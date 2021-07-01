Как живут люди на самом густонаселённом острове в мире

Этот остров среди озера Виктория в Африке мог бы стать рекордсменом по многим параметрам - например, самый мелкий остров, из-за которого началась война.
Но пока вроде он остаётся лишь самым густонаселённым островом в мире. При том, что весь остров тянет скорей на хороший дачный участок, поскольку площадь его - всего 20 соток.
На 2000 квадратных метрах умудряется жить, по средним прикидкам, около 500 человек. Формально на острове Мигинго живёт меньше народу (по переписи 2018 года было чуть больше 400 человек), если вообще можно как-то считать, что кто-то там официально живёт.
Ведь непонятно даже, к какому государству относится это клочок суши. Что и могло в своё время стать причиной чуть ли не военных действий между Кенией и Угандой.
Хотя этот спор скорей можно назвать примером жадности, ведь до острова не было никому дело, пока его не начали заселять местные рыбаки примерно в 2000-м году (хотя они утверждают, что ещё раньше).
Что интересно, первые рыбаки были кенийские, а вот внимание на их работу обратили власти Уганды. Которые прислали своих представителей с целью обложить рыбаков налогом и как бы предложить защиту от пиратов. Рыбаков, похоже, пираты пугали меньше ,чем необходимость платить налог, так что они пожаловались властям Кении.
Те прислали на Мигинго свои "силы безопасности" и дело чуть не дошло до настоящего вооружённого столкновения двух стран. Но в итоге страны решили вместе контролировать Мигинго и не особо третировать рыбаков. Всё же пока они сюда не приплыли, до острова вообще никому не было дела - а теперь на острове буквально не пройти.
Как видно по фотографиям, Мигинго застроен практически полностью лачугами с крышами из какого-то гофрированного алюминия (или что это, пусть специалисты поправят).
Остров в прессе любят метафорически сравнивать с черепахой в металлическом блестящем панцире - крыши плотно стоящих домов и правда блестят на солнце, словно это одна крыша над всем островом.
Незастроенными остаются только узкие проулки между домами и каменистые берега, которые нужны, чтобы разделывать на них рыбу. Сушат куски этой рыбы затем на проволоке, протянутой между домами. Нет смысла говорить о том, что здесь сплошная антисанитария - но, как изрекалось в одном анекдоте: "Это наша родина, сынок".
То есть людей всё более или менее устраивает. Около сотни лодок выходят в море каждое утро и рыбаки ловят нильского окуня. Затем улов привозится на остров и что-то продаётся оптовым покупателям, которые подъезжают к нужному времени, что-то, соответственно, готовится местными женщинами.
Окуня этого, кстати, в озеро Виктория запустили только в 60-х годах прошлого века. Он тут хорошо прижился, вытеснив часть местной живности.
Богатые уловы обеспечивают рыбаков отличной по местным меркам прибылью - за неделю можно заработать 250-300 долларов при том, что рыбаки в других районах за ту же сумму работают 2-3 месяца.
К слову, при такой "сплочённости" люди на острове Мигинго живут вполне активной жизнью. На острове есть паб, клуб и даже что-то вроде борделя, услуги которых вполне востребованы. Видимо, при таких заработках рыбаков на всё это есть вполне платёжеспособный спрос.
В общем, все как-то на этих 20 сотках уживаются - хотя тут есть и кенийцы, и угандийцы - в тесноте, да не в обиде. Интересно при этом то, что аккурат в 200 метрах к востоку от этого маленького острова есть гораздо более крупный - Усинго. Но он остаётся практически необитаемым.
Кто-то говорит, что Усинго не очень подходит для жизнь и строительства, потому что хоть и большой, но слишком крутой.
Но местные рыбаки считают, что там живут злые духи. Этих духов как раз с острова Мигинго на Усинго выгнал старый маг, которого привезли сюда те самые упомянутые выше рыбаки, которые и заселили остров, порубив все кусты и расчистив камни.
Сейчас на острове Усинго пусто - только на берегу, который расположен напротив Мигинго, видны несколько построек, относящихся к морской полиции Кении. Даже флаг есть - сразу видно, что эта территория спорной не является.
Источник:
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