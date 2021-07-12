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"Они бессмертные что-ли?": в Дагестане туристок приняли за мужчин, переодетых в платья

"Они бессмертные что-ли?": в Дагестане туристок приняли за мужчин, переодетых в платья (5 фото + 1 видео)

Автор:
12 июля 2021 09:12
Сообщество : Жить в России
Метки: Каспийск   видео   дагестан   женщины   недоразумение   спортсменки   
3082
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Видео с мускулистыми дамами, сидящими в заведении Каспийска, разлетелось по пабликам. Автор ролика был уверен в том, что это мужчины, которые, не стесняясь, переоделись в женскую одежду и наслаждаются отдыхом. "Дожили увидеть такое на нашей земле! Скоро получат то, что ищут. Мужчин, видимо, не было в ресторане, иначе бы так спокойно не сидели. Бессмертные что ли?" - возмущались жители дагестанского города.

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Метки: Каспийск   видео   дагестан   женщины   недоразумение   спортсменки   
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18  комментариев
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Вадим Час назад
И женские туфли. Три штуки. Размер 42, 43, 45.
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7k
Пуриц Жорж 9 минут назад
Лучше иметь не спортивную фигуру, чем спортивное лицо
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28k
Кот Баюн 10 минут назад
Та которая Блондин, с таким лицом реально не тянет на бабу, пусть даже спортсменку.
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2k
Сергей 22 минуты назад
У нас по Питеру шляются куча чркобаб,в длинных балахонах и платках на бошках в такую жару.раздражают жутко.мечтаю отловить парочку связать руки и балахоны эти задрать и на этих бошках завязать.абать не охота, брезгливо.
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1k
Роман Бумеров Полчаса назад
Забавно как подгорает у горных баранов... еще раз доказано, что без толпы даги прям мущщины. Обосрались от вида трех девочек.
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26k
Aqueronte 39 минут назад
Девушки-качки и дагестанские мущщинки сразу куда то подевались? Ни одного не нашлось?
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−107
Кукулькан 45 минут назад
Если бы и нашелся "достойный мужчина", получил бы люлей от достойных противниц
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1k
꠸ꪀᥴꪮᧁꪀ꠸ꪻꪮ 47 минут назад
Что еще ожидать от тех, кто до сих пор живет с вавкой средневековья в бошке?! Технологии новые на лапы получили, а мозги не проапгрейдили...
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2k
Frank Borman 54 минуты назад
Кавказским обезьянам не нравится, когда у баб есть мускулы. Трахать овечек и ишаков, это нормально, а смотреть на накаченных баб - это харам.
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6k
Игорь Час назад
реклама ресторана?
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12k
Dmitry Obuhov Час назад
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3k
Петрович Час назад
О времена, о нравы
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604
сеньор Леонсио Час назад
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