60 интересных фактов о Великом Российском Императоре и Реформаторе Петре 1

16. Первым, кто приклепал коньки к обуви, был Петр Великий. Дело в том, что раньше коньки просто привязывали к обуви верёвками и ремнями. А идею привычных теперь для нас коньков, прикрепленных к подошве ботинок, Пётр I привез из Голландии во время своего путешествия по западным странам.



17. Для того, чтобы бойцы его войска различали правую и левую стороны, царь приказал привязывать им на левую ногу сено, а на правую — солому. Фельдфебель при занятиях строевой подготовкой отдавал команды: «сено — солома, сено – солома», тогда рота печатала шаг. Между тем у многих европейских народов еще три столетия назад понятия «правый» и «левый» различали только образованные люди. Крестьяне этого не умели.



18. Из Голландии Петр I привез много интересных вещей в Россию. Среди них и тюльпаны. Луковицы этих растений появились в России в 1702 году. Реформатор был настолько очарован растущими в дворцовых садах, растениями, что учредил «садовую контору» специально для выписки заморских цветов.



19. Во времена Петра фальшивомонетчики работали на государственных монетных дворах в качестве наказания. Фальшивомонетчиков вычисляли по наличию у него «до одного рубля пяти алтын серебряных денег одной чеканки». В те времена даже государственные монетные дворы не могли выпускать единообразные деньги. А те, у кото они были — стопроцентный фальшивомонетчик. Эту способность преступников — качественно изготавливать единообразные монеты Петр решил использовать во благо государства. Горе-преступника в качестве наказания отправляли на один из монетных дворов, чтобы он там чеканил монеты. Так, в одном только 1712 году на монетные дворы было прислано тринадцать таких «умельцев».



20. Пётр I – очень интересная и противоречивая историческая личность. Кстати сказать, акцент, делавшийся в течение последовавших веков именно на физических особенностях государя. Он был во многом обусловлен легендой о его подмене, якобы происшедшей во время заграничного путешествия в страны Западной Европы (1697 ─ 1698). В те годы упорно ходили слухи, подогреваемые тайными оппозиционерами о его подмене во время поездки молодого Петра с Великим посольством. Так, современники писали, что с посольством уезжал молодой человек двадцати шести лет, выше среднего роста, плотного сложения, физически здоровый, имеющий родинку на левой щеке и волнистые волосы, прекрасно образованный, любящий всё русское, православный христианин, знающий библию наизусть и так далее. Но через два года возвратился совершенно другой человек — практически не говорящий по-русски, ненавидящий всё русское, до конца жизни так и не научившийся писать по-русски, забыв всё, что умел до отъезда в Великое посольство и удивительным образом приобретший новые навыки и умения. И, наконец, он разительно изменился внешне. Его рост увеличился настолько, что пришлось заново шить весь его гардероб, а родинка на левой щеке бесследно исчезла. В целом же, вернувшись в Москву, он выглядел как 40-летний мужчина, хотя к тому времени ему едва минуло 28 лет. Все это яко бы произошло за два года отсутствия Петра в России.