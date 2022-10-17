Адольф, который был покруче Маска, и подарил человечеству вечный свет

Имена самых продвинутых технарей современности – это, пожалуй, Джобс и Маск. Ведь первый сделал миру роскошный презент в виде Айфона, а второй подарил Теслу и не только.
Хотя, справедливости ради, они все же маркетологи и менеджеры, нежели создатели. А ведь был в истории один человек, о котором не часто говорят. Его обожествляли и презирали одновременно. Ведь для XIX века он совершил открытие, опередившее свое время.
Малыш, которому судьба уготовала стать своего рода гением, появился на свет в Париже в 1867 году в семье шведских эмигрантов. Семейным делом было производство электрических лампочек. А, надо сказать, в то время ценник на них был конским, поскольку помимо металла и стекла при производстве использовалась платина.
Соответственно, позволить себе такую роскошь могли только редкие избранные. Правда, в продаже были и лайт-версии, нити накаливания в которых делали из угольных нитей. Соответственно, перегорали они моментально, зато стоили всего ничего.
Родитель мальчика как раз занимался бюджетными лампочками на основе угольных нитей. А так как дело было семейным, то Адольфа практически с пеленок вовлекли в процесс. И, надо сказать, мальчишка был сообразительным и сразу просек фишку.
Он искренне увлекался наукой, и отец отправил юное дарование на учебу в Германию. И там парень увидел и оценил реальные масштабы проблемы: количество дешевых ламп, которые из-за моментального перегорания люди вынуждены были покупать снова и снова.
«Довольно», – решил для себя Шайе. Наступил 1896 год. Прошло уже 16 лет с того момента, как Эдисон придумал лампу с вакуумной колбой. Адольф переезжает в Штаты и открывает свою фирму «Шелби Электрик компани» по производству вечных ламп накаливания Шелби, сделанных из армированной угольной нити.
Продемонстрировав нешуточный талант управленца, он уговорил нескольких предпринимателей, занимавшихся аналогичным бизнесом, инвестировать в его проект по выпуску вечных ламп.
Через несколько лет в США появились лампочки, которые действительно не перегорали. В чем же заключался их секрет? Дело в том, что изделий с угольной нитью хватало от силы на пару дней работы. Изобретение Эдисона держалось примерно полгода.
А Шайе пообещал… вечную конструкцию. И это была не рекламная уловка, а правда. Лампы работали. И, несмотря на происки конкурентов, бизнес пошел. Правда те решили обратиться в суд и обвинить Шайе в мошенничестве. Но на заседании тот оборудовал в качестве наглядного пособия стенд, на котором разместил все имеющиеся образцы ламп и начал подавать ток с большими скачками.
Лампы конкурентов сдулись в момент. Его же продержалась несколько дней. О мошенничестве речи не шло, и завод стал работать в три смены, выпуская по 4 тыс. единиц в месяц.
Но у продукции имелся серьезный недостаток: довольно низкая мощность, которая в процессе эксплуатации падала еще больше. После изобретения вольфрамовой нити она не выдержала конкуренции: 15 ватт не могли соперничать с 55, 90 и тем более 120 ваттами.
К сожалению, перепрофилировать производство не вышло: Адольфу отказали в выдаче патента. И завод через несколько лет закрылся. Но память о нем осталась. Памятником таланту Шайе стала та самая сбывшаяся мечта – неперегорающая лампа. Вот уже 126 лет она, несмотря на мизерную мощность, светит в пожарной части маленького городка Ливермора.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Все желающие могут увидеть точно такую же лампочку в музее Огни Москвы, в 4 зале исторических лампочек. Москва, Армянский переулок, дом 3-5.
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Как там пишут в таких случаях? КГ/АМ?