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В Каспийске маленькая девочка вышла погулять на подоконник 9-го этажа и устроила переполох

В Каспийске маленькая девочка вышла погулять на подоконник 9-го этажа и устроила переполох

Автор:
14 августа 2023 15:09
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Дагестан   Каспийск   Спасение   девочка   опасность   подоконник   
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К счастью, общими усилиями девочку удалось спасти.

Сидящую на кондиционере на последнем этаже девятиэтажки девочку заметили в 5 утра возвращавшиеся с моря отдыхающие. Они подняли тревогу и разбудили соседей. Ситуация осложнялась тем, что дверь квартиры, в которой находилась трёхлетняя девочка, никто не открывал.


Сначала соседи, а затем и полицейские попытались спустить ребёнка из окна восьмого этажа, но в итоге решили не рисковать. Осторожно взломать дверь, чтобы не испугать ребёнка, тоже не получилось. Соседи уже начали расстилать толстые одеяла под окнами. Но к счастью, через некоторое время выяснилось, что в квартире находится ещё один ребёнок — девочка постарше. Она боялась открывать дверь незнакомым людям, но всё же её уговорить открыть дверь.


"В течение получаса все разрешилось. Та девочка, что постарше, поддалась на уговоры и открыла дверь полицейским. К большому счастью, малышка спасена!" — сообщили РИА Новости в дагестанском МВД.

Сейчас полицейские разбираются, как и почему дети остались без присмотра родителей. Грозит ли им наказание за неподобающее исполнение родительских обязанностей, пока не сообщается.


UPD: как стало известно, квартиру сняли две женщины. Они приехали в Каспийск на отдых с двумя малолетними детьми. Поздно вечером они отправились в ночной клуб, надеясь, что успеют вернуться рано утром до пробуждения детей.

Источник:

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Метки: Видео   Дагестан   Каспийск   Спасение   девочка   опасность   подоконник   
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4  комментария
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11k
Кот Бегемот 58 минут назад
Если ребёнок не понимает, что не делать нельзя, как вариант (конечно, при вменяемых родителях
)
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1k
Максим Макашев Полчаса назад
В Каспийске полицейские спасли 2-летнюю девочку, стоящую на карнизе 9-го этажа
В Каспийске полицейские спасли 2-летнюю девочку, стоящую на карнизе 9-го этажа

Ребенка в опасной ситуации заметили прохожие на улице Халилова. Они сразу же обратились за помощью в полицию.

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47k
Максим Т. Полчаса назад
В Каспийске полицейские спасли 2-летнюю девочку, стоящую на карнизе 9-го этажа
В Каспийске полицейские спасли 2-летнюю девочку, стоящую на карнизе 9-го этажа

Ребенка в опасной ситуации заметили прохожие на улице Халилова. Они сразу же обратились за помощью в полицию.

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