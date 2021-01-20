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60 интересных фактов о Великом Российском Императоре и Реформаторе Петре 1

60 интересных фактов о Великом Российском Императоре и Реформаторе Петре 1 (12 фото)

Автор:
20 января 2021 11:27
Сообщество : Факты
Метки: Император   интересно   петр 1   познавательно   факты   фото   
296
12
Личность Петра 1 связана со многими важными для нашего государства историческими событиями.
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Метки: Император   интересно   петр 1   познавательно   факты   фото   
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6  комментариев
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5k
Дельфин Красивый Час назад
это из книжки для даунов надёргано? 45. Петр сумел сделать отличную военную карьеру и в результате стать адмиралом российского, голландского, английского и датского флотов.
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12k
Наталья Полчаса назад
Уровень школьного сочинения.
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41k
Хельги Полчаса назад
В то время в Нидерландах спали СИДЯ и в ЯЩИКЕ. Т.е. вот такая кровать о росте Петра I ни чего не говорит.
Петр I был СОПРАВИТЕЛЕМ СТАРШЕГО БРАТА ИВАНА V. От сюда многие интересные вещи, в том числе и то почему Петр I мог спокойно покидать страну, было кому в это время заниматься страной. И от сюда же Императрица Анна Ивановна (думаю легко догадаться чьей дочкой она была).
В общем статья - галимая, сборник домыслов.
В то время в Нидерландах спали СИДЯ и в ЯЩИКЕ. Т.е. вот такая кровать о росте Петра I ни чего не говорит. Петр I был СОПРАВИТЕЛЕМ СТАРШЕГО БРАТА ИВАНА V. От сюда многие интересные вещи, в том числе и то почему Петр I мог спокойно покидать страну, было кому в это время заниматься страной. И от сюда же Императрица Анна Ивановна (думаю легко догадаться чьей дочкой она была). В общем статья - галимая, сборник домыслов.
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30k
Volga_34 44 минуты назад
Николай Левашов.
Замалчиваемая история России.
Часть 2

(мысли из книги «Россия в кривых зеркалах»)
Пётр Великий – такой образ создан в истории Великого Русского Народа третьему царю из династии Романовых. Великий, – очень громкое слово. Что же такого «великого» сделал Пётр Алексеевич Романов, чтобы заслужить себе в истории столь громкое имя?!

«С другими европейскими народами можно достигать цели человеколюбивыми способами, а с русским – не так… Я имею дело не с людьми, а с животными, которых хочу переделать в людей» – подобная задокументированная фраза Петра 1 очень наглядно передаёт его отношение к русскому народу. С трудом верится, что эти самые «животные», в благодарность за это, прозвали его Великим.

Русофобы немедленно попытаются объяснить всё тем, что да, он из животных сделал людей и только поэтому Россия стала Великой и «животные», ставшие людьми, с благодарностью за это и прозвали его Великим. А может, это – благодарность хозяев Романовых за прекрасно выполненные обязательства по уничтожению именно следов величия Русского Народа, которое не давало покоя, захотевшим создать самим себе Великую Историю, правящим кругам государств, ещё недавно бывшим захолустными окраинными провинциями? И именно это самое Величие Русского Народа и не позволяло им сотворить оное?

Одним из его «великих деяний» на благо русского народа был переход на христианский календарь, в результате чего, из русской истории исчезли 5 508 лет истории, после Сотворения Мира в Звёздном Храме и вся история до этого. Это же – такая «мелочь», каких-то двадцать-тридцать тысяч лет. Пётр 1 объявил себя Императором Российской Империи и эти самые «ненужные» многие тысячи лет прошлого русского народа, как нельзя лучше всего, должны были бы служить обоснованию титула Императора, как знак возрождения былой славы...

" 1. Введение, сразу после прибытия, христианского календаря с лета 7208 от С.М.З.Х. или c 1700 года от Р.Х. Воспитанный, как православный государь, он прекрасно знал о христианском календаре, но, тем не менее, даже не мыслил о реформе летоисчисления. Даже в самом слове «летоисчисление», заложены древнерусские традиции отсчёта – лето … от Сотворения Мира в Звёздном Храме (подписания мирного договора между Славяно-Арийской Империей и Древним Китаем). Таким образом, многотысячелетняя история русского народа исчезает, как по мановению волшебной палочки, и возникают условия для фабрикации, несколько позже, современной версии этой истории «великими русскими историографами» … Байером, Миллером и Шлецером. Через несколько поколений, мало уже кто помнил о том, что и как было до Петра Великого.

2. Введение крепостного права, фактически рабства, для своего собственного народа, рабства, которого никогда не было в Славяно-Арийской Империи и в любой её провинции. Даже захваченные, во время военных действий, военнопленные не становились рабами, в обычном смысле этого слова. Пленные враги не унижались, трудились в хозяйстве «хозяина», как работники и ели с ним с одного стола, спали в одном доме. Через несколько лет наказания, военнопленному предлагалось либо вернуться на Родину, либо, остаться, уже, как равным во всех отношениях, создать семью и т.д. Всё «рабство» заключалось в том, что не оплачивался его труд. И, при таком отношении у русских к человеку вообще, в начале восемнадцатого века, самих русских делают рабами, в худшем смысле слова, и это делает не кто иной, как государь-батюшка, решения которого считались угодные Господу Богу.

Русский народ, за многие тысячи лет, никто и никогда не смог обернуть в рабство, русская душа не приемлет рабства всеми своими фибрами. Но, враги русского народа, находят единственно возможный вариант порабощения русского народа – через посредство абсолютной монархии. Утверждение абсолютной монархии Дмитрием Донским принесло свои первые, но, к сожалению, не последние горькие плоды и послужило началом геноцида русского народа, о котором, почему-то, никто не спешит поднимать шума и вставать на защиту его прав.

3. Петровские «реформы» и войны также имели отрицательный экономический эффект. Численность населения с 1700 по 1725 годы сократилась с 18 до 16 миллионов человек. Введение крепостничества, с его рабским трудом, отбросило экономику далеко назад. В то время, как практически все страны Западной Европы освобождались от остатков рабства, понимая, что без этого они обречены, в Московии их ставленник вводит рабство. Если бы Пётр 1 действительно заботился об интересах русского народа, то, после посещения с Великим посольством целого ряда европейских стран, он не мог не заметить этого и не обратить на это внимания. А если не заметил ни сам, ни его посольские служащие, постоянно живущие в представительствах, то это может означать только следующее:

а) Он – никудышный государственный и политический деятель, которого на пушечный выстрел нельзя подпускать к управлению государством. По старой традиции, разрушение которой начал Рюрик, а завершил один из его потомков – Дмитрий Донской, такой человек никогда не смог бы стать во главе государства.

б) Пётр 1 – психически и умственно отсталый человек, которого, тем более, нельзя допускать к кормилу государства.

в) Пётр 1 был завербован или прозомбирован антирусскими силами, во время своей поездки с Великим посольством. Вербовка – сомнительна, в связи с тем, что вербовщики не могли предложить ему ничего такого, чего он бы уже не имел, будучи абсолютным монархом.

г) Петра 1 хитростью заманили в Великое посольство его лже-друзья и, в одной из посещённых посольством стран, он был заменён внешне похожим человеком, который даже не был двойником. Многочисленные отличия между тем человеком, который уехал с Великим посольством и тем который вернулся из оного и анализ поступков после возвращения, делает это предположение весьма вероятным и, в принципе, единственно логичным.

4. Петровские церковные реформы были направлены, как против правоверного христианства, так и против ушедших в подполье волхвов-хранителей Славяно-Арийского Ведизма. Пётр 1 приказал свести со всех монастырей, городов и весей старые книги для «снятия копий», причём привезённые в столицу книги никто после этого не видел, как никто не видел и «снятых» с этих книг копий. Любопытно и то, что, за неисполнение этого приказа, полагалось наказание лишением жизни. Не правда ли, странная забота о книгах.

5. Изгнание из пределов Московии казачьих орд (войск), вынудило Петра 1 начать формирование армии по западноевропейскому образцу. Для этой цели, Пётр 1 привлёк военных из европейских стран, предоставив им огромные льготы и привилегии, по отношению к русским офицерам. Иностранцы презирали всё русское и издевались над русскими мужиками, монаршей волей загнанных в армию. Засилье иностранцев в армии, на государственной службе, в системе образования и воспитания молодого поколения, привели к возникновению противостояния аристократии и народа. Отказ от применения казачьих войск из-за их поддержки старых традиций, было большой стратегической ошибкой. Именно принцип казачьих лав использовали большевики, при создании своих конных армий, которые сыграли решающую роль в гражданской войне 1918-1924 годов.

6. Разгром шведской армии привёл к ослаблению Швеции и потере её влияния на страны Европы, что привело к их усилению, а счёт побед русских войск. Территориальные приобретения были несоизмеримы с понесёнными страной потерями – два миллиона человек. В то время, всё население Европы не превышало двадцати миллионов. Именно с Петра 1 начинается геноцид русского народа, славян в целом. Именно с Перта 1 жизни русских стали разменной картой в грязных политических играх западноевропейских политиков.

7. Пётр Великий «прорубил окно» в Европу, обеспечил выход России к Финскому заливу, после возврата старых русских территорий, в результате победы над шведами. Правильно было бы сказать, что он «прорубил окно» в Московию для европейских стран. До Петра 1, проникновение иностранцев на земли Московии было очень ограниченно. В основном, право пересечь границу получали посольские люди, некоторые купцы и очень незначительное число путешественников. При Петре 1, в Московию хлынули толпы искателей приключений и авантюристов, алчущих набить свои пустые карманы богатствами русской земли. Любопытно то, что всем им были предоставлены огромнейшие льготы и преимущества, по отношению, как к истинно русской аристократии, так и к русскому купечеству и деловым людям.

8. Для содержания своей армии, Петру 1 требовались огромные средства, большая часть которых тут же разворовывалась, как проходимцами из русских, так и горячо им любимыми иностранцами. Причём, большую часть разворовывали именно иностранцы, многие из которых, на своей Родине, были бедными или происходили из обедневших дворянских фамилий, или были вторыми, третьими и т.д., сыновьями и не могли надеяться на какое-либо наследство. Некоторые из них, набив свои карманы невиданными для них богатствами, возвращались на Родину, другие же, предпочитали и дальше наживаться, за счёт народа, который им был чужим.

9. Пётр 1 вводит многие налоги, чтобы пополнить быстро пустеющую казну. Именно он привозит из Швеции водку и создаёт государственную водочную монополию. Водка продавалась в государственных кабаках, трактирах и на ямах (станциях смены лошадей). До Романовых, пьянство было на Руси пороком, за который, ещё во времена Ивана IV, сажали в тюрьму и взимали большой штраф. Именно Пётр 1 стал насаждать пьянство на Руси, развернув широкую рекламную компанию, насаждая пьянство на всех уровнях общества, собственным примером заставляя людей пьянствовать. Водочная монополия приносила баснословные прибыли казне, что и было необходимо для его целей. Выплаченные казной деньги стали быстро возвращаться обратно, при минимальных затратах.

В советские времена, большевики «приумножили» опыт Петра «Великого», сделав водку жидкой валютой, посредством которой обворовывали людей, отбирая у них и те жалкие копейки, которые выплачивались им, в виде зарплаты и т.д. Данный список можно было бы продолжать почти до бесконечности. Вся «великая деятельность» Перта 1, к моменту его смерти в лето 7233 от СМЗХ или 1725 году, привела Московию (ставшую, при нём, называться Российской Империей) к плачевному экономическому состоянию, сравнимому лишь со Смутным Временем, в создании которого Романовы и их родственники играли далеко не последнюю роль. Победы над Швецией принесли огромные бедствия русскому народу, точнее, части его, стонущей под игом Романовых, игом реальным, а не выдуманным ими же монголо-татарским игом, которого просто никогда не было..."
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7k
Prostovopros 50 минут назад
Со школьного сайта что-ли сдёрнули сей опус?
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71k
Aстановитесь.. 53 минуты назад
Умный был человек , у него хватило ума не кричать что на западе все плохо.
Он наоборот все лучшее с запада (более развитого) привозил в Россию.
Сегодня его бы заклеймили либералом - как по мне он и есть патриот.
Умный был человек , у него хватило ума не кричать что на западе все плохо. Он наоборот все лучшее с запада (более развитого) привозил в Россию. Сегодня его бы заклеймили либералом - как по мне он и есть патриот.
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