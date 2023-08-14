В Каспийске маленькая девочка вышла погулять на подоконник 9-го этажа и устроила переполох

К счастью, общими усилиями девочку удалось спасти.
Сидящую на кондиционере на последнем этаже девятиэтажки девочку заметили в 5 утра возвращавшиеся с моря отдыхающие. Они подняли тревогу и разбудили соседей. Ситуация осложнялась тем, что дверь квартиры, в которой находилась трёхлетняя девочка, никто не открывал.
Сначала соседи, а затем и полицейские попытались спустить ребёнка из окна восьмого этажа, но в итоге решили не рисковать. Осторожно взломать дверь, чтобы не испугать ребёнка, тоже не получилось. Соседи уже начали расстилать толстые одеяла под окнами. Но к счастью, через некоторое время выяснилось, что в квартире находится ещё один ребёнок — девочка постарше. Она боялась открывать дверь незнакомым людям, но всё же её уговорить открыть дверь.
"В течение получаса все разрешилось. Та девочка, что постарше, поддалась на уговоры и открыла дверь полицейским. К большому счастью, малышка спасена!" — сообщили РИА Новости в дагестанском МВД.
Источник:
Сейчас полицейские разбираются, как и почему дети остались без присмотра родителей. Грозит ли им наказание за неподобающее исполнение родительских обязанностей, пока не сообщается.
UPD: как стало известно, квартиру сняли две женщины. Они приехали в Каспийск на отдых с двумя малолетними детьми. Поздно вечером они отправились в ночной клуб, надеясь, что успеют вернуться рано утром до пробуждения детей.
Источник:
- «Он утверждал, что делать это ему велели голоса в голове»: мать несовершеннолетней девочки помогла полиции поймать извращенца
- "Они бессмертные что-ли?": в Дагестане туристок приняли за мужчин, переодетых в платья
- Омский пожарный спас трех новосибирцев из горящего дома
- "Вылезай быстрее, сгоришь!": тюменцы спасли водителя фуры, вытащив его за ноги из полыхающего авто
- Парень спас девочку, которая чуть не захлебнулась в бассейне
Ребенка в опасной ситуации заметили прохожие на улице Халилова. Они сразу же обратились за помощью в полицию.
Ребенка в опасной ситуации заметили прохожие на улице Халилова. Они сразу же обратились за помощью в полицию.