Кто они такие - кашмирские гиганты?

У одного из махараджей, который прибыл из индийского Кашмира, было два охранника-гиганта, которых тоже было трудно не заметить. Мужчины, похожие на великанов, были поистине богатырями. Рост одного из них составлял 2,36 метров, второго - 2,23 метра. Согласно различным источникам, они были братьями-близнецами и служили у махараджи стрелками.