Безудержная индийская роскошь

Удивительно, но самые безумные украшения индийских махараджей созданы теми же самыми утонченными европейскими ювелирами, на вкус которых мы привыкли ориентироваться как на эталон.
Одно из самых крупных украшений, бриллиантовое пятирядное «колье Патиалы» было создано Картье в 1928 году.
Патиала – историческая область на севере современной Индии, не слишком большое княжество, размерами чуть покрупнее Черногории, разделенное сейчас между Индией и Пакистаном. Правители Патиалы, из сикхов, за триста лет правления накопили изрядные богатства и желали помериться роскошью с самыми влиятельными земными владыками.
Французский ювелир Жак Картье был хорошо известен индийским княжеским семьям как мастер, берущийся за самые сложные и дорогие заказы. Именно поэтому, когда в 1925 году предпоследний махараджа Патиалы прибыл в Париж, он направился с заказом именно в фирму Картье.
«Таймс» писала о его визите так: «прибыл в сопровождении свиты из 40 слуг, все в розовых тюрбанах; с ним его 20 любимых танцовщиц. Привез шесть шкатулок, наполненных 7571 бриллиантом, 1432 изумрудами, сапфирами, рубинами и несравненными жемчужинами.»
Бхупиндар Сингх оставил Картье четыре тысячи камней, из которых парижский ювелир за три года соорудил невероятного размера ожерелье – бриллиантовые цепи в пять рядов, не считая съемного чокера (ошейника), нижний ряд увешан каплеобразными подвесками.
Украшал колье огромный желтый бриллиант размером с мячик для гольфа (45 мм диаметром) – этот камень был найден в южноафриканских кимберлитах в 1880-х годах и носил имя «Де Бирс», поскольку был первым из алмазов такого размера, найденных в копях одноименной компании.
Кроме того, в колье были два больших бирманских рубина цвета «голубиная кровь», крупный голубой бриллиант, а всего на украшение пошло почти три тысячи камней суммарным весом в тысячу карат.
Оставшиеся бриллианты из четырех тысяч, оставленных махараджей Картье, пошли в счет оплаты за работу ювелиров.
«Колье Патиалы» надевалось на торжественные мероприятия, поносить его успел сам заказчик Бхупиндар Сингх и его наследник Ядавиндра Сингх, старший из восьмидесяти детей махараджи.
Когда Индия в 1947 году обрела независимость, и многочисленные княжества были объединены, знаменитое «колье Патиалы», должное стать национальным достоянием, вдруг было объявлено «исчезнувшим». К бывшему правителю Ядавиндре Сингху, который верно понял политическую обстановку и стал активистом в деле объединения Индии, никаких претензий выдвинуто не было, он дожил свой век на высоких административных должностях.
Уже в 1980-х годах желтый бриллиант Де Бирс, украшавший колье, вдруг появился на аукционе и был немедленно выкуплен за три миллиона. А через пятнадцать лет сотрудник Картье углядел на витрине антикварного магазина остатки огромного украшения – бриллиантовые цепи, но без крупных камней.
Картье начала «охоту» за разрозненными частями сокровища, которое, как уже стало ясно, было разобрано и распродано по частям. Увы, его постигла совершенно обычная судьба многочисленных сокровищ махараджей, которые похищались из национализированных хранилищ и вывозились за рубеж.
Ведь бывшие индийские правители очень хотели сохранить роскошный образ жизни и после того, как потеряли свои княжества, и распродавали богатства, накопленные за сотни лет и тайно вывезенные из мест хранения.
Ювелирам Картье не удалось найти и выкупить крупные камни, украшавшие «колье Патиалы», поэтому было решено воссоздать украшение, используя имитации – цирконы и фианиты вместо бриллиантов, синтетические рубины вместо семидесятикаратных бирманских.
Если бы удалось полностью восстановить историческое колье, оно стоило бы не менее 30 миллионов долларов (а на аукционе, по оценкам, могло бы «взять планку» и в сто миллионов). А воссозданная Картье реплика экспонируется сейчас на крупных ювелирных и тематических выставках.
Источник:
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Как говорится - было у царя три сына и захотелось ему в четвертый раз секса
Чем более нищая страна, тем богаче те, кто помогает её грабить