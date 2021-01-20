60 интересных фактов о Великом Российском Императоре и Реформаторе Петре 1

Личность Петра 1 связана со многими важными для нашего государства историческими событиями.
Неудивительно, что почти каждый факт из жизни и деятельности Петра 1 становится объектом жарких дебатов историков: что из известных фактов об этом неординарном человеке достоверно, а что является вымыслом? Важные факты биографии Петра 1 дошли до нас, они раскрывают все его положительные и отрицательные стороны, как царя, так и простого человека. Важными фактами являются факты деятельности Петра І, который оставил серьезный след в истории Российской империи. Интересные факты о Петре 1 составили не один том научных исследований и заполнили собой страницы многочисленных популярных изданий.
1.Великий русский царь, а впоследствии Император, Петр 1 взошел на престол 18 августа 1682 года и с тех пор начинается его долгий период правления. Петр I успешно правил страной более 43-х лет.
2.Пётр 1 царём России стал в 1682 году. А с 1721 года — Великий Пётр — первый Российский Император.
3. Едва ли среди российских императоров найдется более неоднозначная и загадочная фигура, чем Петр Великий. Этот правитель зарекомендовал себя как талантливый, энергичный и вместе с тем безжалостный государственный деятель.
4. Взойдя на Российский престол, Пётр 1 сумел отсталую и патриархальную страну вывести в число европейских лидеров. Его роль в истории нашей Родины неоценима, а жизнь полна удивительных событий.
2.Пётр 1 царём России стал в 1682 году. А с 1721 года — Великий Пётр — первый Российский Император.
3. Едва ли среди российских императоров найдется более неоднозначная и загадочная фигура, чем Петр Великий. Этот правитель зарекомендовал себя как талантливый, энергичный и вместе с тем безжалостный государственный деятель.
4. Взойдя на Российский престол, Пётр 1 сумел отсталую и патриархальную страну вывести в число европейских лидеров. Его роль в истории нашей Родины неоценима, а жизнь полна удивительных событий.
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5.Император Пётр Великий, заслуживший этот титул благодаря выдающейся роли, которую он сыграл в истории России, родился 30 мая (9 июня) 1672 года. Родителями будущего императора были правивший в те годы царь Алексей Михайлович Романов и его вторая жена Наталья Кирилловна Нарышкина.
6. Всех предыдущих детей его отца природа обделила здоровьем, тогда как Пётр рос крепким и никогда не знал болезней. Это даже давало повод злым языкам ставить под сомнение отцовство Алексея Михайловича.
7.Когда мальчику исполнилось 4 года, скончался отец, и опустевший трон занял его старший брат, сын Алексея Михайловича от первого брака с Марией Ильиничной Милославской ─ Фёдор Алексеевич, вошедший в отечественную историю как государь Всея Руси Фёдор III.
8.В результате его воцарения мать Петра в значительной степени утратила своё влияние при дворе и была вынуждена вместе с сыном, покинув столицу, отправиться в подмосковное село Преображенское.
6. Всех предыдущих детей его отца природа обделила здоровьем, тогда как Пётр рос крепким и никогда не знал болезней. Это даже давало повод злым языкам ставить под сомнение отцовство Алексея Михайловича.
7.Когда мальчику исполнилось 4 года, скончался отец, и опустевший трон занял его старший брат, сын Алексея Михайловича от первого брака с Марией Ильиничной Милославской ─ Фёдор Алексеевич, вошедший в отечественную историю как государь Всея Руси Фёдор III.
8.В результате его воцарения мать Петра в значительной степени утратила своё влияние при дворе и была вынуждена вместе с сыном, покинув столицу, отправиться в подмосковное село Преображенское.
9. В Преображенском и прошли детство и юность Петра 1, который, в отличие от наследников европейских престолов, с ранних лет окружённых самыми выдающимися педагогами своего времени, получал образование, общаясь с полуграмотными дядьками. Однако неизбежный в подобных случаях пробел знаний компенсировался обилием его врождённых талантов.
10. В этот период государь жить не мог без шумных игр, которым уделял большую часть своего дня. Он мог настолько увлечься, что отказывался прерываться на еду и питье.
11. Именно в детстве царь подружился с тем, кто в течение всей жизни будет его преданным сподвижником и доверенным лицом. Речь идет об Александре Меншикове, участвовавшем во всех ребяческих забавах будущего императора. Интересно, что правителя абсолютно не смущало отсутствие хорошего образования у государственного деятеля.
12.Что касается его личной жизни. В 17-летнем возрасте Пётр, взяв за обыкновение посещать Немецкую слободу, завёл роман с Анной Монс, его мать, чтобы прервать ненавистную ей связь, насильно женила сына на дочери окольничего Евдокии Лопухиной.
13.Этот брак, в который молодые вступили по принуждению, оказался крайне несчастливым, особенно для Евдокии, которую Пётр в итоге приказал постричь в монахини. Может быть, именно угрызения совести заставили его впоследствии издать указ, запрещающий выдавать девушек замуж без их согласия.
14.Как известно, царь был женат дважды. Первой его супругой стала девица благородного происхождения, тогда как второй – крестьянская дочь. Екатерина I — вторая жена Петра была низко родной по происхождению.
15.Императрицу Екатерину в действительности звали Мартой Самуиловной Скавронской. Матерью и отцом государыни были простые ливонские крестьяне, а сама она успела потрудиться прачкой. От рождения Марта была блондинкой, она всю жизнь красила волосы в темный цвет. Такое низкое происхождение жены не имело для правителя значения. Екатерина I – первая женщина, которую полюбил Император. Царь нередко обсуждал с ней важные государственные дела и прислушивался к ее советам.
10. В этот период государь жить не мог без шумных игр, которым уделял большую часть своего дня. Он мог настолько увлечься, что отказывался прерываться на еду и питье.
11. Именно в детстве царь подружился с тем, кто в течение всей жизни будет его преданным сподвижником и доверенным лицом. Речь идет об Александре Меншикове, участвовавшем во всех ребяческих забавах будущего императора. Интересно, что правителя абсолютно не смущало отсутствие хорошего образования у государственного деятеля.
12.Что касается его личной жизни. В 17-летнем возрасте Пётр, взяв за обыкновение посещать Немецкую слободу, завёл роман с Анной Монс, его мать, чтобы прервать ненавистную ей связь, насильно женила сына на дочери окольничего Евдокии Лопухиной.
13.Этот брак, в который молодые вступили по принуждению, оказался крайне несчастливым, особенно для Евдокии, которую Пётр в итоге приказал постричь в монахини. Может быть, именно угрызения совести заставили его впоследствии издать указ, запрещающий выдавать девушек замуж без их согласия.
14.Как известно, царь был женат дважды. Первой его супругой стала девица благородного происхождения, тогда как второй – крестьянская дочь. Екатерина I — вторая жена Петра была низко родной по происхождению.
15.Императрицу Екатерину в действительности звали Мартой Самуиловной Скавронской. Матерью и отцом государыни были простые ливонские крестьяне, а сама она успела потрудиться прачкой. От рождения Марта была блондинкой, она всю жизнь красила волосы в темный цвет. Такое низкое происхождение жены не имело для правителя значения. Екатерина I – первая женщина, которую полюбил Император. Царь нередко обсуждал с ней важные государственные дела и прислушивался к ее советам.
16. Первым, кто приклепал коньки к обуви, был Петр Великий. Дело в том, что раньше коньки просто привязывали к обуви верёвками и ремнями. А идею привычных теперь для нас коньков, прикрепленных к подошве ботинок, Пётр I привез из Голландии во время своего путешествия по западным странам.
17. Для того, чтобы бойцы его войска различали правую и левую стороны, царь приказал привязывать им на левую ногу сено, а на правую — солому. Фельдфебель при занятиях строевой подготовкой отдавал команды: «сено — солома, сено – солома», тогда рота печатала шаг. Между тем у многих европейских народов еще три столетия назад понятия «правый» и «левый» различали только образованные люди. Крестьяне этого не умели.
18. Из Голландии Петр I привез много интересных вещей в Россию. Среди них и тюльпаны. Луковицы этих растений появились в России в 1702 году. Реформатор был настолько очарован растущими в дворцовых садах, растениями, что учредил «садовую контору» специально для выписки заморских цветов.
19. Во времена Петра фальшивомонетчики работали на государственных монетных дворах в качестве наказания. Фальшивомонетчиков вычисляли по наличию у него «до одного рубля пяти алтын серебряных денег одной чеканки». В те времена даже государственные монетные дворы не могли выпускать единообразные деньги. А те, у кото они были — стопроцентный фальшивомонетчик. Эту способность преступников — качественно изготавливать единообразные монеты Петр решил использовать во благо государства. Горе-преступника в качестве наказания отправляли на один из монетных дворов, чтобы он там чеканил монеты. Так, в одном только 1712 году на монетные дворы было прислано тринадцать таких «умельцев».
20. Пётр I – очень интересная и противоречивая историческая личность. Кстати сказать, акцент, делавшийся в течение последовавших веков именно на физических особенностях государя. Он был во многом обусловлен легендой о его подмене, якобы происшедшей во время заграничного путешествия в страны Западной Европы (1697 ─ 1698). В те годы упорно ходили слухи, подогреваемые тайными оппозиционерами о его подмене во время поездки молодого Петра с Великим посольством. Так, современники писали, что с посольством уезжал молодой человек двадцати шести лет, выше среднего роста, плотного сложения, физически здоровый, имеющий родинку на левой щеке и волнистые волосы, прекрасно образованный, любящий всё русское, православный христианин, знающий библию наизусть и так далее. Но через два года возвратился совершенно другой человек — практически не говорящий по-русски, ненавидящий всё русское, до конца жизни так и не научившийся писать по-русски, забыв всё, что умел до отъезда в Великое посольство и удивительным образом приобретший новые навыки и умения. И, наконец, он разительно изменился внешне. Его рост увеличился настолько, что пришлось заново шить весь его гардероб, а родинка на левой щеке бесследно исчезла. В целом же, вернувшись в Москву, он выглядел как 40-летний мужчина, хотя к тому времени ему едва минуло 28 лет. Все это яко бы произошло за два года отсутствия Петра в России.
17. Для того, чтобы бойцы его войска различали правую и левую стороны, царь приказал привязывать им на левую ногу сено, а на правую — солому. Фельдфебель при занятиях строевой подготовкой отдавал команды: «сено — солома, сено – солома», тогда рота печатала шаг. Между тем у многих европейских народов еще три столетия назад понятия «правый» и «левый» различали только образованные люди. Крестьяне этого не умели.
18. Из Голландии Петр I привез много интересных вещей в Россию. Среди них и тюльпаны. Луковицы этих растений появились в России в 1702 году. Реформатор был настолько очарован растущими в дворцовых садах, растениями, что учредил «садовую контору» специально для выписки заморских цветов.
19. Во времена Петра фальшивомонетчики работали на государственных монетных дворах в качестве наказания. Фальшивомонетчиков вычисляли по наличию у него «до одного рубля пяти алтын серебряных денег одной чеканки». В те времена даже государственные монетные дворы не могли выпускать единообразные деньги. А те, у кото они были — стопроцентный фальшивомонетчик. Эту способность преступников — качественно изготавливать единообразные монеты Петр решил использовать во благо государства. Горе-преступника в качестве наказания отправляли на один из монетных дворов, чтобы он там чеканил монеты. Так, в одном только 1712 году на монетные дворы было прислано тринадцать таких «умельцев».
20. Пётр I – очень интересная и противоречивая историческая личность. Кстати сказать, акцент, делавшийся в течение последовавших веков именно на физических особенностях государя. Он был во многом обусловлен легендой о его подмене, якобы происшедшей во время заграничного путешествия в страны Западной Европы (1697 ─ 1698). В те годы упорно ходили слухи, подогреваемые тайными оппозиционерами о его подмене во время поездки молодого Петра с Великим посольством. Так, современники писали, что с посольством уезжал молодой человек двадцати шести лет, выше среднего роста, плотного сложения, физически здоровый, имеющий родинку на левой щеке и волнистые волосы, прекрасно образованный, любящий всё русское, православный христианин, знающий библию наизусть и так далее. Но через два года возвратился совершенно другой человек — практически не говорящий по-русски, ненавидящий всё русское, до конца жизни так и не научившийся писать по-русски, забыв всё, что умел до отъезда в Великое посольство и удивительным образом приобретший новые навыки и умения. И, наконец, он разительно изменился внешне. Его рост увеличился настолько, что пришлось заново шить весь его гардероб, а родинка на левой щеке бесследно исчезла. В целом же, вернувшись в Москву, он выглядел как 40-летний мужчина, хотя к тому времени ему едва минуло 28 лет. Все это яко бы произошло за два года отсутствия Петра в России.
21.Если исторические документы не врут, император обладал ростом, которому могут позавидовать многие современные баскетболисты – больше 2-х метров.
22.При таком высоком росте, тем более удивительно, что он имел «скромный» размер обуви: 38-й.
23.Странно, что легендарный правитель Российской империи не мог похвастаться и крепким телосложением. Как удалось выяснить историкам, Пётр 1 носил одежду 48-го размера. Описания внешности самодержца, оставленные его современниками, свидетельствуют, что он был узкоплечим и имел непропорционально маленькую голову.
24.Царь Пётр 1 принадлежал к числу яростных противников алкоголизма. К борьбе с пьянством своих подданных владыка в 1714 году приступил с присущим ему юмором. Он придумал «награждать» неисправимых алкоголиков медалями. Пожалуй, мировая история не знала более тяжелой медали, чем та, которая была изобретена императором-шутником. Для ее создания использовался чугун, даже без цепи подобное изделие весило около 7 кг или даже чуть больше. Награда вручалась в полицейском участке, куда доставляли алкоголиков. Ее водружали на шею, используя цепи. Причем надежно закрепляли, исключая самостоятельное снятие. Награжденный пьяница должен был проходить в таком виде на протяжении недели.
25.Усомниться в достоверности того, что Пётр 1 был высокого роста, заставляет ряд вполне очевидных фактов. Посетив музеи страны, в экспозициях которых представлены личные вещи, одежда (48 размера!) и обувь государя, нетрудно убедиться в том, что ими невозможно было бы пользоваться, будь рост Петр 1 действительно столь значительного роста. Они были бы попросту малы. На ту же мысль наводят и несколько сохранившихся его кроватей, на которых при росте, превышавшем 2 м, пришлось бы спать сидя. Кстати, подлинные образцы обуви царя позволяют с абсолютной точностью определить размер ноги Петра 1. Так вот, установлено, что в наши дни он бы покупал себе обувь… 39 размера! Ещё одним аргументом, косвенно опровергающим общепринятое представление о росте царя, может служить чучело его любимой лошади Лизетты, представленное в Санкт-Петербургском зоологическом музее. Лошадка была довольно приземистой, и высокому наезднику на ней было бы неудобно. И, наконец, последнее: мог ли Пётр 1 генетически достигнуть такого роста, если все его предки, о которых имеются достаточно полные сведения, не отличались особыми физическими параметрами?
26.Что могло породить легенду об уникальном росте царя? Научно доказано, что в процессе эволюции за последние 300 лет рост людей увеличился в среднем на 10-15 см. Это позволяет предположить, что государь был действительно значительно выше окружающих и считался необычайно рослым мужчиной, но не по нынешним, а по тем, давно ушедшим в прошлое меркам, когда вполне нормальным считался рост в 155 см. Сегодня же размер ноги Петра 1, установленный по образцам обуви, приводит к выводу, что едва ли его рост превышал 170-180 см.
22.При таком высоком росте, тем более удивительно, что он имел «скромный» размер обуви: 38-й.
23.Странно, что легендарный правитель Российской империи не мог похвастаться и крепким телосложением. Как удалось выяснить историкам, Пётр 1 носил одежду 48-го размера. Описания внешности самодержца, оставленные его современниками, свидетельствуют, что он был узкоплечим и имел непропорционально маленькую голову.
24.Царь Пётр 1 принадлежал к числу яростных противников алкоголизма. К борьбе с пьянством своих подданных владыка в 1714 году приступил с присущим ему юмором. Он придумал «награждать» неисправимых алкоголиков медалями. Пожалуй, мировая история не знала более тяжелой медали, чем та, которая была изобретена императором-шутником. Для ее создания использовался чугун, даже без цепи подобное изделие весило около 7 кг или даже чуть больше. Награда вручалась в полицейском участке, куда доставляли алкоголиков. Ее водружали на шею, используя цепи. Причем надежно закрепляли, исключая самостоятельное снятие. Награжденный пьяница должен был проходить в таком виде на протяжении недели.
25.Усомниться в достоверности того, что Пётр 1 был высокого роста, заставляет ряд вполне очевидных фактов. Посетив музеи страны, в экспозициях которых представлены личные вещи, одежда (48 размера!) и обувь государя, нетрудно убедиться в том, что ими невозможно было бы пользоваться, будь рост Петр 1 действительно столь значительного роста. Они были бы попросту малы. На ту же мысль наводят и несколько сохранившихся его кроватей, на которых при росте, превышавшем 2 м, пришлось бы спать сидя. Кстати, подлинные образцы обуви царя позволяют с абсолютной точностью определить размер ноги Петра 1. Так вот, установлено, что в наши дни он бы покупал себе обувь… 39 размера! Ещё одним аргументом, косвенно опровергающим общепринятое представление о росте царя, может служить чучело его любимой лошади Лизетты, представленное в Санкт-Петербургском зоологическом музее. Лошадка была довольно приземистой, и высокому наезднику на ней было бы неудобно. И, наконец, последнее: мог ли Пётр 1 генетически достигнуть такого роста, если все его предки, о которых имеются достаточно полные сведения, не отличались особыми физическими параметрами?
26.Что могло породить легенду об уникальном росте царя? Научно доказано, что в процессе эволюции за последние 300 лет рост людей увеличился в среднем на 10-15 см. Это позволяет предположить, что государь был действительно значительно выше окружающих и считался необычайно рослым мужчиной, но не по нынешним, а по тем, давно ушедшим в прошлое меркам, когда вполне нормальным считался рост в 155 см. Сегодня же размер ноги Петра 1, установленный по образцам обуви, приводит к выводу, что едва ли его рост превышал 170-180 см.
27.Издав в октябре 1696 года свой знаменитый указ «Морским судам быть», он очень быстро убедился в том, что, кроме энтузиазма и денежных вложений, для успеха начатого дела требуются знания в области судостроения и судовождения. Именно по этой причине в составе российского посольства (но инкогнито) он отправился в Голландию, входившую тогда в число ведущих морских держав мира. Там, в небольшом портовом городе Саардаме, Петр 1 прошел курс плотничества и судостроения, вполне резонно рассудив, что прежде чем требовать от других, надо самому постичь секреты ремесла.
28. Так, в августе 1697 года на верфи, принадлежавшей голландскому судостроителю Линстру Рогге, появился новый рабочий Пётр Михайлов, чертами лица и молодецкой осанкой необычайно похожий на русского царя. Впрочем, подозрений ни у кого не возникло, тем более что голландцы едва ли могли представить себе монарха в рабочем фартуке и с топором в руках.
29.Этот зарубежный вояж государя значительно обогатил палитру российской жизни, поскольку многое из того, что ему довелось там увидеть, он постарался перенести в Россию. Например, Голландия была именно той страной, откуда Петр 1 привез картофель. Кроме того, из этого небольшого государства, омываемого Северным морем, в Россию тех лет попали табак, кофе, луковицы тюльпанов, а также огромный набор хирургических инструментов. Кстати, идея заставить подданных брить бороды родилась у государя также во время посещения Голландии.
30. Следует отметить пристрастие царя к целому ряду занятий, не характерных для прочих августейших особ. Общеизвестна, например, его страсть к токарному делу. До сих пор посетители Санкт-Петербургского музея «Домик Петра I» могут увидеть станок, на котором государь собственноручно вытачивал различные деревянные поделки.
28. Так, в августе 1697 года на верфи, принадлежавшей голландскому судостроителю Линстру Рогге, появился новый рабочий Пётр Михайлов, чертами лица и молодецкой осанкой необычайно похожий на русского царя. Впрочем, подозрений ни у кого не возникло, тем более что голландцы едва ли могли представить себе монарха в рабочем фартуке и с топором в руках.
29.Этот зарубежный вояж государя значительно обогатил палитру российской жизни, поскольку многое из того, что ему довелось там увидеть, он постарался перенести в Россию. Например, Голландия была именно той страной, откуда Петр 1 привез картофель. Кроме того, из этого небольшого государства, омываемого Северным морем, в Россию тех лет попали табак, кофе, луковицы тюльпанов, а также огромный набор хирургических инструментов. Кстати, идея заставить подданных брить бороды родилась у государя также во время посещения Голландии.
30. Следует отметить пристрастие царя к целому ряду занятий, не характерных для прочих августейших особ. Общеизвестна, например, его страсть к токарному делу. До сих пор посетители Санкт-Петербургского музея «Домик Петра I» могут увидеть станок, на котором государь собственноручно вытачивал различные деревянные поделки.
31.Важным шагом на пути приобщения России к стандартам, принятым в Европе, стало введение при Петре 1 юлианского календаря. Прежнее летоисчисление, берущее начало от сотворения мира, стало весьма неудобным в реалиях жизни наступавшего XVIII века. В связи с этим 15 декабря 1699 года царь издал Указ, в соответствии с которым счёт годам стали вести в соответствии с общепринятым за рубежом календарём, введённым в употребление ещё римским императором Юлием Цезарем. Таким образом, 1 января Россия вместе со всем цивилизованным миром вступила не в 7208 год от Сотворения мира, а в 1700-й от Рождества Христова.
32.Тогда же вышел и Указ Петра 1 о праздновании Нового года в первый день января, а не в сентябре, как это было прежде. Одним из нововведений стал и обычай украшать дома новогодними ёлками.
33.Многие интересные факты про Петра 1 связаны с его увлечениями, среди которых попадались и весьма необычные. Петр I увлекался медициной. Он пробовал себя в хирургии и активно изучал анатомию человеческого тела. Но больше всего царя увлекала стоматология. Ему нравилось выдирать больные зубы. Известно, что с помощью инструментов, привезённых из Голландии, он нередко удалял больные зубы своим царедворцам. При этом иногда царь увлекался. Тогда под раздачу могли попасть и их здоровые зубы.
34. Император в совершенстве владел четырнадцатью ремеслами. Однако далеко не все ремесла, которые пытался за свою долгую жизнь освоить Петр, ему покорялись. Одно время император пытался научиться плести лапти, но у него ничего не вышло. С тех пор он почтительно относился к «мудрецам», сумевшим овладеть наукой, показавшейся ему такой сложной.
35.Поведение, внешний вид, привычки подданных – едва ли осталась сфера человеческой жизни, которую своими указами не затронул Петр 1.
32.Тогда же вышел и Указ Петра 1 о праздновании Нового года в первый день января, а не в сентябре, как это было прежде. Одним из нововведений стал и обычай украшать дома новогодними ёлками.
33.Многие интересные факты про Петра 1 связаны с его увлечениями, среди которых попадались и весьма необычные. Петр I увлекался медициной. Он пробовал себя в хирургии и активно изучал анатомию человеческого тела. Но больше всего царя увлекала стоматология. Ему нравилось выдирать больные зубы. Известно, что с помощью инструментов, привезённых из Голландии, он нередко удалял больные зубы своим царедворцам. При этом иногда царь увлекался. Тогда под раздачу могли попасть и их здоровые зубы.
34. Император в совершенстве владел четырнадцатью ремеслами. Однако далеко не все ремесла, которые пытался за свою долгую жизнь освоить Петр, ему покорялись. Одно время император пытался научиться плести лапти, но у него ничего не вышло. С тех пор он почтительно относился к «мудрецам», сумевшим овладеть наукой, показавшейся ему такой сложной.
35.Поведение, внешний вид, привычки подданных – едва ли осталась сфера человеческой жизни, которую своими указами не затронул Петр 1.
36.Наибольшее возмущение бояр вызвало его распоряжение, касающееся бород. Правитель, желавший установить в России европейские порядки, безапелляционно повелел сбривать растительность на лице. Протестующие вынуждены были со временем покориться, так как в противном случае их ждал огромный налог.
37. Издал самый знаменитый царь и множество других юмористических указов. К примеру, одним из его распоряжений оказался запрет назначать людей с рыжими волосами на государственные посты.
38.Сумел он прославиться и в качестве борца с национальными костюмами. Интересные факты из жизни государя подтверждают, что среди его указов присутствует распоряжение о ношении европейской одежды. Именно он вынудил прекрасный пол облачиться в декольтированные платья взамен сарафанов, а мужчин — в камзолы и укороченные штаны.
39.Многие замечательные вещи никогда бы не появились в России, если бы не Петр 1. Интересные факты связаны с картошкой. Обитатели нашей страны не были знакомы с этим овощем, пока царь не привез его из Голландии. Первые попытки внедрить картошку в качестве повседневной пищи оказались провальными. Крестьяне пытались есть ее в сыром виде, не догадываясь запечь или сварить, и в результате отказывались от этого вкусного и питательного овоща. Также во времена Петра I впервые завезен на территорию России рис.
40.Тюльпаны – красивые цветы, выращивание которых в государстве также началось по желанию Петра Великого. Луковицы этих растений самодержец доставил в страну из Голландии, где он провел достаточно много времени. Императором даже была организована «садовая контора», главной целью которой было внедрение заморских цветов.
37. Издал самый знаменитый царь и множество других юмористических указов. К примеру, одним из его распоряжений оказался запрет назначать людей с рыжими волосами на государственные посты.
38.Сумел он прославиться и в качестве борца с национальными костюмами. Интересные факты из жизни государя подтверждают, что среди его указов присутствует распоряжение о ношении европейской одежды. Именно он вынудил прекрасный пол облачиться в декольтированные платья взамен сарафанов, а мужчин — в камзолы и укороченные штаны.
39.Многие замечательные вещи никогда бы не появились в России, если бы не Петр 1. Интересные факты связаны с картошкой. Обитатели нашей страны не были знакомы с этим овощем, пока царь не привез его из Голландии. Первые попытки внедрить картошку в качестве повседневной пищи оказались провальными. Крестьяне пытались есть ее в сыром виде, не догадываясь запечь или сварить, и в результате отказывались от этого вкусного и питательного овоща. Также во времена Петра I впервые завезен на территорию России рис.
40.Тюльпаны – красивые цветы, выращивание которых в государстве также началось по желанию Петра Великого. Луковицы этих растений самодержец доставил в страну из Голландии, где он провел достаточно много времени. Императором даже была организована «садовая контора», главной целью которой было внедрение заморских цветов.
41. Первый музей Кунсткамера был основан Петром, где содержатся его личные коллекции, привезенные из разных уголков мира. В Летний дворец были перевезены все коллекции царя в 1714 году. Так был создан музей Кунсткамера. Все, кто посещали Кунсткамеру, бесплатно получали спиртное.
42. Екатерина І имела множество интрижек и часто изменяла царю. Любовнику жены царя, Виллиму Монсу, 13 ноября 1724 был вынесен смертный приговор — он казнён через отсечение головы 16 ноября в Петербурге, а его голову заспиртовали и поставили в спальне царицы.
43.Царь издал указ: всех воров, которые украли из государственной казны больше стоимости веревки, должны были повесить на этой веревке.
44. Пётр 1 на приеме в Германии не умел пользоваться салфетками и ел все руками, чем поразил принцесс своей неуклюжестью.
45. Петр сумел сделать отличную военную карьеру и в результате стать адмиралом российского, голландского, английского и датского флотов.
42. Екатерина І имела множество интрижек и часто изменяла царю. Любовнику жены царя, Виллиму Монсу, 13 ноября 1724 был вынесен смертный приговор — он казнён через отсечение головы 16 ноября в Петербурге, а его голову заспиртовали и поставили в спальне царицы.
43.Царь издал указ: всех воров, которые украли из государственной казны больше стоимости веревки, должны были повесить на этой веревке.
44. Пётр 1 на приеме в Германии не умел пользоваться салфетками и ел все руками, чем поразил принцесс своей неуклюжестью.
45. Петр сумел сделать отличную военную карьеру и в результате стать адмиралом российского, голландского, английского и датского флотов.
46. Морское и военное дело были любимыми сферами царя. Петр основал в России регулярный флот и армию. Он постоянно учился и получал новые знания в этих областях. Морская академия в России была основана царем в 1714 году.
47. Царь ввел налог на бани, которые находились в частной собственности. При этом поощрялось развитие бань общего пользования.
48. В 1702 году Петру I удалось взять мощные шведские крепости. В 1705 году благодаря усилиям царя Россия получила выход в Балтийское море. В 1709 году состоялась легендарная Полтавская битва, которая принесла большую славу Петру 1.
49. Усиление военной мощи российского государства являлось делом всей жизни императора. За правление Петра I была введена обязательная воинская повинность. Для создания армии проводился сбор налогов с местных жителей. Регулярная армия начали действовать в России с 1699 года.
50. Император достиг больших успехов в навигации и судостроении. Также он был прекрасным садовником, каменщиком, умел делать часы и рисовать. Ещё Петр 1 часто удивлял всех своей виртуозной игрой на фортепиано.
47. Царь ввел налог на бани, которые находились в частной собственности. При этом поощрялось развитие бань общего пользования.
48. В 1702 году Петру I удалось взять мощные шведские крепости. В 1705 году благодаря усилиям царя Россия получила выход в Балтийское море. В 1709 году состоялась легендарная Полтавская битва, которая принесла большую славу Петру 1.
49. Усиление военной мощи российского государства являлось делом всей жизни императора. За правление Петра I была введена обязательная воинская повинность. Для создания армии проводился сбор налогов с местных жителей. Регулярная армия начали действовать в России с 1699 года.
50. Император достиг больших успехов в навигации и судостроении. Также он был прекрасным садовником, каменщиком, умел делать часы и рисовать. Ещё Петр 1 часто удивлял всех своей виртуозной игрой на фортепиано.
51. Царем была выдана грамота, которой запрещалось женам забирать пьяных мужчин с пивнушек. Кроме того, царь был против женщин на корабле, и брали их только в крайнем случае.
52. При Великом Петре было проведено несколько успешных реформ в образовании, медицине, промышленной и финансовой сфере. Была открыта первая гимназия и множество школ для детей за время правления Петра I.
53. Петр был первым, кто совершил далекое путешествие в западноевропейские страны. Петр 1 позволил России в дальнейшем вести полноценную внешнеэкономическую политику благодаря его прогрессивным реформам.
54. Одним из направлений деятельности Петра I было создание мощного флота на Азовском море, что в результате удалось ему. Выход к Балтийскому морю специально был построен для развития торговли. Императору удалось завоевать берег Каспийского моря и присоединить Камчатку.
55. Строительство Санкт-Петербурга было начато в 1703 году по приказу царя. Только в Петербурге было разрешено строить каменные дома с 1703 года. Император приложил много усилий, чтобы превратить Санкт-Петербург в культурную столицу России.
52. При Великом Петре было проведено несколько успешных реформ в образовании, медицине, промышленной и финансовой сфере. Была открыта первая гимназия и множество школ для детей за время правления Петра I.
53. Петр был первым, кто совершил далекое путешествие в западноевропейские страны. Петр 1 позволил России в дальнейшем вести полноценную внешнеэкономическую политику благодаря его прогрессивным реформам.
54. Одним из направлений деятельности Петра I было создание мощного флота на Азовском море, что в результате удалось ему. Выход к Балтийскому морю специально был построен для развития торговли. Императору удалось завоевать берег Каспийского моря и присоединить Камчатку.
55. Строительство Санкт-Петербурга было начато в 1703 году по приказу царя. Только в Петербурге было разрешено строить каменные дома с 1703 года. Император приложил много усилий, чтобы превратить Санкт-Петербург в культурную столицу России.
56. Царю было предложено выбрать титул «император Востока», от которого он отказался.
57. Сегодня не известна точная причина смерти царя. По одним данным Пётр страдал заболеванием мочевого пузыря. По другим – он заболел тяжёлой пневмонией. Царь до последнего дня продолжал править государством, несмотря на сильную болезнь. Пётр 1 умер в 1725 году. Он похоронен в Петропавловском соборе.
58. Царь не успел написать завещание, при этом оставил серьезный след в истории Российской империи. Екатерине 1 перешло правление Российской империей после смерти Петра. После смерти царя началась эпоха дворцовых переворотов.
59. Во многих ведущих странах были возведены памятники Петру 1. Медный всадник в Санкт-Петербурге является одним из известных памятников Петру 1.
60. После смерти царя в его честь стали называть города.
57. Сегодня не известна точная причина смерти царя. По одним данным Пётр страдал заболеванием мочевого пузыря. По другим – он заболел тяжёлой пневмонией. Царь до последнего дня продолжал править государством, несмотря на сильную болезнь. Пётр 1 умер в 1725 году. Он похоронен в Петропавловском соборе.
58. Царь не успел написать завещание, при этом оставил серьезный след в истории Российской империи. Екатерине 1 перешло правление Российской империей после смерти Петра. После смерти царя началась эпоха дворцовых переворотов.
59. Во многих ведущих странах были возведены памятники Петру 1. Медный всадник в Санкт-Петербурге является одним из известных памятников Петру 1.
60. После смерти царя в его честь стали называть города.
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Петр I был СОПРАВИТЕЛЕМ СТАРШЕГО БРАТА ИВАНА V. От сюда многие интересные вещи, в том числе и то почему Петр I мог спокойно покидать страну, было кому в это время заниматься страной. И от сюда же Императрица Анна Ивановна (думаю легко догадаться чьей дочкой она была).
В общем статья - галимая, сборник домыслов.
Замалчиваемая история России.
Часть 2
(мысли из книги «Россия в кривых зеркалах»)
Пётр Великий – такой образ создан в истории Великого Русского Народа третьему царю из династии Романовых. Великий, – очень громкое слово. Что же такого «великого» сделал Пётр Алексеевич Романов, чтобы заслужить себе в истории столь громкое имя?!
«С другими европейскими народами можно достигать цели человеколюбивыми способами, а с русским – не так… Я имею дело не с людьми, а с животными, которых хочу переделать в людей» – подобная задокументированная фраза Петра 1 очень наглядно передаёт его отношение к русскому народу. С трудом верится, что эти самые «животные», в благодарность за это, прозвали его Великим.
Русофобы немедленно попытаются объяснить всё тем, что да, он из животных сделал людей и только поэтому Россия стала Великой и «животные», ставшие людьми, с благодарностью за это и прозвали его Великим. А может, это – благодарность хозяев Романовых за прекрасно выполненные обязательства по уничтожению именно следов величия Русского Народа, которое не давало покоя, захотевшим создать самим себе Великую Историю, правящим кругам государств, ещё недавно бывшим захолустными окраинными провинциями? И именно это самое Величие Русского Народа и не позволяло им сотворить оное?
Одним из его «великих деяний» на благо русского народа был переход на христианский календарь, в результате чего, из русской истории исчезли 5 508 лет истории, после Сотворения Мира в Звёздном Храме и вся история до этого. Это же – такая «мелочь», каких-то двадцать-тридцать тысяч лет. Пётр 1 объявил себя Императором Российской Империи и эти самые «ненужные» многие тысячи лет прошлого русского народа, как нельзя лучше всего, должны были бы служить обоснованию титула Императора, как знак возрождения былой славы...
" 1. Введение, сразу после прибытия, христианского календаря с лета 7208 от С.М.З.Х. или c 1700 года от Р.Х. Воспитанный, как православный государь, он прекрасно знал о христианском календаре, но, тем не менее, даже не мыслил о реформе летоисчисления. Даже в самом слове «летоисчисление», заложены древнерусские традиции отсчёта – лето … от Сотворения Мира в Звёздном Храме (подписания мирного договора между Славяно-Арийской Империей и Древним Китаем). Таким образом, многотысячелетняя история русского народа исчезает, как по мановению волшебной палочки, и возникают условия для фабрикации, несколько позже, современной версии этой истории «великими русскими историографами» … Байером, Миллером и Шлецером. Через несколько поколений, мало уже кто помнил о том, что и как было до Петра Великого.
2. Введение крепостного права, фактически рабства, для своего собственного народа, рабства, которого никогда не было в Славяно-Арийской Империи и в любой её провинции. Даже захваченные, во время военных действий, военнопленные не становились рабами, в обычном смысле этого слова. Пленные враги не унижались, трудились в хозяйстве «хозяина», как работники и ели с ним с одного стола, спали в одном доме. Через несколько лет наказания, военнопленному предлагалось либо вернуться на Родину, либо, остаться, уже, как равным во всех отношениях, создать семью и т.д. Всё «рабство» заключалось в том, что не оплачивался его труд. И, при таком отношении у русских к человеку вообще, в начале восемнадцатого века, самих русских делают рабами, в худшем смысле слова, и это делает не кто иной, как государь-батюшка, решения которого считались угодные Господу Богу.
Русский народ, за многие тысячи лет, никто и никогда не смог обернуть в рабство, русская душа не приемлет рабства всеми своими фибрами. Но, враги русского народа, находят единственно возможный вариант порабощения русского народа – через посредство абсолютной монархии. Утверждение абсолютной монархии Дмитрием Донским принесло свои первые, но, к сожалению, не последние горькие плоды и послужило началом геноцида русского народа, о котором, почему-то, никто не спешит поднимать шума и вставать на защиту его прав.
3. Петровские «реформы» и войны также имели отрицательный экономический эффект. Численность населения с 1700 по 1725 годы сократилась с 18 до 16 миллионов человек. Введение крепостничества, с его рабским трудом, отбросило экономику далеко назад. В то время, как практически все страны Западной Европы освобождались от остатков рабства, понимая, что без этого они обречены, в Московии их ставленник вводит рабство. Если бы Пётр 1 действительно заботился об интересах русского народа, то, после посещения с Великим посольством целого ряда европейских стран, он не мог не заметить этого и не обратить на это внимания. А если не заметил ни сам, ни его посольские служащие, постоянно живущие в представительствах, то это может означать только следующее:
а) Он – никудышный государственный и политический деятель, которого на пушечный выстрел нельзя подпускать к управлению государством. По старой традиции, разрушение которой начал Рюрик, а завершил один из его потомков – Дмитрий Донской, такой человек никогда не смог бы стать во главе государства.
б) Пётр 1 – психически и умственно отсталый человек, которого, тем более, нельзя допускать к кормилу государства.
в) Пётр 1 был завербован или прозомбирован антирусскими силами, во время своей поездки с Великим посольством. Вербовка – сомнительна, в связи с тем, что вербовщики не могли предложить ему ничего такого, чего он бы уже не имел, будучи абсолютным монархом.
г) Петра 1 хитростью заманили в Великое посольство его лже-друзья и, в одной из посещённых посольством стран, он был заменён внешне похожим человеком, который даже не был двойником. Многочисленные отличия между тем человеком, который уехал с Великим посольством и тем который вернулся из оного и анализ поступков после возвращения, делает это предположение весьма вероятным и, в принципе, единственно логичным.
4. Петровские церковные реформы были направлены, как против правоверного христианства, так и против ушедших в подполье волхвов-хранителей Славяно-Арийского Ведизма. Пётр 1 приказал свести со всех монастырей, городов и весей старые книги для «снятия копий», причём привезённые в столицу книги никто после этого не видел, как никто не видел и «снятых» с этих книг копий. Любопытно и то, что, за неисполнение этого приказа, полагалось наказание лишением жизни. Не правда ли, странная забота о книгах.
5. Изгнание из пределов Московии казачьих орд (войск), вынудило Петра 1 начать формирование армии по западноевропейскому образцу. Для этой цели, Пётр 1 привлёк военных из европейских стран, предоставив им огромные льготы и привилегии, по отношению к русским офицерам. Иностранцы презирали всё русское и издевались над русскими мужиками, монаршей волей загнанных в армию. Засилье иностранцев в армии, на государственной службе, в системе образования и воспитания молодого поколения, привели к возникновению противостояния аристократии и народа. Отказ от применения казачьих войск из-за их поддержки старых традиций, было большой стратегической ошибкой. Именно принцип казачьих лав использовали большевики, при создании своих конных армий, которые сыграли решающую роль в гражданской войне 1918-1924 годов.
6. Разгром шведской армии привёл к ослаблению Швеции и потере её влияния на страны Европы, что привело к их усилению, а счёт побед русских войск. Территориальные приобретения были несоизмеримы с понесёнными страной потерями – два миллиона человек. В то время, всё население Европы не превышало двадцати миллионов. Именно с Петра 1 начинается геноцид русского народа, славян в целом. Именно с Перта 1 жизни русских стали разменной картой в грязных политических играх западноевропейских политиков.
7. Пётр Великий «прорубил окно» в Европу, обеспечил выход России к Финскому заливу, после возврата старых русских территорий, в результате победы над шведами. Правильно было бы сказать, что он «прорубил окно» в Московию для европейских стран. До Петра 1, проникновение иностранцев на земли Московии было очень ограниченно. В основном, право пересечь границу получали посольские люди, некоторые купцы и очень незначительное число путешественников. При Петре 1, в Московию хлынули толпы искателей приключений и авантюристов, алчущих набить свои пустые карманы богатствами русской земли. Любопытно то, что всем им были предоставлены огромнейшие льготы и преимущества, по отношению, как к истинно русской аристократии, так и к русскому купечеству и деловым людям.
8. Для содержания своей армии, Петру 1 требовались огромные средства, большая часть которых тут же разворовывалась, как проходимцами из русских, так и горячо им любимыми иностранцами. Причём, большую часть разворовывали именно иностранцы, многие из которых, на своей Родине, были бедными или происходили из обедневших дворянских фамилий, или были вторыми, третьими и т.д., сыновьями и не могли надеяться на какое-либо наследство. Некоторые из них, набив свои карманы невиданными для них богатствами, возвращались на Родину, другие же, предпочитали и дальше наживаться, за счёт народа, который им был чужим.
9. Пётр 1 вводит многие налоги, чтобы пополнить быстро пустеющую казну. Именно он привозит из Швеции водку и создаёт государственную водочную монополию. Водка продавалась в государственных кабаках, трактирах и на ямах (станциях смены лошадей). До Романовых, пьянство было на Руси пороком, за который, ещё во времена Ивана IV, сажали в тюрьму и взимали большой штраф. Именно Пётр 1 стал насаждать пьянство на Руси, развернув широкую рекламную компанию, насаждая пьянство на всех уровнях общества, собственным примером заставляя людей пьянствовать. Водочная монополия приносила баснословные прибыли казне, что и было необходимо для его целей. Выплаченные казной деньги стали быстро возвращаться обратно, при минимальных затратах.
В советские времена, большевики «приумножили» опыт Петра «Великого», сделав водку жидкой валютой, посредством которой обворовывали людей, отбирая у них и те жалкие копейки, которые выплачивались им, в виде зарплаты и т.д. Данный список можно было бы продолжать почти до бесконечности. Вся «великая деятельность» Перта 1, к моменту его смерти в лето 7233 от СМЗХ или 1725 году, привела Московию (ставшую, при нём, называться Российской Империей) к плачевному экономическому состоянию, сравнимому лишь со Смутным Временем, в создании которого Романовы и их родственники играли далеко не последнюю роль. Победы над Швецией принесли огромные бедствия русскому народу, точнее, части его, стонущей под игом Романовых, игом реальным, а не выдуманным ими же монголо-татарским игом, которого просто никогда не было..."
Он наоборот все лучшее с запада (более развитого) привозил в Россию.
Сегодня его бы заклеймили либералом - как по мне он и есть патриот.