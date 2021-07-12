Как Петр I кнутом остановил землетрясение

Как появляются мифы и легенды? Иногда благодаря полету мысли и фантазии, а чаще всего — из-за желания увидеть в окружающем мире чудо. Или решить, что увидел, приукрасить и рассказать другим.

Сдались мирно, но внутрь не впустили

Описываемое нами событие произошло в городе-крепости Дербент, в то время входящим в состав Персии. Для России город был очень важен в стратегическом плане: в случае, если бы он стал частью нашей территории, появилась бы возможность расширить береговой путь вдоль Каспия.

Дербент сегодня

Поэтому Петр I, одержав верх в столкновениях с местными воинами, стал победителем. Комендант крепости Имам-Кули-бек согласился передать город во власть России.

«Взятие крепости Дербент Петром Великим во время Персидского похода 1722 г.», литография

Великий реформатор вместе со своим войском добрался до Дербента лишь к вечернему времени, но войти в него не смог. Дело в том, что обычай тех мест строго запрещал входить в крепость вечером. Царь отнесся к этому факту на удивление миролюбиво и мудро, не стал настаивать на своем, не попытался стать исключением из правил. Уважительно согласившись с восточной традицией уже сдавшегося ему города, новый хозяин крепости решил заночевать в священной роще, расположенной севернее крепости. Тем более, что ключ от городских ворот ему уже вручили со всеми почестями, так что формальности были соблюдены. Город был взят без боя, победа вызывала улыбку, положение России укрепилось еще одним стратегическим преимуществом. А на следующий день случилось, по словам местных жителей, нечто весьма странное и необычное.





Кнут всегда поможет

Когда наступило утро следующего дня, пришла пора Петру войти в город торжественно, как победителю, и получить все полагающиеся случаю почести. Жители действительно приветствовали нового владыку восторженными криками, всячески выказывали ему свои уважение и радость. Вот только запланированную встречу завоевателя прервало так некстати случившееся природное явление: землетрясение. Которое, кстати, началось, стоило только Петру въехать в город. К радости всех присутствующих подземные толчки длились недолго, а исследователь Дагестана и автор книги «История города Дербента» Евгений Козубский и вовсе приводит интересный факт. Он утверждает, что как только землетрясение началось, Петр от души замахнулся имевшейся в руках у него плеткой и огрел ею землю. Казалось бы, импульсивный жест, выражение досады, не более. Но, по словам местных жителей, толчки словно по волшебству закончились. Тут же.

Описанное местными жителями событие — скорее всего, просто красивая легенда

Торжественный прием все же состоялся, а после него русский правитель разместился в ханском дворце крепости Нарын-кала. Не стерпев отсутствия окон в своих апартаментах, Петр недолго думая прорубил, кстати, сам, без помощи придворных, отверстие в стене. Благо, силой обладал недюжинной и без солнечного света свою жизнь не представлял, пусть даже на один день. Любуясь восходом солнца над морем, Петр думал о новых планах и свершениях. А жители города действительно уже прониклись к нему симпатией, как к своему новому мудрому покровителю.





Вот только был случай с землетрясением плодом фантазии свидетелей того триумфального шествия русского царя, принявших простое совпадение за чудо или нет, каждый решает сам. Не исключено, что жители Дербента были просто так очарованы внушительной внешностью Петра, что готовы были приписать ему любые чудеса и искренне поверить в них.