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Безудержная индийская роскошь

Безудержная индийская роскошь (6 фото)

Автор:
10 мая 2021 09:14
Сообщество : Исторические факты
Метки: индия   роскошь   факты   фото   
731
6

Удивительно, но самые безумные украшения индийских махараджей созданы теми же самыми утонченными европейскими ювелирами, на вкус которых мы привыкли ориентироваться как на эталон.

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Метки: индия   роскошь   факты   фото   
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3  комментария
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14k
KOSTELLO 2 часа назад
Бхупиндар Сингх и его наследник Ядавиндра Сингх, старший из восьмидесяти детей махараджи

Как говорится - было у царя три сына и захотелось ему в четвертый раз секса
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243
Лучший Друг 10 минут назад
Роскошь и богатство местных князьков поражала европейцев. И это при том, что Индия была колонией Великобритании.

Чем более нищая страна, тем богаче те, кто помогает её грабить
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14k
Поручик 45 минут назад
Вот удивительно: чем ближе местность к Экватору, тем больше тяга местных жителей ко всяким "блестючкам"
"Островные" шотландцы, саамы, эскимосы или американские индейцы к "золоту и брульянтам" относятся довольно пофигистически. А вот всякие нигры, "бармалеи" и индусы с цыганами - за "блестючки" готовы продать и маму, и Родину, и собственных детей...
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