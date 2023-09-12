«Все, кто там были, — вы черти, а не мужчины!». В Дагестане травят тех, кто побывал на концерте Басты

Концерт Вакуленко-Басты в Каспийске отозвался громким скандалом в местном сообществе. Теперь местные блогеры выкладывают в соцсетях фотографии посетителей мероприятия и подвергают их травле.
Жесткой критике подверглись жительницы Дагестана, посетившие концерт Басты.
11 сентября рэпер выступил в Каспийске, возмутив своим концертом часть местных жителей.
После этого местный блогер назвал Басту "певичкой", а мужчин, которые "пустили" на концерт своих жен и сестёр - "чертями":
То, что там творилось... мне стыдно за это, что это происходит в Дагестане. Те, кто туда ходил, вы позорите Дагестан!
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Другие блогеры "подхватили волну" и начали выкладывать в соцсети фотографии посетителей концерта и травить их. Ненависть вызвал и сам репер и его тексты.
Сильнее всех прилетело женщинам, покрытым хиджабом.
Правда, судя по комментариям, нашлись и те, кто не согласился с такой позицией:
За своими грехами следить начните, на чужие времени не останется. Как вы надоели, клянусь, всех вокруг осуждать и выставлять это осуждение на публику!
"Проблем же больше нет в республике, кроме того, что концерт обсуждать! Все же у нас зашибись! От насущных проблем люди пошли на концерт отвлечься, и то не спокойно всем!"
КП пишет, что досталось даже известному блогеру Хасбику, вернувшемся в родной Дагестан. С Хасбуллой Баста сфотографировался после выступления:
Хасбик, правда, отшутился, что воспринял Басту за очередного фаната.
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Есть куча лязгинки.
На ютуб нашел.
Вообще не как баста выглядит.
Я не совсем против рэпа, я даже люблю некоторые образцы русского рэпа (не будем углубляться в детали), но в целом этот стиль вызывает у меня отторжение.