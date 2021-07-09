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Любительская фотография 1970-х 80-х годов

Любительская фотография 1970-х 80-х годов (22 фото)

Автор:
09 июля 2021 20:47
Метки: СССР   интересно   люди   страна   фотографии   
567
22
Фотолюбительство набирало обороты и становилось одним из способов проведения досуга интеллигентного человека. К тому же, к 1970-м было налажено массовое производство фотоаппаратов. Особенно популярными стали «Смена-8М» и «Зенит-Е». Их выпускали миллионами штук и половину экспортировали на Запад.
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Метки: СССР   интересно   люди   страна   фотографии   
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5  комментариев
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759
Not Found! 4 часа назад
Не пустые снимки (типа некоторых бессмысленных селфи). За каждой фотографией своя история. Спасибо!
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2k
Frank Borman 2 часа назад
1.
У кого то сегодня ночью будет секс. Первый раз в жизни.
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14k
crazyvantuz 3 часа назад
школьником снимал, печатал на кухне, и был невообразимо крут. щас это может делать обезьяна...
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