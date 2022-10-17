Адольф, который был покруче Маска, и подарил человечеству вечный свет

Малыш, которому судьба уготовала стать своего рода гением, появился на свет в Париже в 1867 году в семье шведских эмигрантов. Семейным делом было производство электрических лампочек. А, надо сказать, в то время ценник на них был конским, поскольку помимо металла и стекла при производстве использовалась платина.

Соответственно, позволить себе такую роскошь могли только редкие избранные. Правда, в продаже были и лайт-версии, нити накаливания в которых делали из угольных нитей. Соответственно, перегорали они моментально, зато стоили всего ничего.

Родитель мальчика как раз занимался бюджетными лампочками на основе угольных нитей. А так как дело было семейным, то Адольфа практически с пеленок вовлекли в процесс. И, надо сказать, мальчишка был сообразительным и сразу просек фишку.

Он искренне увлекался наукой, и отец отправил юное дарование на учебу в Германию. И там парень увидел и оценил реальные масштабы проблемы: количество дешевых ламп, которые из-за моментального перегорания люди вынуждены были покупать снова и снова.

«Довольно», – решил для себя Шайе. Наступил 1896 год. Прошло уже 16 лет с того момента, как Эдисон придумал лампу с вакуумной колбой. Адольф переезжает в Штаты и открывает свою фирму «Шелби Электрик компани» по производству вечных ламп накаливания Шелби, сделанных из армированной угольной нити.