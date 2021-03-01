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В Дагестане на чемпионате по дзюдо произошла массовая драка

В Дагестане на чемпионате по дзюдо произошла массовая драка (6 фото + 1 видео)

Автор:
01 марта 2021 11:32
Сообщество : Спорт
Метки: Каспийск   видео   дагестан   дзюдо   драка   турнир   
1012
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Потасовки на турнирах по боевым искусствам, где присутствуют представители СКФО, давно стали делом привычным, классическим - как стрельба на свадьбах. Правда, конкретно эта баталия отметилась тем, что кашу заварили не спортсмены. Что уже прогресс.

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Метки: Каспийск   видео   дагестан   дзюдо   драка   турнир   
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18  комментариев
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9k
Енот Полиграфович Полчаса назад
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−35
ростовский сырок 6 минут назад
путенские друзья
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5k
Николай 8 минут назад
вы бляха своими соревнованиями, на кавказе скоро гражданскую поднимете...были постухами в горах пусть такими и остаются...
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39k
Александр 11 минут назад
Уже даже не удивляет
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1k
MC 14 минут назад
Они еще в процессе эволюции, уже не совсем приматы, но и не люди.
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448
sedoisever 15 минут назад
Пора запретить эти издевательства.
Бой быков, собачьи, петушиные и обезьяньи бои... Это жестоко по отношению к животным.
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−38
sypernova 23 минуты назад
Новости с планеты обезьян
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2k
Vladimir Klishin Полчаса назад
Интересно, а какие у них соревнования по стрельбе
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5k
workmen77 Vladimir Klishin 23 минуты назад
С таким темпераментом, там вряд ли дело до финала дойдет.
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2k
Vladimir Klishin workmen77 9 минут назад
Прям сюжет для остросюжетного фильма. Витя из Курска отправлен на стрельбы в Дагестан. Назовём «Последний выстрел».
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16k
nobody® 36 минут назад
Никогда такого не было...
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19k
SerGProS nobody® Полчаса назад
.. и вот опять
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35k
dima423 SerGProS 16 минут назад
...прям поверить не могу...
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13k
Ligov 37 минут назад
Где скопление бабуинов, там всегда драки...
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
4k
900
bosayk 40 минут назад
он хотел своим "Ура!" выразить восторг и радость, а получился боевой клич и тут понеслась...
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2k
Dmitrii Ivanov 47 минут назад
Восстание планеты обезьян.
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26k
Антон 48 минут назад
Простите, а разве кавказские драки на чемпионатах по единоборствам - это не часть программы?
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