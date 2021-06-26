Как появилось всё: наглядный и доступный комикс

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Нереально круто и познавательно!
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Рано или поздно пандемия коронавируса сойдет на нет, огромное количество диванных вирусологов окажется не у дел. Самое время начинать их погружение в другие области науки, чтобы тупость и мракобесие в интернете никогда не иссякли. И подобные комиксы - самый эффективный для этого инструмент. Не надо ничему учиться, что-то постигать, над чем-то работать. Смотри себе картинки и становись крупным ученым в любой области, чье мнение в интернете ничуть не менее значимо, чем мнение реального профессора или даже академика. А то и наоборот, намного более значимо, т.к. у академиков обычно с подписчиками беда.
Надо будет поискать хорошие комиксы про жизнь приматов - когда таки вернемся на пальмы, это может здорово пригодиться.)
Хотелось бы посмотреть на инструменты измерения.