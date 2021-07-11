Новый российский имплант вернет незрячим способность видеть





Российские специалисты лаборатории «Сенсор-Тех» и «Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение»» разработали первый в стране нейроимплант, который вживляется в мозг и позволяет видеть тому, кто был лишен это возможности. Аппарат представили в инновационном центре “Сколково” в конце июня.





Что представляет собой имплант

Прибор получил название «ELVIS» (сокращенно от electronic vision). Внешне он напоминает обруч-аксессуар из «Cyberpunk 2077» или «Star Wars: The Old Republic», который надевается на голову и усиливает твои способности.





В жизни теперь происходит почти точно также: хирурги вживляют в кору головного мозга специальный нейроимплант и соединяют его электронами с отделами, отвечающими за зрение. Через несколько месяцев восстановления надевают человеку на голову обруч с камерой, которая передает картинку окружающего мира напрямую в мозг в обход глаз. Имплант возвращает зрение как слепым от рождения, так и людям, потерявшим зрение в результате несчастного случае.

Имплант нужно менять раз в десять лет. Он подходит людям в возрасте от 24 до 65 лет. Детям его устанавливать не будут. По словам разработчиков, для вживления импланта нужен взрослый полностью сформированный мозг.





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