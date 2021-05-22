Кто они такие - кашмирские гиганты?

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В 1903 году в Дели, Индия, прошел дарбар - мероприятие в честь коронации короля Эдуарда VII и королевы Александры. Роскошное празднество устроил вице-король Индии лорд Керзон, однако, сам король отказался от мероприятия. Было решено устроить массовое представление, на котором американский путешественник и фотограф Джеймс Рикалтон заметил двух необычно крупных и высоких охранников. Позже они получили известное название - кашмирские гиганты.
В конце 19 - начале 20 века в индийском городе Дели проходило особое мероприятие - дарбар. Масштабный праздник знаменовал собой коронацию королей и королев Соединённого Королевства, и проводился трижды - в 1877, 1903 и 1911 годах. Первый дарбар был организован по случаю провозглашения королевы Виктории императрицей Индии.
Кашмирские великаны с путешественником, профессором Джеймсом Рикалтоном, 1903
В 1903 году состоялся дарбар в честь коронации короля Эдуарда VII и королевы Александры. Сам король отказался на нем присутствовать, но там участвовали все индийские махараджи и английские чиновники высокого ранга в Индии. Роскошное двухнедельное празднество с шествиями на слонах и выставкой самой большой коллекции драгоценных камней устроил вице-король Индии лорд Керзон.
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У одного из махараджей, который прибыл из индийского Кашмира, было два охранника-гиганта, которых тоже было трудно не заметить. Мужчины, похожие на великанов, были поистине богатырями. Рост одного из них составлял 2,36 метров, второго - 2,23 метра. Согласно различным источникам, они были братьями-близнецами и служили у махараджи стрелками.
В мероприятии также приняли участие международные журналисты и фотографы, одним из которых был Джеймс Рикалтон, американский путешественник и фотограф, который одним из первых познакомился с великанами. Он сделал несколько фотографий с ними - рядом с "кашмирскими гигантами" фотограф среднего роста смотрится маленьким. Благодаря Рикалтону, о кашмирских братьях узнали миллионы людей.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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