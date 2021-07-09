Подводная лодка в Центральном парке: такого вы еще не видели!

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25 октября 1917 года в Нью-Йорке прошел необычный праздник - День свободы. С его помощью федеральные власти США пытались убедить граждан покупать военные облигации. Настоящая военная техника, включая немецкую подводную лодку,должна была не толко развлечь участников праздника, но и сделать призывы более убедительными.
Так называемый «День свободы» был праздником, изобретенным федеральным правительством для того, чтобы убедить граждан приложить усилия к финансированию участия страны в Первой мировой войне. Одна треть финансирования войны должна была поступать за счет введения новых прогрессивных налогов, а две трети - от продажи американскому народу военных облигаций - «облигаций свободы» .
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25 октября 1917 года в Нью-Йорке прошел первый День свободы, с которого власти начали беспрецедентную рекламную кампанию, чтобы убедить общественность покупать облигации.
Чтобы сделать событие более интересным, правительство предоставило для праздника великолепную экспозицию: трехмоторный бомбардировщик Caproni низко пролетел среди небоскребов, парад военных мотоциклов прошел по 5-й авеню, а захваченная немецкая подводная лодка, украшенная американскими флагами, была выставлена на территории Центрального парка.
Подводная лодка была украшена лозунгами: «Подводные лодки уносят жизни, облигациисвободы спасают их» и «Покупайте военные облигации». Немецкая подводная лодка SM UC-5 была не случайной подводной лодкой: на его счету было 29 потопленных кораблей. Ее строительство началось в ноябре 1914 года, а 13 июня 1915 года она была спущена на воду . Всего через шесть дней ее официально включили в состав Императорского флота Германии. Судно было построено компанией AG Vulcan Stettin и имело экипаж из четырнадцати человек.
Во время Первой мировой войны Германия изо всех сил пыталась создать военно-морской флот, который мог бы превзойти английский, и при этом не взорвать свой военный бюджет. В итоге Германия разработала стратегию строительства сотен дешевых подводных лодок, которые могли бы отрезать Великобританию от остального мира, лишив ее снабжения.
UC-5 села на мель во время патрулирования 27 апреля 1916 года и была отбуксированЛондон. Там ее выставили на обозрение лондонской публики у Темпл-Пирса на Темзе. Год спустя она была выставлена в Нью-Йорке в пропагандистских целях.
Вот как газета New York Times описывала доставку немецкой подлодки в Центральный парк: «Грузовой корабль с лихтерами… подошел к пирсу на 131-й улице. Здесь мощный подъемный кран перенес секции на крепкие телеги, запряженные лошадьми. Чтобы перетащить самый тяжелый участок от пирса в парк, потребовалось сорок две большие упряжные лошади». егодня уже никто не знает, что случилось с подлодкой потом, после праздника. Скорее всего, после пропагандистского турне она была списана в металлолом.
К концу войны облигации купили 20 миллионов человек. Это высокая цифра, учитывая, что в то время в США было всего 24 миллиона домашних хозяйств. За время войны в США было привлечено более 17 миллиардов долларов, и собрано налогов на 8,8 миллиарда долларов. Как и планировалось, почти две трети военных фондов поступили из облигаций и одна треть - за счет налогов. Кампания, задуманная правительством, себя полностью оправдала.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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