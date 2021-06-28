За что древние греки порицали спартанских женщин?

Суровое спартанское воспитание, когда мальчиков с 7 лет отправляли в военные лагеря, сказывалось и на семейной жизни доблестных мужей Спарты.
С детства привычные к чисто мужской компании, по мнению прочих греков, они не уделяли собственным жёнам должного внимания. Вспомнить хотя бы легендарную Елену, супругу спартанского царя Менелая, которая при первой же возможности сбежала с молодым красавцем — троянским царевичем Парисом.
Горго, королева Спарты. Кадр из фильма «300 спартанцев: Расцвет империи». 2014 г.
Вот что пишет о спартанской свадьбе Плутарх: «Невест брали уводом, но не слишком юных, еще не достигших брачного возраста, а цветущих и созревших. Похищенную принимала так называемая подружка, коротко стригла ей волосы и, нарядив в мужской плащ и обув на ноги сандалии, укладывала одну в темной комнате на подстилке из листьев. Жених, не пьяный, не размякший, но трезвый и как всегда пообедавший за общим столом, входил, распускал ей пояс и, взявши на руки, переносил на ложе. Пробыв с нею недолгое время, он скромно удалялся, чтобы, по обыкновению, лечь спать вместе с прошлыми юношами».
Неизвестно, насколько это описание соответствует истине, но в нём содержится по крайней мере один бесспорный факт — спартанки выходили замуж после 19 лет. Этим они отличались от остальных гречанок античности, которых их родители отдавали в семью мужа в 12-14 лет. Разумеется, ни о какой любви при этом речь не шла, такие браки скрепляли чисто деловые отношения между родами обеих супругов. Спартанки к возрасту замужества уже успевали сформироваться как личности и имели собственное мнение по многим серьёзным вопросам.
Аристотель приписывал спартанским женщинам активное вмешательство в политику, называя общество Спарты «гинекократией». Великий философ вопрошал: «Да и какая разница, правят ли сами женщины или же начальствующие лица находятся под их властью? Ведь следствие (в обоих случаях) одно и то же». Он обвинял спартанцев в том, что они дали своим женщинам слишком много свободы и в результате те предались своеволию, распущенности и роскоши.
Такое мнение о спартанках было распространённым среди античных греков. В трагедии Еврипида «Андромаха» старец Пелей говорит: «A впрочем, спартанке как и скромной быть, когда с девичества, покинув терем, делит она палестру с юношей и пеплос ей бёдра обнажает на бегах... Невыносимо это... Мудрено ль, что вы распутных растите». Здесь имеется в виду спартанский обычай совместных гимнастических упражнений девушек рядом с юношами. А также соревнования в беге, в которых участвовали девушки в короткой одежде, что шокировало мужчин из других полисов.
Чтобы понять чувства этих гостей Спарты, нужно сказать о положении женщин в остальных греческих городах-государствах. В Афинах, к примеру, замужним дамам предписывалось как можно реже появляться на улице, отправляя на рынки за покупками рабов. Спортом гречанки не занимались, в школы не ходили, в лучшем случае получая домашнее образование, в котором упор делался на домоводство и ткачество. Считалось неприличным, если женщина находится в обществе любых мужчин, даже близких родственников. Греческие женщины всю свою жизнь должны были проводить в гинекее, то есть женской части дома. Если же дама появлялась на людях, то обязательно в длинной одежде, скрывающей фигуру.
Исключение делалось лишь для гетер, которым обычай дозволял появляться на мужских пирушках — симпосиях. Для приличных девушек и замужних дам это было немыслимо. Кроме того, женщины у греков не обладали имущественными правами, всё семейное достояние принадлежало мужу. А в Спарте всё было иначе. Помимо относительно вольных нравов и свободных нарядов, спартанки отличались ещё и тем, что лично владели немалыми богатствами, в том числе земельной собственностью. Поскольку спартанские мужи с детства занимались войной или военной подготовкой, женщинам приходилось брать на себя ответственность за всё хозяйство.
В комедии «Лисистрата» античного драматурга Аристофана спартанка Лампито слышит комплимент: «Румяна как и телом как упитанна! Да ты быка задушишь!» Она отвечает на него без ложной скромности: «Ну еще бы нет! Не зря ж борюсь я, прыгаю и бегаю». Спартанские женщины и в зрелые годы не прекращали заниматься спортом. Плутарх пишет, что они «при обсуждении важнейших государственных дел могли свободно высказывать свое мнение». Неудивительно, что про свободных и сильных спартанских женщин среди греков ходило множество разных сплетен. Но жительницы Спарты славились ещё и остроумием, поэтому уязвить их было непросто. Когда некая афинянка бросила упрёк спартанке в том, что они «единственные из женщин, которые правят мужами», та ответила: «Но ведь мы единственные и рождаем мужей».
Источник:
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Скорее всего было так: родила 3 и более детей получила права.
Нет? Ты бесправное существо и имя твое "никак".