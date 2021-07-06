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В чем Петр I был виноват перед русскими женщинами

В чем Петр I был виноват перед русскими женщинами (4 фото)

Автор:
06 июля 2021 08:52
Сообщество : Исторические факты
Метки: интересно   истоия   петр 1   познавательно   правление   факты   фото   царь   
888
4
Сложно найти в нашей истории царя, который бы больше любил реформы и активнее претворял бы их в жизнь, чем Петр Великий.

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Метки: интересно   истоия   петр 1   познавательно   правление   факты   фото   царь   
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5  комментариев
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43k
doker Час назад
Дык, порты с онучами давно забросил, дюже старомодны. Нынче ношу джинсы с кроссовками - вельми удобны.
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345
Елена Букреева 18 минут назад
Да не, Пете большое спасибо, что сделал из почти мусульманских забитых баб людей, которые хоть как-то принимают участие в общественной жизни.
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−87
☣️Месть печенегов☣️ 43 минуты назад
Точно! Запретить мини и топики! Всем ходить с покрытой головой, с длинными рукавами и юбкой в пол! Особенно на курортах!
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1k
Евгения Ефимова 45 минут назад
Строго говоря, корсет не всегда в обязательном порядке приводит к бесплодию, но осложняет воспроизводство, это факт, как они переносили беременность - загадка, наверное, обращались к услугам крестьянок. Да и утянутые внутренние органы сами по себе - удовольствие ниже среднего, чуть нагрузка или эмоции - хлоп и в обморок. Кто придумал это орудие пыток должен гореть в аду в отдельном котле, очень узком.
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11k
Bill Час назад
Можно подумать, что в Европах женщины рожали меньше
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