«А женщины там голодные»: блогер рассказал, что дамам в Дагестане не хватает качественного интима и получил лещей от их рассерженных супругов

Руслан Сарычев - блогер из Татарстана. В одном из своих видео он порассуждал о Дагестане и женщинах из тех краёв. И сказал, что дамы там голодны до секса, а местные мужики их не удовлетворяют и живут за счёт жён.

95% разводов. Мужчины либо абьюзеры, либо тираны. А женщины там голодные. Кто хочет жениться - езжайте туда.