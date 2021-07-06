В чем Петр I был виноват перед русскими женщинами





Не все его начинания нравились его поданным, а некоторыми так он и вовсе шокировал общественность. Например, женской одеждой. Как же ему это удалось, а главное — зачем великому уму было браться не только за военные дела, но и за такое несерьезное занятие, как формирование моды?





Зачем Петр начал заниматься этим вопросом

Консерватизм русской моды в минувшие века вызван не столько и не только нашей любовью к традициям и постоянству, сколько природными условиями. Например, носить что-то открытое, декольтированное было как минимум холодно и чревато простудными заболеваниями для дам, да и христианской моралью не одобрялось. Но Петр, еще в юности полюбив все европейское, во время своего Великого посольства в Европу так и вовсе уверился в «отсталости» русской моды. Он решил, что это одна из причин, почему Россию все иноземцы считают дикой державой, полной всего старого, косного и вообще неспособной к переменам. Желая изменить эту точку зрения, Петр, как всегда, развил бурную деятельность. Об изменениях, которые он стал навязывать своим подданным мужского пола, мы уже писали, но ведь и женщинам пришлось непросто.

«Пётр I в иноземном наряде», 1903 год. Николай Неврев





Мода против принципов

Их обязали носить одежду немецкого образца. Более того, приди кому в голову шить традиционную русскую одежду и выставлять на продажу, он бы поплатился за это — отправился на каторгу, а то и на казнь. Но дабы дать народу ориентиры в таком непривычном деле, как западная мода, Петр повелел разместить на стене, окружавшей Белый город в Москве, манекены, одетые в одежду, которую теперь полагалось носить. Мужские «образцы» вызывали оторопь, а женские — так и вовсе ступор и мысленное изумление: «Неужели теперь такое придется носить?»





Представительницам прекрасного пола теперь полагалось обнажать плечи и утягивать свою стать в корсет. Голову прикрывать теперь считалось признаком отсталости, а что еще хуже — действием, противным воле государя. Новая мода была обязательна для приближенных царя, знати, но мало кому она пришлась по вкусу. Те же женщины раньше носили одеяния, позволяющие скрывать очертания фигуры, многослойные, не делающие акцент на талии. Это делалось и потому, что соблазнять мужчин своим видом для любой женщины было неприемлемо. Была еще одна причина — в былые времена частое рождение детей накладывало особые требования и к одежде, ведь женщина много раз в своей жизни бывала беременной, а такое особое положение полагалось скрывать как можно дольше. Потому и покрой русской традиционной одежды для этой цели был идеальным. Да и теплые наряды способствовали тому, что женщина не могла простудиться и «заработать» себе различных проблем со здоровьем. Мода, введенная Петром, перевернула все с ног на голову.

Петр не жаловал традиционную русскою одежду

В Астрахани горожане даже подняли бунт в 1705 году, назвав царя за все эти модные веяния Антихристом. Особенно возмущало людей то, что в «модном» виде даже стыдно было зайти в храм. Все 365 бунтовщиков были казнены в столице, а Петр продолжал насаждать новую моду и был в этом упорен до фанатизма. Но его восторга не разделяли те, кому предстояло носить новые наряды.

Особенно женщины.





Маленькие неприятности и большие проблемы

Во-первых, декольтированные платья и причудливые легкие туфли в суровые дни нашей русской действительности немало красавиц довели до простуд, а то и до более серьезных проблем. А во-вторых, что намного страшнее, утянутые в корсеты женщины подрывали свое репродуктивное здоровье. Ношение угодных Петру корсетов в обязательном порядке приводили к бесплодию, да и само вынашивание детей стало делом сложным. В жертву моде предалось и здоровье матери, и здоровье ее будущих детей.

Женщины были теперь обязаны носить европейское платье и корсеты. Кадр из сериала «Петр Первый. Завещание»

А иллюзия Петра, что перемены в «модном» вопросе сделают Россию в представлении иностранцев более цивилизованной, современной, равной западным странам, не оправдалась. Что еще раз доказывает: не стоит ориентироваться на чужое мнение. А вы при выборе одежды ориентируетесь на модные тенденции или носите то, что вам нравится?