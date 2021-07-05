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Диззи Гиллеспи - щекастый гений

Диззи Гиллеспи - щекастый гений (4 фото)

Автор:
05 июля 2021 09:25
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Диззи Гиллеспи   интересно   музыка   познавательно   факты   фото   
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Кажется, на концерты Диззи Гиллеспи люди приходили не столько послушать музыку, сколько поглазеть на его поразительные щеки.

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Метки: Диззи Гиллеспи   интересно   музыка   познавательно   факты   фото   
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