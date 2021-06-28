За что древние греки порицали спартанских женщин?

С детства привычные к чисто мужской компании, по мнению прочих греков, они не уделяли собственным жёнам должного внимания. Вспомнить хотя бы легендарную Елену, супругу спартанского царя Менелая, которая при первой же возможности сбежала с молодым красавцем — троянским царевичем Парисом.





Горго, королева Спарты. Кадр из фильма «300 спартанцев: Расцвет империи». 2014 г.

Вот что пишет о спартанской свадьбе Плутарх: «Невест брали уводом, но не слишком юных, еще не достигших брачного возраста, а цветущих и созревших. Похищенную принимала так называемая подружка, коротко стригла ей волосы и, нарядив в мужской плащ и обув на ноги сандалии, укладывала одну в темной комнате на подстилке из листьев. Жених, не пьяный, не размякший, но трезвый и как всегда пообедавший за общим столом, входил, распускал ей пояс и, взявши на руки, переносил на ложе. Пробыв с нею недолгое время, он скромно удалялся, чтобы, по обыкновению, лечь спать вместе с прошлыми юношами».