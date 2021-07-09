FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 848 постов • 203 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты 
Подводная лодка в Центральном парке: такого вы еще не видели!

Подводная лодка в Центральном парке: такого вы еще не видели! (12 фото)

Автор:
09 июля 2021 08:30
Сообщество : Исторические факты
Метки: День свободы   Нью-Йорк   военные облигации   интересно   история   познавательно   факты   фото   
109
12
25 октября 1917 года в Нью-Йорке прошел необычный праздник - День свободы. С его помощью федеральные власти США пытались убедить граждан покупать военные облигации. Настоящая военная техника, включая немецкую подводную лодку,должна была не толко развлечь участников праздника, но и сделать призывы более убедительными.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: День свободы   Нью-Йорк   военные облигации   интересно   история   познавательно   факты   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Показать ещё
Как женить на себе настоящего князя: секрет крестьянки Как женить на себе настоящего князя: секрет крестьянки Неприступная "Курская Цитадель" Неприступная "Курская Цитадель" Реальная история 47 ронинов Реальная история 47 ронинов Диззи Гиллеспи - щекастый гений Диззи Гиллеспи - щекастый гений Венсеслао Могуэль — выживший после расстрела Венсеслао Могуэль — выживший после расстрела В чем Петр I был виноват перед русскими женщинами В чем Петр I был виноват перед русскими женщинами
Болонка королевы

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

339747



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Медработник сливала в канализацию вакцины и подделывала COVID-сертификаты
1
372
Медработник сливала в канализацию вакцины и подделывала COVID-сертификаты
Рукалицо: случаи, когда американцы выпалили то, за что должно быть стыдно
4
293
Рукалицо: случаи, когда американцы выпалили то, за что должно быть стыдно
﻿
Как женить на себе настоящего князя: секрет крестьянки
Как женить на себе настоящего князя: секрет крестьянки
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Дружба народов длится, пока есть общий ресурс
1
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#спорт#автомобили#автомир#подборка#кино#картинки#фотографии#Разное
#Юмор#ynews#Россия#люди#дтп#в мире#шоу бизнес#прошлое#авария дня#Москва
#история#прикол#интересное#факты#животные#аварии#авто аварии#СССР#новости#неудача

На что жалуетесь?

Вернуться