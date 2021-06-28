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За что древние греки порицали спартанских женщин?

За что древние греки порицали спартанских женщин? (7 фото)

Автор:
28 июня 2021 08:28
Сообщество : Исторические факты
Метки: греки   интересно   познавательно   спарта   факты   фото   
1478
7

Суровое спартанское воспитание, когда мальчиков с 7 лет отправляли в военные лагеря, сказывалось и на семейной жизни доблестных мужей Спарты.

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Метки: греки   интересно   познавательно   спарта   факты   фото   
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2  комментария
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149
Михаил Андреев 20 минут назад
Наброс феминистского говна на вентилятор.

Скорее всего было так: родила 3 и более детей получила права.

Нет? Ты бесправное существо и имя твое "никак".
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8k
Касьян Пуздой 2 минуты назад
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