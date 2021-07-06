Неприступная "Курская Цитадель"

У поселка Черкасское танки эсэсовской дивизии «Великая Германия» оказались скученными в заторе у заболоченного противотанкового рва, и попали под комбинированный удар советской артиллерии и авиации. Понесли значительные потери (особенно в офицерском составе), местность превратилась в «лунный пейзаж».





В районе деревни Широкое Болото наши артиллеристы отсечным огнем с флангов загнали гитлеровцев на минное поле. Из 15 танков 6 подорвались на минах, а остальные повернули назад, неся потери от огня артиллерии.





В районе Березовки 211-я рота специального минирования под командованием капитана Н. А. Хоменко установила управляемые фугасы. Они были приведены в действие, когда перед заграждениями скопилось много немецкой техники - уничтожено 17 танков, 20 мотоциклов и до батальона пехоты противника.





Молодые немецкие солдаты считали, что они побеждают. Они продвигались вперед, используя модифицированные старые и новые танки «пантеры» и «тигры» превосходящие в боевом отношении советские, наносили нашим более значительные потери, чем теряли.





Но генералы и опытные офицеры вермахта, привыкшие к стремительным танковым прорывам, уже в первые дни, почувствовали провал наступления. Мощные танковые подразделения не прорывали советскую оборону, а медленно прогрызали ее, теряя в ожесточенных боях технику и личный состав. Оперативные планы рухнули, резервы были исчерпаны. На северном фасе немцы продвинулись на 10 км, так и не преодолев первый оборонительный рубеж. На юге более сильная в количественном и качественном отношении (туда входили элитные танковые дивизии СС) группировка продвинулась на 35 км, преодолев два рубежа советской обороны. Но впереди было еще несколько, занятых свежими частями Степного фронта.





Некоторые историки и блогеры пишут, что немецкие танки остановила 5-я танковая Армия Павла Ротмистрова под Прохоровкой. Понесла огромные потери, была почти полностью разгромлена, но тем не менее остановила германские танковые дивизии. Мол, если бы не Ротмистров немцы прорвались бы к Курску и окружили бы наши войска. Да ни хрена они не смогли бы прорваться. За Прохоровкой были сплошные линии заграждений, противотанковые рвы, засеки, минные поля. До самого Курска! Завязли бы там немцы, так и не выйдя на оперативный простор.





Даже больше, наши генералы просто мечтали, чтобы немцы продолжали наступление. Такое парадоксальное желание лучше всего высказал командир 75-й гвардейской стрелковой дивизии генерал Горишный в беседе с военным корреспондентом Константином Симоновым: «Мы сидели на наблюдательном пункте и ждали, что вот-вот снова начнется. Ждали час, потом еще час... Потом Горишный вдруг сказал фразу, которая в первую секунду показалась мне странной: "Боюсь, не пойдут они сегодня на меня".





Я не понял и переспросил. И он спокойно, как маленькому, стал объяснять мне, что его дивизию сегодня поддерживает восемь артиллерийских полков и чем больше он перебьет наступающих немцев, тем ему легче будет потом, когда самому придется наступать на них. И я запомнил то утро и эту фразу, потому что она была связана с внезапным и острым ощущением, что немцы уже ничего не смогут с нами сделать».





И Модель и «каменный человек» Манштейн поняли, что дальнейшее наступление обескровленных, за неделю потерявших половину людей и техники дивизий – самоубийство. Окончательно угробят всех. Северная немецкая группировка остановилась 10 июля, южная после 12 июля.





Коренной перелом войны

В тех жестоких оборонительных боях под Курском нет окруженных и уничтоженных дивизий противника, нет освобождения крупных городов. Но это несомненная победа. Наступательная инициатива окончательно перешла Красной Армии. Немцы после Курска уже были не в состоянии проводить стратегические наступательные операции. Наступления под Житомиром, в Арденнах, на Балатоне носили локальный, тактический характер и существенного влияния на ход войны уже не несли. А оборона без наступления это уже заранее проигранная война.

Красноречивей всего об этом свидетельствуют признания самих немецких военачальников. Эрих фон Манштейн: «Операция «Цитадель» была последней попыткой сохранить нашу инициативу на Востоке. С её неудачей, равнозначной провалу, инициатива окончательно перешла к советской стороне. Поэтому операция «Цитадель» является решающим, поворотным пунктом в войне на Восточном фронте».

Битва на Курской дуге это победа наших пехотинцев, летчиков, артиллеристов, танкистов. И конечно же наших военных строителей и саперов построивших неприступную Курскую цитадель.