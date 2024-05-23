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«А женщины там голодные»: блогер рассказал, что дамам в Дагестане не хватает качественного интима и получил лещей от их рассерженных супругов

«А женщины там голодные»: блогер рассказал, что дамам в Дагестане не хватает качественного интима и получил лещей от их рассерженных супругов

Автор:
23 мая 2024 19:39
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Дагестан   Руслан Сарычев   блогер   женщины   извинения   
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До этого он хотел посетить республику с «лекциями на тему отношений». Но не доехал.

Руслан Сарычев - блогер из Татарстана. В одном из своих видео он порассуждал о Дагестане и женщинах из тех краёв. И сказал, что дамы там голодны до секса, а местные мужики их не удовлетворяют и живут за счёт жён.

95% разводов. Мужчины либо абьюзеры, либо тираны. А женщины там голодные. Кто хочет жениться - езжайте туда.

Потом собрался в Дагестан с просветительскими лекциями - как и с кем правильно отношаться. На счастье блогера, друзья его отговорили, так что здоровье он сохранил.

Но его всё равно слегка помяли. Несколько человек не поленились приехать из Дагестана и устроили Сарычеву разбор полётов. От первой оплеухи он завалился на пол вместе с креслом. После второй порции пощёчин блогер лишь присел на пятую точку.

После этого записал ролик с извинениями. Сарычев сидел в теплой компании гостей из Дагестана и говорил, что был не прав.

Я на эмоциях сказал то, что не нужно было говорить. Искренне прошу прощения у всего Кавказа, который я задел. Это всё из-за эмоций, из-за неправильной информации. Поэтому искренне прошу прощения.

Наверное, этого оказалось мало и блогер записал ещё одно видео. В нём он снова раскланивался и говорил, что «братья из Дагестана указали на мои ошибки».

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Метки: Видео   Дагестан   Руслан Сарычев   блогер   женщины   извинения   
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5  комментариев
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12k
Дмитрий 40 минут назад
Смешно. Дагестан приехал в Татарстан и построил татарина. За дело конечно. Но всё равно смешно.....Надеюсь из одного идиота разборок не устроят.
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29k
Alex 4 минуты назад
Адын приходы и мы одни придём.
Обрезки
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583
Александр Поляков 8 минут назад
бабуины негодуэ
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10k
Alex 9 минут назад
В зоопарке все без перемен
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32k
AzuveR Полчаса назад
Что ж ты фраер сдал назад ? А могли бы и зарезать.
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
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