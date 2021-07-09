Любительская фотография 1970-х 80-х годов

Фотолюбительство набирало обороты и становилось одним из способов проведения досуга интеллигентного человека. К тому же, к 1970-м было налажено массовое производство фотоаппаратов. Особенно популярными стали «Смена-8М» и «Зенит-Е». Их выпускали миллионами штук и половину экспортировали на Запад.

1. 0 Взгляд. Московская область, Одинцовский район, деревня Бутынь. 1976 год. Фотограф Павел Сухарев.

2. 0 В поисках интересного ракурса. Украинская ССР, Одесса. 1976 год. Фотограф Сергей Сухарев.

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3. 0 Наводнение в городе Орел. 1970 год. Фотограф Александр Овчинников.

4. 0 «Флешмоб 1976 года». Украинская ССР, Одесса. 1976 год. Фотограф Сергей Сухарев.

5. 0 Портреты членов Политбюро ЦК КПСС на здании ГБЛ. Москва. 1970 год. Фотограф Михаил Кларин.

6. 0 «На помощь селу». Ярославская область. 1976 год. Фотограф Александр Акилов.

7. 0 Сергей Борисович Королев. Московская область, Раменское. 1971 год. Неизвестный автор.

8. 0 «Там где клен шумит...» Московская область, Одинцовский район, деревня Бутынь. 1976 год. Павел Сухарев.

9. 0 Первый отряд подписывает письмо протеста к американскому президенту. Московская область, Одинцовский район, деревня Бутынь. 1976 год. Фотограф Павел Сухарев.

10. 0 Тихий час в первом отряде. Московская область, Одинцовский район, деревня Бутынь. 1976 год. Фотограф Павел Сухарев

11. 0 Юрий Вячеславович Куликов на субботнике в Центральном военном клиническом госпитале имени П. В. Мандрыка. Москва. 17 апреля 1971 года. Неизвестный автор.

12. 0 «Сашка – Олег – Сашка». Москва. 24 апреля 1976 года. Фотограф Павел Сухарев.

13. 0 Деревенские дети. Мордовская АССР, Ковылкинский район. 1972 год. Фотограф Владимир Карлов.

14. 0 Деревенские ребята играют во взрослых перед фотографом. Мордовская АССР, Ковылкинский район. 1972 год. Фотограф Владимир Карлов.

15. 0 Дворовая команда. Ленинград. 1977 год. Фотограф Олег Васильев.

16. 0 «Где мои шестнадцать лет». Свердловская область, Ирбитский район. 1972 год. Фотограф Сергей Федосеев.

17. 0 Вид на Волгу. 1980 год. Фотограф Павел Сухарев.

18. 0 «Фонтан». 1988 год. Фотограф Сергей Сухарев.

19. 0 Школа № 19. 1989 год. Неизвестный автор.

20. 0 «Я и собака». 1989 год. Фотограф Александр Арбузов.

21. 0 На елке в костюме космонавта. 29 декабря 1989 года. Неизвестный автор.