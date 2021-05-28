Дверь, которую запрещено открывать

Какую тайну охраняют кобры на двери храма Вишну?
Невероятной сенсацией последних лет стали ценности храма Падманабхасвами в городе Тривандрам провинции Траванкор в Индии.
Вскрытые сокровищницы превосходят все известные ранее, включая гробницу Тутанхамона. Но в последнее хранилище храма невозможно попасть. Ведущая в него загадочная дверь не желает открываться.
Что скрывается за секретными дверями Падманабхасвами?
Откуда взялись немыслимые сокровища храма?
Почему никому не удается открыть дверь в последнее хранилище древнего храма?
Колодцы, наполненные драгоценностями
Храм Падманабхасвами — одно из сакральных мест поклонения для индуистов. В народе считают, что это святое место возникло в самом начале четвертого века, документы достоверно подтверждают, что храм уже существовал в шестом веке. Последнее здание было возведено в 1750 году.
Великолепная архитектура, множество скульптур и золотая пятиметровая статуя Вишну, лежащего на многоголовой кобре, делают Падманабхасвами настоящей жемчужиной среди индуистских святынь.
Но в последние несколько лет храм приобрел невероятную известность не благодаря своим красотам, а из-за гигантских сокровищ, найденных в нем.
В независимом княжестве Траванкор с глубокой древности сложилась традиция, что на совершеннолетие каждого раджи в сокровищницу передавались золото и драгоценные камни по его весу. Кроме этого, в храм стекались многочисленные пожертвования от местного населения и паломников. Веками храм копил ценности.
Их опускали через специальные колодцы в хранилища. По записям храма таких сокровищниц в храме шесть.
Считается, что ценности охраняют ядовитые змеи — воплощение Вишну.
Поэтому храмовые власти особо не заботились по поводу охраны.
Есть легенда, что 150 лет назад в одну из сокровищниц попытались войти английские военные, но бежали в ужасе после нападения полчищ змей.
После этого в хранилище перестали заходить вообще, только сбрасывали в колодец новые ценности.
Все знали, что под храмом есть ценности, но никто достоверно не знал — сколько и каких.
О, времена! О, нравы!
Скандал разразился в 2007 году, когда адвокат Ананда Падманабхан и его дядя Сундара Раджан подали в суд требование вскрыть сокровищницы храма, изучить и описать ценности и передать их под охрану государства.
Адвокат мотивировал иск тем, что нравы в современной Индии изменились, кобры Вишну уже не пугают злоумышленников. Он сумел убедительно доказать, что воры сумели украсть из одного хранилища артефакт.
После нескольких лет судебных разбирательств и скандала в обществе, суд все-таки принял решение в пользу вскрытия сокровищниц.
Миллиарды, сваленные на полу
Вскрытие первого же колодца потрясло воображение присутствующих.
На дне хранилища были свалены тысячи предметов из золота и драгоценных камней.
Когда-то они были упакованы в ящики, но те давно истлели. А последние 150 лет сокровищницы были опечатаны, и в них никто не входил, кроме предполагаемых воров.
Необычные ювелирные изделия, произведения искусства, артефакты — и все это из золота и драгоценностей. Трон из золота, весом в полтонны, золотой сноп в рост человека, статуя Вишну полностью из золота — это только отдельные находки, о которых стало известно.
Только то, что достали из одного колодца, оценено в 22 миллиарда долларов США.
Уже после исследования первой сокровищницы храм вошел в книгу рекордов Гиннеса как самый богатый в мире.
Полчища кобр исследователей не встретили. Но один из инициаторов вскрытия гробницы — Сундара Раджан внезапно умер без видимых причин.
Дверь, которую невозможно открыть
С входами в пять хранилищ за последние годы удалось разобраться, их постепенно исследуют.
Но шестое хранилище стало настоящей загадкой.
Исследователи полагают, что в шестом хранилище находятся еще большие ценности, чем в уже открытых, так как оно предположительно самое древнее.
В него ведет дверь с рельефным изображением гигантских змей, которую пока невозможно открыть.
И дело даже не в запрете суда, обеспокоенного, что без надлежащей охраны сокровища растаскивают. И не в проклятии, которым грозят жрецы.
В двери нет ни механизма, ни замка, который можно было бы как-то открыть.
Ощущение, что дверь закрыта изнутри непонятным способом. Ее створки выглядят как монолит. Ученым не удается понять, как они открывались, хотя то, что за ними есть помещение не вызывает сомнений.
По легенде ее закрыл и опечатал сам Вишну, потому что там хранятся его личные ценности. Жрецы настаивают на том, что при вскрытии шестой гробницы проклята будет вся провинция Траванкор.
В 2020 году после многих лет разбирательств Верховный суд Индии признал, что право на сокровища по-прежнему принадлежат потомкам раджи Траванкора. Поэтому судьбу таинственной двери теперь может решить только семья наследников.
Источник:
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Понравилось21
Полстраны спит в канавах
Может им оставить дверку в покое ?
Из дневника марсианина:
1 августа прилетели японцы.
При помощи своих нано-технологий взломали наш бункер за 8 часов и раздали всем суши. Было вкусно, но хватило не всем. Сожрали японцев.
2 августа прилетели американцы.
При помощи своих цифровых технологий взломали наш бункер за 3 часа и раздали всем гамбургеры. Было вкусно, но хватило не всем. Сожрали американцев.
3 августа прилетели русские.
При помощи лома и "еп тваю мать" взломали наш бункер за 3 минуты и раздали всем [мат]. Было невкусно, но хватило всем.