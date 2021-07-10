Заброшенные гигантские печи, в которых скрывались разбойники

Эти стоящие в ряд сооружения могут вызвать удивление - кем и когда они были построены, и, главное, для чего.
Хотя никакой загадки тут нет, хотя смотрится необычно - похожие на осиные гнёзда конусообразные дома ещё и часто светятся изнутри. Так что же это значит?
В США, в штате Невада есть заброшенный когда-то городок Уорд (Ward), ставший теперь частью Национального исторического парка. Среди следов истории как раз - те самые сооружения, ровно шесть штук. А красноватый свет внутри - это имитация огня.
Несложно догадаться, что раз внутри огонь, то это что-то вроде печей. Так оно и есть, это углевыжигательные печи - в есть них теперь и назван парк - Ward Charcoal Ovens. Стоят они в к ем от самого города, которой назван в честь Томаса Уорда, открвышего в этой местности залежи богатой серебром руды.
Город был довольно крупным - к 1877 году население составило около 1500 человек, и здесь было всё, что нужно - от пивоварни и пабов до школы и почты. Но его ждала печальная участь - в 1883 году случился пожар, уничтоживший одну треть города. Уже в 1887 году город был брошен - тут закрылось, последним из заведений, почтовая служба.
Точно известно, что печи работали недолго - с 1876 по 1879 год. Считается, что в это время город только начинал развиваться, а вот серебро добывали очень активно - поэтому требовался свой дешёвый уголь, который и производили в этих печах, сжигая растущие здесь сосны и можжевельник.
Высота этих печей - чуть больше 9 метров, а диаметр (в основании они являются круглыми) - 8 метров. Толщина стен печи - около 60 см. Поскольку после эксплуатации, которая закончилась как из-за нехватки дерева, так и выработки руды, печи по сути стали домами.
Считается, что здесь охотно останавливались путники и прятались разбойники. Какое-то время они оказались на частной территории - землю арендовали фермеры для выпаса скота. Собственно, частной эта земля перестала быть только в 1968 году, через год был создан исторический парк Ward Charcoal Ovens.
И именно печи стали центральной достопримечательностью парка - при этом тут есть кемпинг, разрешено устраивать пикники, в парке обитают дикие животные вроде оленей, лосей, лисиц и койтов. Конечно, охота на них запрещена, зато разрешена рыбалка в небольших речках, которые протекают на территории парка.
В сами печи тоже можно заходить без проблем, а вот лазать наверх запрещено - легко скатиться, да и повредить исторические постройки тоже несложно - всё же почти 150 лет стоят.
Источник:
- Диззи Гиллеспи - щекастый гений
- Неприступная "Курская Цитадель"
- Подводная лодка в Центральном парке: такого вы еще не видели!
- В чем Петр I был виноват перед русскими женщинами
- Летающие и плавающие монстры Советского Союза
Понравилось28