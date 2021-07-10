FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Удивительное рядом 151 пост • 24 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Удивительное рядом 
Заброшенные гигантские печи, в которых скрывались разбойники

Заброшенные гигантские печи, в которых скрывались разбойники (9 фото)

Автор:
10 июля 2021 09:25
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: интересно   печи   познавательно   разбойники   факты   фото   
405
9

Эти стоящие в ряд сооружения могут вызвать удивление - кем и когда они были построены, и, главное, для чего.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Удивительное рядом"
Метки: интересно   печи   познавательно   разбойники   факты   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Показать ещё
Страшные заболевания, которые победили лишь благодаря вакцине Страшные заболевания, которые победили лишь благодаря вакцине Реальная история 47 ронинов Реальная история 47 ронинов Для чего была построена "Пиратская башня", у которой вход находится под самой крышей Для чего была построена "Пиратская башня", у которой вход находится под самой крышей Мелодия, под которую крутится волчок "Что? Где? Когда?" Мелодия, под которую крутится волчок "Что? Где? Когда?" В чем Петр I был виноват перед русскими женщинами В чем Петр I был виноват перед русскими женщинами Диззи Гиллеспи - щекастый гений Диззи Гиллеспи - щекастый гений
Olxi

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1035340



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
37 примеров «урбанистического ада» со всего мира
7
41
37 примеров «урбанистического ада» со всего мира
Еврокомиссия бушует из-за принятого в Венгрии ЛГБТ-закона, но в Будапеште стоят на своём
3
137
Еврокомиссия бушует из-за принятого в Венгрии ЛГБТ-закона, но в Будапеште стоят на своём
﻿
Части трофея за лучший гол Евро 2020 подарят болельщикам
Части трофея за лучший гол Евро 2020 подарят болельщикам
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Дружба народов длится, пока есть общий ресурс
1
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#подборка#Россия#животные#фотографии#люди#сша#коронавирус#кино#приколы
#интересно#история#автомир#интересное#прикол#СССР#авто аварии#Москва#комментарии#прошлое
#Юмор#факты#автомобили#аварии#дтп#картинки#спорт#авария дня#мемы#пандемия

На что жалуетесь?

Вернуться