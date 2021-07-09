Подводная лодка в Центральном парке: такого вы еще не видели!

К концу войны облигации купили 20 миллионов человек. Это высокая цифра, учитывая, что в то время в США было всего 24 миллиона домашних хозяйств. За время войны в США было привлечено более 17 миллиардов долларов, и собрано налогов на 8,8 миллиарда долларов. Как и планировалось, почти две трети военных фондов поступили из облигаций и одна треть - за счет налогов. Кампания, задуманная правительством, себя полностью оправдала.