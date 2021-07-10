Одиннадцатилетний вундеркинд решил стать бессмертным

Уже летом он начинает свою учебу в магистратуре, а там, кто знает, возможно, за пару лет он получит еще несколько образований и постепенно начнет реализовывать свои задумки. Кстати, бессмертием он хочет обеспечить не только себя, но и всех, кто тоже готов стать вечно живущим человеком с механическим телом.