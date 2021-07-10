Заброшенные гигантские печи, в которых скрывались разбойники

Город был довольно крупным - к 1877 году население составило около 1500 человек, и здесь было всё, что нужно - от пивоварни и пабов до школы и почты. Но его ждала печальная участь - в 1883 году случился пожар, уничтоживший одну треть города. Уже в 1887 году город был брошен - тут закрылось, последним из заведений, почтовая служба.