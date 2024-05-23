«А женщины там голодные»: блогер рассказал, что дамам в Дагестане не хватает качественного интима и получил лещей от их рассерженных супругов

До этого он хотел посетить республику с «лекциями на тему отношений». Но не доехал.
Руслан Сарычев - блогер из Татарстана. В одном из своих видео он порассуждал о Дагестане и женщинах из тех краёв. И сказал, что дамы там голодны до секса, а местные мужики их не удовлетворяют и живут за счёт жён.
95% разводов. Мужчины либо абьюзеры, либо тираны. А женщины там голодные. Кто хочет жениться - езжайте туда.
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Потом собрался в Дагестан с просветительскими лекциями - как и с кем правильно отношаться. На счастье блогера, друзья его отговорили, так что здоровье он сохранил.
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Но его всё равно слегка помяли. Несколько человек не поленились приехать из Дагестана и устроили Сарычеву разбор полётов. От первой оплеухи он завалился на пол вместе с креслом. После второй порции пощёчин блогер лишь присел на пятую точку.
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После этого записал ролик с извинениями. Сарычев сидел в теплой компании гостей из Дагестана и говорил, что был не прав.
Я на эмоциях сказал то, что не нужно было говорить. Искренне прошу прощения у всего Кавказа, который я задел. Это всё из-за эмоций, из-за неправильной информации. Поэтому искренне прошу прощения.
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Наверное, этого оказалось мало и блогер записал ещё одно видео. В нём он снова раскланивался и говорил, что «братья из Дагестана указали на мои ошибки».
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