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Как живут люди на самом густонаселённом острове в мире

Как живут люди на самом густонаселённом острове в мире (9 фото)

Автор:
01 июля 2021 09:05
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Мигинго   в мире   жизнь   интересно   люди   остров   
1733
9

Этот остров среди озера Виктория в Африке мог бы стать рекордсменом по многим параметрам - например, самый мелкий остров, из-за которого началась война.

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Метки: Мигинго   в мире   жизнь   интересно   люди   остров   
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