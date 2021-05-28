Дверь, которую запрещено открывать

В независимом княжестве Траванкор с глубокой древности сложилась традиция, что на совершеннолетие каждого раджи в сокровищницу передавались золото и драгоценные камни по его весу. Кроме этого, в храм стекались многочисленные пожертвования от местного населения и паломников. Веками храм копил ценности.

Их опускали через специальные колодцы в хранилища. По записям храма таких сокровищниц в храме шесть.

Считается, что ценности охраняют ядовитые змеи — воплощение Вишну.

Поэтому храмовые власти особо не заботились по поводу охраны.

Есть легенда, что 150 лет назад в одну из сокровищниц попытались войти английские военные, но бежали в ужасе после нападения полчищ змей.

После этого в хранилище перестали заходить вообще, только сбрасывали в колодец новые ценности.

Все знали, что под храмом есть ценности, но никто достоверно не знал — сколько и каких.





О, времена! О, нравы!

Скандал разразился в 2007 году, когда адвокат Ананда Падманабхан и его дядя Сундара Раджан подали в суд требование вскрыть сокровищницы храма, изучить и описать ценности и передать их под охрану государства.

Адвокат мотивировал иск тем, что нравы в современной Индии изменились, кобры Вишну уже не пугают злоумышленников. Он сумел убедительно доказать, что воры сумели украсть из одного хранилища артефакт.

После нескольких лет судебных разбирательств и скандала в обществе, суд все-таки принял решение в пользу вскрытия сокровищниц.





Миллиарды, сваленные на полу

Вскрытие первого же колодца потрясло воображение присутствующих.

На дне хранилища были свалены тысячи предметов из золота и драгоценных камней.

Когда-то они были упакованы в ящики, но те давно истлели. А последние 150 лет сокровищницы были опечатаны, и в них никто не входил, кроме предполагаемых воров.

Необычные ювелирные изделия, произведения искусства, артефакты — и все это из золота и драгоценностей. Трон из золота, весом в полтонны, золотой сноп в рост человека, статуя Вишну полностью из золота — это только отдельные находки, о которых стало известно.