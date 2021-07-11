Новый российский имплант вернет незрячим способность видеть

«ELVIS» позволяет «подключить» камеру к мозгу и передавать изображение в него напрямую без помощи глаз. Эта технология может вернуть зрение 37 миллионам незрячим по всему миру.
Российские специалисты лаборатории «Сенсор-Тех» и «Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение»» разработали первый в стране нейроимплант, который вживляется в мозг и позволяет видеть тому, кто был лишен это возможности. Аппарат представили в инновационном центре “Сколково” в конце июня.
Что представляет собой имплант
Прибор получил название «ELVIS» (сокращенно от electronic vision). Внешне он напоминает обруч-аксессуар из «Cyberpunk 2077» или «Star Wars: The Old Republic», который надевается на голову и усиливает твои способности.
В жизни теперь происходит почти точно также: хирурги вживляют в кору головного мозга специальный нейроимплант и соединяют его электронами с отделами, отвечающими за зрение. Через несколько месяцев восстановления надевают человеку на голову обруч с камерой, которая передает картинку окружающего мира напрямую в мозг в обход глаз. Имплант возвращает зрение как слепым от рождения, так и людям, потерявшим зрение в результате несчастного случае.
Имплант нужно менять раз в десять лет. Он подходит людям в возрасте от 24 до 65 лет. Детям его устанавливать не будут. По словам разработчиков, для вживления импланта нужен взрослый полностью сформированный мозг.
Что увидит незрячий
Несмотря на всю футуристичность проекта, зрение в его классическом понимании с деталями, цветами и картинками восстановить не удастся. Камера посылает в мозг вспышки света, которые «обтекают» предметы вокруг, и передают их контуры в мозг. Человек сможет видеть силуэт и контуры объектов перед собой, но детальную прорисовку - нет.
«ELVIS» позволит видеть предметы вокруг себя и свободно передвигаться незрячим по городу без помощи поводыря.
На каком этапе находится проект
В настоящее время компоненты «ELVIS» испытывают на грызунах. После этого технологию протестируют на обезьянах, а в 2023 году имплант установят первым десяти незрячим добровольцам.
Сколько стоит лечение
В серию аппарат пойдет с 2027 года. Начальная стоимость операции и установки камеры - 10 миллионов рублей (порядка $138 000). После включения «ELVIS» в программу господдержки и медицинского страхования населения, цена за восстановление зрения упадет до 5 миллионов рублей (порядка $69 000).
Операция будет доступна как для россиян, так и для иностранцев.
Аналоги за рубежом
«Американцы уже вживили первые шесть имплантов добровольцам и вернули им зрение. Лечение в США сейчас стоит $145 000», - сказал Russia Beyond руководитель проекта «ELVIS» Денис Кулешов.
По всему миру около 10 команд из научных организаций и стартапов занимаются разработкой системы, которая позволит с помощью имплантов вернуть зрительные ощущения слепым. По его словам, достаточно далеко продвинулись команды из Испании, (CORTIVIS) Нидерландов (NESTOR) и Австралии (Monash University). В основном испытания пока проводятся на животных, в Испании на короткий срок электроды ставили добровольцам без потери зрения, чтобы проверить, что они могут видеть вспышки света поверх своего привычного зрения.
Чем отличается российский имплант
“В проекте ELVIS у нас получилось найти решение для основной слабой стороны многих таких имплантов – низкого разрешения бионического зрения. Мы используем комбинацию бионики и искусственного интеллекта, чтобы незрячий пользователь мог использовать свое электронное зрение по максимуму”, - отметил директор проекта.
По его словам, в то время как многие зарубежные проекты просто проецируют на зрительную кору вспышки и силуэты, в нашей системе искусственный интеллект еще и дает подсказки о том, что это за объект на что он похож.
“Это будет помогать нашим пациентам еще и в процессе реабилитации, так как мы сможем улучшить процесс обучения новому зрению в первые месяцы после операции”, - заключил он.
Источник:
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это как? словами? надписью? автобус похож на большой синий кирпич?
сказочники из них таки еще
Текст: шести американцам вернули зрение.
Потом: в мозгу светлые пятна, вспышки....
Очередной развод псевдоученых на бабло. Такие вспышки любой жэковский электрик еженедельно видит. Фуфло.
Правда это не мы а Американцы, мы пока только мышам.
Но у нас есть "искуственный интеллект" недоступный пиндосам.
И не зрение, а возможность воспринимать свет. (Но это не точно, у мышей ведь не спросишь)
Стоить это будет миллион в год, поэтому вряд ли эта разработка пойдёт в массы.
Но зато Сколково!
Короче нехрен считать деньги в чужих карманах.