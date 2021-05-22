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Кто они такие - кашмирские гиганты?

Кто они такие - кашмирские гиганты? (9 фото)

Автор:
22 мая 2021 08:30
Сообщество : Исторические факты
Метки: Кашмир   индия   история   люди   прошлое   факты   фото   это интересно   
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В 1903 году в Дели, Индия, прошел дарбар - мероприятие в честь коронации короля Эдуарда VII и королевы Александры. Роскошное празднество устроил вице-король Индии лорд Керзон, однако, сам король отказался от мероприятия. Было решено устроить массовое представление, на котором американский путешественник и фотограф Джеймс Рикалтон заметил двух необычно крупных и высоких охранников. Позже они получили известное название - кашмирские гиганты.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Кашмир   индия   история   люди   прошлое   факты   фото   это интересно   
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