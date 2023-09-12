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«Все, кто там были, — вы черти, а не мужчины!». В Дагестане травят тех, кто побывал на концерте Басты

«Все, кто там были, — вы черти, а не мужчины!». В Дагестане травят тех, кто побывал на концерте Басты

Автор:
12 сентября 2023 23:50
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Баста   Дагестан   Каспийск   Концерт   василий вакуленко   травля   
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Концерт Вакуленко-Басты в Каспийске отозвался громким скандалом в местном сообществе. Теперь местные блогеры выкладывают в соцсетях фотографии посетителей мероприятия и подвергают их травле.

Жесткой критике подверглись жительницы Дагестана, посетившие концерт Басты.

11 сентября рэпер выступил в Каспийске, возмутив своим концертом часть местных жителей.

После этого местный блогер назвал Басту "певичкой", а мужчин, которые "пустили" на концерт своих жен и сестёр - "чертями":

То, что там творилось... мне стыдно за это, что это происходит в Дагестане. Те, кто туда ходил, вы позорите Дагестан!

Другие блогеры "подхватили волну" и начали выкладывать в соцсети фотографии посетителей концерта и травить их. Ненависть вызвал и сам репер и его тексты.

Сильнее всех прилетело женщинам, покрытым хиджабом.

Правда, судя по комментариям, нашлись и те, кто не согласился с такой позицией:

За своими грехами следить начните, на чужие времени не останется. Как вы надоели, клянусь, всех вокруг осуждать и выставлять это осуждение на публику!

"Проблем же больше нет в республике, кроме того, что концерт обсуждать! Все же у нас зашибись! От насущных проблем люди пошли на концерт отвлечься, и то не спокойно всем!"

КП пишет, что досталось даже известному блогеру Хасбику, вернувшемся в родной Дагестан. С Хасбуллой Баста сфотографировался после выступления:


Хасбик, правда, отшутился, что воспринял Басту за очередного фаната.

Источник:

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Метки: Баста   Дагестан   Каспийск   Концерт   василий вакуленко   травля   
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12  комментариев
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37k
russger Час назад
За "селфи" с этим уепанским карликом надо сажать. Любители мучителей котяток должны сдохнуть
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40k
Aleks 24 минуты назад
То есть осла ипать ему норм, а концерт басты зашквар... Странные они, эти горняки...
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360
Александр Поляков Полчаса назад
Типа когда обезьяны в России ночью играют футбол на проезжей части поз звуки лезгинки это нормально, а Баста приехал это неприемлемо?
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31k
БамбарбияКиргуду Полчаса назад
Кто такая баста?
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105
PQRS 38 минут назад
Проплачено Юнусовым против Вакуленко? Не нравиться - не слушай, не ходи.
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2k
Сергей Лаврушкин 39 минут назад
а что этот баста такого сделал, что даги так на него "обиделись" ??
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1k
Николай 56 минут назад
Я реально не понимаю зачем в Дагестан этот баста.
Есть куча лязгинки.
На ютуб нашел.
Вообще не как баста выглядит.

Ссылка www.youtube.com
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16k
ss Час назад
А что за конфликт у этого дага с Бастой? Чем ему тот не потрафил?
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7k
Pravednik84 Час назад
Не люблю рэп, не пойду на Басту... НО!!! травля неуместна - пусть люди слушают кто что хочет в рамках УК РФ (ну чтоб без пропаганды ЛГБТ, наркотиков, АУЕ и прочего), а то скатимся в лютый абзац неуместной идеологической цензуры, над которым посмеялись даже в советском фильме 1957г "Карнавальная ночь". Да и некоторые упоминания запрещённых УК РФ тем тоже могут быть правильными и хорошими (а то запретят всё, как уже запретили идеологически верное произведение Тетрадь Смерти - один из шедевров мировой мультипликации, при правильном просмотре не оставляющее каких либо деструктивных эмоций).
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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