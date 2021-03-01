В Дагестане на чемпионате по дзюдо произошла массовая драка

В дагестанском Каспийске во время первенства Северо-Кавказского федерального округа по дзюдо среди юниоров произошла массовая драка с участием спортсменов и зрителей, из-за которой пришлось отменить турнир.





Всеобщая свалка случилась после конфликта между осетинскими и дагестанскими болельщиками. Первым не понравилось, что вторые слишком бурно празднуют победу своего земляка. Завязавшаяся на трибунах потасовка, мгновенно скатилась на татами, где в бой ввязались и спортсмены.