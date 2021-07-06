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Неприступная "Курская Цитадель"

Неприступная "Курская Цитадель" (7 фото)

Автор:
06 июля 2021 09:09
Сообщество : Исторические факты
Метки: Курская Цитадель   интересно   история   познавательно   факты   фото   
1025
7

Какой род войск сыграл решающую роль в сражении на Курской Дуге? Танкисты, артиллеристы, летчики? Конечно, все советские воины внесли весомый вклад в жестокую битву.

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Метки: Курская Цитадель   интересно   история   познавательно   факты   фото   
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Александр Зотов Полчаса назад
"Мол, если бы не Ротмистров" сколько он там, два танковских корпуса угробил? Интересно, какое чудо спасло его от трибунала или хотя бы от снятия с должности сразу, а не в 44-м? Родина вон за подобные фортели на северном фасе сняли с должности уже в сентябре.
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Конрад Карлович 7 минут назад
Много читал про эту жестокую и эпическую битву. Классно, что мы победили.
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