Безудержная индийская роскошь

Французский ювелир Жак Картье был хорошо известен индийским княжеским семьям как мастер, берущийся за самые сложные и дорогие заказы. Именно поэтому, когда в 1925 году предпоследний махараджа Патиалы прибыл в Париж, он направился с заказом именно в фирму Картье.

«Таймс» писала о его визите так: «прибыл в сопровождении свиты из 40 слуг, все в розовых тюрбанах; с ним его 20 любимых танцовщиц. Привез шесть шкатулок, наполненных 7571 бриллиантом, 1432 изумрудами, сапфирами, рубинами и несравненными жемчужинами.»