, где средняя температура весной и летом переваливает за сорок градусов. К тому же в XIX веке уважаемому джентльмену и уж тем более даме нельзя было надеть шорты, футболку или лёгкий сарафан. Только кителя, костюмы и пышные платья. Трудно в таких условиях нести бремя белого человека.



На помощь белокожим британцам пришла панкха - кусок ткани, подвешенный под потолком, приводимый в движение индусом при помощи верёвочного механизма. Индус обычно дёргал за верёвочку в соседней комнате, чтобы не смущать своим видом господ и чтобы ненароком не подслушать важные разговоры о колонизации индийских земель. Несмотря на удалённый характер работы опахальщика, особо ценились глухие сотрудники, которые при всём желании не смогли бы ничего подслушать.