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Новый российский имплант вернет незрячим способность видеть

Новый российский имплант вернет незрячим способность видеть (4 фото)

Автор:
11 июля 2021 09:42
Сообщество : Наука
Метки: зрение   изобретение   имплант   наука   незрячие   фото   
766
4

«ELVIS» позволяет «подключить» камеру к мозгу и передавать изображение в него напрямую без помощи глаз. Эта технология может вернуть зрение 37 миллионам незрячим по всему миру.

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Метки: зрение   изобретение   имплант   наука   незрячие   фото   
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11  комментариев
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388
Марат Ульданов Час назад
Автор, ты проверяй написанное -"В жизни теперь происходит почти точно также: хирурги вживляют в кору головного мозга специальный нейроимплант и соединяют его электронами с отделами, отвечающими за зрение."- если хирурги научились скальпелем расщеплять атом и пинцетом выстраивать цепочку электронов для прохождение сигнала, то это достижение гораздо круче чем вся мировая наука
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303
Валерий Белоглазов 14 минут назад
>>дает подсказки о том, что это за объект на что он похож

это как? словами? надписью? автобус похож на большой синий кирпич?
сказочники из них таки еще
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2k
Sergei Ogarkov Полчаса назад
Вспышки света за 10 лямов. Не, ну это прорыв, конечно, с чего-то надо начинать, но кого мы обманываем, пройдёт ещё лет 100 прежде чем они научатся отображать что-то существенно точное. Нейрошунт в этой жизни мы не дождёмся.
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1k
Meri Poppins Ufa 51 минуту назад
Думалось, будущее наступило, киборги, уэлльс и жюль верн отдыхают. Аж дух захватило.
Текст: шести американцам вернули зрение.
Потом: в мозгу светлые пятна, вспышки....
Очередной развод псевдоученых на бабло. Такие вспышки любой жэковский электрик еженедельно видит. Фуфло.
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8k
portmen77 Час назад
Мы совершили прорыв в медицине! Мы вернули слепым людям зрение!

Правда это не мы а Американцы, мы пока только мышам.
Но у нас есть "искуственный интеллект" недоступный пиндосам.
И не зрение, а возможность воспринимать свет. (Но это не точно, у мышей ведь не спросишь)
Стоить это будет миллион в год, поэтому вряд ли эта разработка пойдёт в массы.
Но зато Сколково!
Короче нехрен считать деньги в чужих карманах.
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27k
Антон 2 часа назад
Опять "будет". Можно забыть.
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Bumis Plum 2 часа назад
Боюсь, что даже 69К$, будет мало доступно для простых россиян...
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