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Дверь, которую запрещено открывать

Дверь, которую запрещено открывать (3 фото)

Автор:
28 мая 2021 09:45
Сообщество : Исторические факты
Метки: в мире   дверь   индия   удивительно   факты   фото   
890
3

Какую тайну охраняют кобры на двери храма Вишну?

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Метки: в мире   дверь   индия   удивительно   факты   фото   
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4k
Мистер Фикс Час назад
Вся суть религии...
Полстраны спит в канавах
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140
raael13 Полчаса назад
"И когда Он снял шестую печать, я взглянул, и вот, произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно как власяница, и луна сделалась как кровь."

Может им оставить дверку в покое ?
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57k
Александр Ломовицкий 39 минут назад
чет анекдот вспомнился
Из дневника марсианина:
1 августа прилетели японцы.
При помощи своих нано-технологий взломали наш бункер за 8 часов и раздали всем суши. Было вкусно, но хватило не всем. Сожрали японцев.
2 августа прилетели американцы.
При помощи своих цифровых технологий взломали наш бункер за 3 часа и раздали всем гамбургеры. Было вкусно, но хватило не всем. Сожрали американцев.
3 августа прилетели русские.
При помощи лома и "еп тваю мать" взломали наш бункер за 3 минуты и раздали всем [мат]. Было невкусно, но хватило всем.
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6k
insaider 39 минут назад
Жадность до добра не доводит!
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13k
Serg2001 39 минут назад
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