FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Комиксы 63 поста • 28 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Комиксы 
Как появилось всё: наглядный и доступный комикс

Как появилось всё: наглядный и доступный комикс (10 фото)

Автор:
26 июня 2021 11:09
Сообщество : Комиксы
Метки: anahoret   Юмор   забавно   как все появилось   комикс   наука   физика   фото   
712
10
Нереально круто и познавательно!
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Комиксы"
Метки: anahoret   Юмор   забавно   как все появилось   комикс   наука   физика   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
16
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
rutt Час назад
Интересно, но непонятно. Комикс на троечку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
DerDimon 4 секунды назад
Геометрия пространства-времени плоская - доказано! Шах и мат, шаролюбы!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Ватаку Накомоде 2 минуты назад
Собственно это самое точное. В том что касается вселенной, я считаю, человеческий мозг просто не может этого понять и познать. Мы не можем так подумать, чтобы представить бесконечность или пустоту, которая была вокруг той самой точки. Мы не можем представить многомерные миры, мы не можем представить иначе текущее время, мы просто не можем физически это все осознать. Либо на данном этапе развития, либо вообще. Примерно как муравей не может осознать что есть другие планеты, научиться разговаривать с людьми или понять как устроен Интернет. Поэтому рассуждать о том что было «до»,как получилось «после» и почему именно так - занятие интересное, но не слишком далеко уходящее от абсолютно не проверяемых теорий. Что космические пингвины, что симуляция наподобие Матрицы, что создание всего Богом, Аллахом или летающим макаронным монстром выглядят одинаково фантастично. И вряд ли мы когда то сможем осознать как это все произошло на самом деле.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
K7OO 9 минут назад
Очень полезный материал.
Рано или поздно пандемия коронавируса сойдет на нет, огромное количество диванных вирусологов окажется не у дел. Самое время начинать их погружение в другие области науки, чтобы тупость и мракобесие в интернете никогда не иссякли. И подобные комиксы - самый эффективный для этого инструмент. Не надо ничему учиться, что-то постигать, над чем-то работать. Смотри себе картинки и становись крупным ученым в любой области, чье мнение в интернете ничуть не менее значимо, чем мнение реального профессора или даже академика. А то и наоборот, намного более значимо, т.к. у академиков обычно с подписчиками беда.
Надо будет поискать хорошие комиксы про жизнь приматов - когда таки вернемся на пальмы, это может здорово пригодиться.)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Demolition Man 21 минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
vitenok Полчаса назад
Это типа и есть наука? Главное, верить?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
АнтонПолднев 44 минуты назад
Вся эта бадяга ни чуть не лучше и не правдоподобнее, чем то, что рассказывают нам добрые дяденьки в рясах.
Хотелось бы посмотреть на инструменты измерения.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
kleyman 47 минут назад
Я так понимаю, объяснять таким фанатикам, что земля плоская, бесполезно. Жги.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Equilibrium 49 минут назад
вчера в новостях читал что взрыва и точки начала не было, а вселенная просто всегда расширяется ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Александр Час назад
Я из чего появилась та планковская точка?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
От клубня до пюрешки. Как делают картофельное пюре быстрого приготовления От клубня до пюрешки. Как делают картофельное пюре быстрого приготовления Иллюстрации, которые объясняют интернет-термины Иллюстрации, которые объясняют интернет-термины Кулинарный рецепт на надгробии Кулинарный рецепт на надгробии 30 случаев, когда люди поделились снимками своего урожая 30 случаев, когда люди поделились снимками своего урожая 12 фото транспортных перевозок, которые противоречат законам физики и здравому смыслу 12 фото транспортных перевозок, которые противоречат законам физики и здравому смыслу 16 снимков, которые доказывают, что доктора — это люди с отменным чувством юмора! 16 снимков, которые доказывают, что доктора — это люди с отменным чувством юмора!
Deiz

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

246010



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Почему через Амазонку не построили ни одного моста?
1
64
Почему через Амазонку не построили ни одного моста?
Каким образом машинисты поезда возвращаются домой после закрытия метро?
0
68
Каким образом машинисты поезда возвращаются домой после закрытия метро?
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
0
0
Автовсячина
Авария дня. ДТП со скорой помощью в Орле
0
2
Авария дня. ДТП со скорой помощью в Орле
Пассивный доход: как зарабатывать больше, не трудясь на нескольких работах
Пассивный доход: как зарабатывать больше, не трудясь на нескольких работах
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Сосед, разрывающий пасть писающему мальчику
6
9

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#интересное#прикол#фотографии#новости#аварии#прикольные#звезды#кино
#Юмор#люди#Россия#животные#в мире#автомир#знаменитости#коронавирус#страна#позитив
#интересно#факты#СССР#картинки#автомобили#подборка#комментарии#познавательно#дтп#приколы

На что жалуетесь?

Вернуться