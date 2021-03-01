В Дагестане на чемпионате по дзюдо произошла массовая драка

Потасовки на турнирах по боевым искусствам, где присутствуют представители СКФО, давно стали делом привычным, классическим - как стрельба на свадьбах. Правда, конкретно эта баталия отметилась тем, что кашу заварили не спортсмены. Что уже прогресс.
В дагестанском Каспийске во время первенства Северо-Кавказского федерального округа по дзюдо среди юниоров произошла массовая драка с участием спортсменов и зрителей, из-за которой пришлось отменить турнир.
Всеобщая свалка случилась после конфликта между осетинскими и дагестанскими болельщиками. Первым не понравилось, что вторые слишком бурно празднуют победу своего земляка. Завязавшаяся на трибунах потасовка, мгновенно скатилась на татами, где в бой ввязались и спортсмены.
Источник:
«Инцидент случился после встречи осетинского и дагестанского спортсменов. Они боролись более десяти минут, были напряженные моменты, судить тяжело было этот поединок. Когда дагестанский спортсмен выиграл, на трибуне болельщик выкрикнул: „Ура!“, отреагировал очень эмоционально. Рядом с ним сидел осетинский болельщик, он ему что-то ответил, у них произошла словесная перепалка, которая переросла в драку», - рассказал председатель дисциплинарной комиссии федерации дзюдо Дагестана Хабиб Магомедов.
В Минспорта Дагестана заявили, что драку удалось быстро подавить силами службы охраны Дворца спорта и молодежи имени Али Алиева и сотрудниками МВД России по Республике Дагестан.
Сейчас местные полицейские проводят проверку. Зачинщиков драки задержали и доставили в отдел. Что касается спортсменов, то в Минспорта пообещали дисквалифицировать тех борцов, которые могли хоть как-то поспособствовать развитию конфликта.
Источник:
- На пляже в Каспийске бронемашины ВМФ устроили учения посреди отдыхающих
- Драка между школьником и водителем маршрутки попала на видео
- "Я тебя порву!": попытка вернуть некачественную мебель обернулась провалом
- Полицейский усмирил тазером буйную чернокожую девушку
- Кавказская пленница: в Хасавюрте мужчина помешал похищению девушки
Понравилось23
Бой быков, собачьи, петушиные и обезьяньи бои... Это жестоко по отношению к животным.