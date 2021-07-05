Диззи Гиллеспи - щекастый гений

Кажется, на концерты Диззи Гиллеспи люди приходили не столько послушать музыку, сколько поглазеть на его поразительные щеки.
Джон "Диззи" Гиллеспи был ярчайшей звездой джаза. Его виртуозная и хулиганская манера игры на трубе принесла ему всемирную известность, блестящие контракты и армию поклонников. Гиллеспи стоял у истоков джазового стиля "бибоп" - царства сложных импровизаций, в которых на первый план выходила не мелодия, а гармония...
Но помнят Диззи не только из-за этого. Точнее, в основном не из-за этого.
Гиллеспи буквально играл щеками. Люди на его концертах глаз не могли оторвать от магнетически-странного зрелища. Когда музыкант прикладывал к губам трубу, его щёки тут же надувались, как огромные бурдюки. Всё его лицо в этот момент словно состояло из одних щёк - как будто вместо трубы ко рту Диззи был присоединён мощный насос.
Признайтесь,попробовали так надуться? Наверняка за ушами закололо, но к таким "шарам" вы даже не приблизились! Как это вообще возможно?
С одной стороны, от постоянного нагнетания воздуха щёки Гиллеспи в какой-то степени деформировались, растянулись. Но не настолько, чтобы полностью объяснить размер "бурдюков".
Врачи обследовали Диззи и выяснили, что у него ларингоцеле - воздушная киста гортани. При такой патологии на вдохе внутригортанное давление повышается, и внутрь кисты проникает воздух.
Заболевание редкое, но не исключительное. Правда, обычно у больных такая киста одна, а у Гиллеспи было целых две - симметрично. Поэтому когда он набирал воздух для игры на трубе, кисты раздувались, и получались вот эти узнаваемые огромные щеки.
Примечательно,что ларингоцеле принесло Диззи только славу - умер он в итоге не от него, а от рака поджелудочной.
Вот такой курьезный случай, когда от неприятной болезни хозяину одна сплошная польза.
Источник:
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