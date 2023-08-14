В Каспийске маленькая девочка вышла погулять на подоконник 9-го этажа и устроила переполох

Сидящую на кондиционере на последнем этаже девятиэтажки девочку заметили в 5 утра возвращавшиеся с моря отдыхающие. Они подняли тревогу и разбудили соседей. Ситуация осложнялась тем, что дверь квартиры, в которой находилась трёхлетняя девочка, никто не открывал.





Сначала соседи, а затем и полицейские попытались спустить ребёнка из окна восьмого этажа, но в итоге решили не рисковать. Осторожно взломать дверь, чтобы не испугать ребёнка, тоже не получилось. Соседи уже начали расстилать толстые одеяла под окнами. Но к счастью, через некоторое время выяснилось, что в квартире находится ещё один ребёнок — девочка постарше. Она боялась открывать дверь незнакомым людям, но всё же её уговорить открыть дверь.



