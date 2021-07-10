Одиннадцатилетний вундеркинд решил стать бессмертным

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Мальчик выразил свои планы попытаться сделать людей бессмертными после того, как стал вторым по молодости выпускником университета в мире.
Вундеркинд из Остенде (Бельгия) по имени Лоран Симонс получил степень бакалавра физики в университете Антверпена всего в 11 лет. Вместо трех лет он проучился в вузе год и стал вторым самым молодым выпускником после Майкла Кирни, получившего степень по антропологии в университете Южной Алабамы в 1994 году, когда ему было десять лет.
Достижение Лорана само по себе впечатляет, но гораздо больше поражают и даже слегка пугают цели ребенка. В ближайшие годы Лоран планирует сосредоточить все свое внимание на накоплении и применении знаний, полученных от лучших профессоров в мире.
Эти знания необходимы мальчику для модификации собственного тела: он хочет заменить части тела механическими деталями, чтобы обрести бессмертие.
Я хочу иметь возможность заменить как можно больше частей тела механическими деталями. Я уже наметил путь, который может привести меня к этому. Изучение квантовой физики — первый этап этого пути,— рассказал Лоран.
Таким амбициозным планам позавидовал бы любой безумный ученый из фантастических фильмов, но Лоран, кажется, действительно настроен серьезно.
Я хочу иметь возможность заменить как можно больше частей тела механическими деталями. Я уже наметил путь, который может привести меня к этому. Изучение квантовой физики — первый этап этого пути,— рассказал Лоран.
Таким амбициозным планам позавидовал бы любой безумный ученый из фантастических фильмов, но Лоран, кажется, действительно настроен серьезно.
Уже летом он начинает свою учебу в магистратуре, а там, кто знает, возможно, за пару лет он получит еще несколько образований и постепенно начнет реализовывать свои задумки. Кстати, бессмертием он хочет обеспечить не только себя, но и всех, кто тоже готов стать вечно живущим человеком с механическим телом.
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Метки: бессмертие в мире вундеркинд интересно люди наука фото
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