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Одиннадцатилетний вундеркинд решил стать бессмертным

Одиннадцатилетний вундеркинд решил стать бессмертным (4 фото)

Автор:
10 июля 2021 09:41
Сообщество : Наука
Метки: бессмертие   в мире   вундеркинд   интересно   люди   наука   фото   
286
4
Мальчик выразил свои планы попытаться сделать людей бессмертными после того, как стал вторым по молодости выпускником университета в мире.

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Метки: бессмертие   в мире   вундеркинд   интересно   люди   наука   фото   
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7  комментариев
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15k
homerchik Час назад
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99
Fisher1979 Полчаса назад
После первой мастурбаций у него планы изменяться.
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505
vitalik Час назад
Можно подумать, что до него об этом никто не догадывался. А оказывается можно заменить части тела механическими деталями. Пусть мозг заменить попробует для начала.
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27k
MatveiVainrub Час назад
Ничего сверхестественного или пугающего в его планах нет . Паренёк ставит вполне себе логичные цели и если ЕСЛИ он достигнет положительных результатов , то тогда нам просто будет жизненно необходимо осваивать космос и близлижащие планеты . Так как нас станет слишком много и нам будет слишком тесно здесь на нашем шарике .
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