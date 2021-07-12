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Как Петр I кнутом остановил землетрясение

Как Петр I кнутом остановил землетрясение (4 фото)

Автор:
12 июля 2021 08:23
Сообщество : Исторические факты
Метки: землетрясение   интересно   кнут   петр 1   познавательно   факты   фото   
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4

Хочу поделиться с вами сегодня одной историей, которая является лишь полуправдой, а чего в ней все-таки больше — решать вам, и никому другому.

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Метки: землетрясение   интересно   кнут   петр 1   познавательно   факты   фото   
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Александр 2 часа назад
Петра хлебом не корми, дай, главное, окошко прорубить
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