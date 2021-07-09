Любительская фотография 1970-х 80-х годов

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Фотолюбительство набирало обороты и становилось одним из способов проведения досуга интеллигентного человека. К тому же, к 1970-м было налажено массовое производство фотоаппаратов. Особенно популярными стали «Смена-8М» и «Зенит-Е». Их выпускали миллионами штук и половину экспортировали на Запад.
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8.
«Там где клен шумит...» Московская область, Одинцовский район, деревня Бутынь. 1976 год. Павел Сухарев.
9.
Первый отряд подписывает письмо протеста к американскому президенту. Московская область, Одинцовский район, деревня Бутынь. 1976 год. Фотограф Павел Сухарев.
10.
Тихий час в первом отряде. Московская область, Одинцовский район, деревня Бутынь. 1976 год. Фотограф Павел Сухарев
11.
Юрий Вячеславович Куликов на субботнике в Центральном военном клиническом госпитале имени П. В. Мандрыка. Москва. 17 апреля 1971 года. Неизвестный автор.
14.
Деревенские ребята играют во взрослых перед фотографом. Мордовская АССР, Ковылкинский район. 1972 год. Фотограф Владимир Карлов.
16.
«Где мои шестнадцать лет». Свердловская область, Ирбитский район. 1972 год. Фотограф Сергей Федосеев.
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Метки: СССР интересно люди страна фотографии
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