"Они бессмертные что-ли?": в Дагестане туристок приняли за мужчин, переодетых в платья

Видео с мускулистыми дамами, сидящими в заведении Каспийска, разлетелось по пабликам. Автор ролика был уверен в том, что это мужчины, которые, не стесняясь, переоделись в женскую одежду и наслаждаются отдыхом. "Дожили увидеть такое на нашей земле! Скоро получат то, что ищут. Мужчин, видимо, не было в ресторане, иначе бы так спокойно не сидели. Бессмертные что ли?" - возмущались жители дагестанского города.

0 Источник: Курьезная и отчасти нелепая ситуация произошла в дагестанском городе Каспийске. Трех туристок в ресторане приняли за переодетых мужчин, сняли на видео, которое отправили в местные паблики. В ролике мускулистые женщины обсуждают меню в однои из заведений общепита. Очевидец, которого смутили короткие стрижки и нестандартная для женщин комплекция посетительниц, отправил ролик в местные паблики, задавшись вопросом: "Они что, бессмертные?" Мужчина, видимо, решил, что заезжие туристы совсем потеряли страх и, переодевшись в женщин, решили нарушить покой дагестанского городка.

0 Источник: Комментарии под видео дружелюбием не отличались. Кто-то из местных жителей стал возмушаться поведением туристов, кто-то посетовал, что в зале не нашлось настоящего мужчины, который сумел бы повлиять на ситуацию. Один из комментаторов в сети и вовсе призвал МВД задержать дам и заставить их извиниться на камеру.

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Чуть позже, как сообщают СМИ, помощник депутата Госдумы, дагестанский общественный деятель Булач Чанкалаев сообщил, что одна из девушек, запечатленных на снимке — профессиональная спортсменка. Чанкалаев призвал земляков не множить ложные сведения. 2021-07-12T09:12:15+03:00 Чуть позже, как сообщают СМИ, помощник депутата Госдумы, дагестанский общественный деятель Булач Чанкалаев сообщил, что одна из девушек, запечатленных на снимке — профессиональная спортсменка. Чанкалаев призвал земляков не множить ложные сведения.