Реальная история 47 ронинов

«Собачим сёгуном» его назвали, потому что он, под угрозой смертной казни, запрещал убивать животных, прежде всего собак. Даже бродячих и бешеных. Причем защищал псов не из-за большой любви к ним – в своем дворце он не держал никаких собачек, кроме фарфоровых. Просто какой-то буддистский монах сказал ему что в прошлой жизни, он жестоко обращался с собаками, и за это в нынешней несет наказание – единственный сын у него рано умер, а других наследников, несмотря на все старания, сделать не получалось. Слова монаха легли на основу буддизма и конфуцианства, запрещающего всякое кровопролитие, и Цунаёси начинает выпускать чуть ли не ежедневно зоозащитные указы и законы. На рынках было запрещено торговать собаками, кошками, лошадьми, коровами, курицами, рыбой и даже змеями и черепахами. Суровые наказания, включавшие изгнание, долгое тюремное заключение и смертную казнь, были введены за убийства животных, в первую очередь — собак. Дальше больше: сёгун наделил псов большими правами, чем людей, например, со стаей собак, уничтожающей посевы, надлежало обходиться особым образом: прежде всего крестьянам, надлежало поклясться, что ни одна собака не пострадает. Затем ласками и уговорами попросить животных уйти. При этом категорически запрещалось кричать, что-либо кидать и высказывать неуважение к животным. Всё население одной из деревень было казнено, когда закон был нарушен. За грубое слово в адрес уличной собаки, к которой надлежало обращаться лишь как «о-ину сама» («высокоблагородная Собака»), нарушителя ожидало телесное наказание — побивание палками.

Для бездомных псов, стаями которых кишела столица государства Эдо, по распоряжению Цунаёси впервые в мировой истории была создана сеть зооприютов. Но все равно их не хватало. По рассказам иностранцев улицы города были полны бездомными собаками, в том числе больными. В случае, если они кусали людей или загрызали до смерти, строжайше запрещалось делать с ними что-либо без разрешения властей.

Вот во времена этого безумного зоозащитника и произошла история 47 ронинов. Был у Собачьего сёгуна фаворит Кира Ёсинаку, придворный церемониймейстер, хоть и престарелый, но злоязыкий мздоимец и интриган. Оскорбил и унизил, причем с ведома сёгуна, известного и популярного князя Асано Наганори, главу самурайского клана Ако. Такие оскорбления в Японии смываются кровью, иначе «потеряешь лицо», то есть авторитет. Князь подстерег старого интригана во дворце и напал на него с коротким мечом. На вопли трусливого придворного сбежалась охрана, и Кира отделался лишь небольшими ранениями.

Благоволивший к нему сегун-зоозащитник приговорил князя к принудительному ритуальному самоубийству (сэппуку), за нарушение правил дворцового распорядка. Асано вспорол себе мечом живот, а его клан расформировали. 47 самураев — ближайших вассалов и сподвижников Асано, ставшие ронинами (бездомными самураями), решили отомстить за унижение и смерть своего господина, несмотря на то, что по закону их за это должны были казнить. Возглавлял их бывший советник князя Оиси Кураносукэ.

Чтобы не возбуждать подозрений, заговорщики растворились в народе, став купцами и монахами, Оиси же переехал в Киото и начал вести разгульный образ жизни, развёлся с женой и взял себе молодую наложницу. Со временем, узнав о том, что ронины разбрелись кто куда, а Оиси пьянствует, Кира расслабился, ослабил свою охрану, стал более беспечным. И напрасно. В течении года ронины тайно собирали и переправляли в Эдо оружие, входя в доверие к домочадцам Киры (один из бывших слуг Асано даже женился на дочери строителя поместья, чтобы раздобыть планы постройки).

Когда всё было готово к исполнению задуманного, Оиси тайно перебрался в Эдо, где все заговорщики встретились и заново принесли клятву отмщения.