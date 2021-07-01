Как живут люди на самом густонаселённом острове в мире







Но пока вроде он остаётся лишь самым густонаселённым островом в мире. При том, что весь остров тянет скорей на хороший дачный участок, поскольку площадь его - всего 20 соток.





На 2000 квадратных метрах умудряется жить, по средним прикидкам, около 500 человек. Формально на острове Мигинго живёт меньше народу (по переписи 2018 года было чуть больше 400 человек), если вообще можно как-то считать, что кто-то там официально живёт.

Ведь непонятно даже, к какому государству относится это клочок суши. Что и могло в своё время стать причиной чуть ли не военных действий между Кенией и Угандой.