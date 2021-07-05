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Реальная история 47 ронинов

Реальная история 47 ронинов (4 фото)

Автор:
05 июля 2021 09:09
Сообщество : Истории
Метки: 47 ронинов   интересно   история   познавательно   текст   факты   фото   
429
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История 47 ронинов пожалуй самый известный японский сюжет. По ней написано множество книг, снято уйма фильмов и экранизаций, поставлены театральные постановки.

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Метки: 47 ронинов   интересно   история   познавательно   текст   факты   фото   
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TirAn Час назад
Дайте почитать это нынешним зоозощитникам-зоофилам
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