Диззи Гиллеспи - щекастый гений

Джон "Диззи" Гиллеспи был ярчайшей звездой джаза. Его виртуозная и хулиганская манера игры на трубе принесла ему всемирную известность, блестящие контракты и армию поклонников. Гиллеспи стоял у истоков джазового стиля "бибоп" - царства сложных импровизаций, в которых на первый план выходила не мелодия, а гармония...

Но помнят Диззи не только из-за этого. Точнее, в основном не из-за этого.