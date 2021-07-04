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Зачем в транзисторы СССР запаивали белый порошок?

Зачем в транзисторы СССР запаивали белый порошок? (11 фото)

Автор:
04 июля 2021 09:31
Сообщество : СССР
Метки: СССР   интересно   порошок   транзисторы   фото   
24059
11

Глядя на аккуратно запаянные бочоночки транзисторов невольно возникает мысль-ведь не придумать более лучшего потайного места, никто же не догадается ковырять мощный корпус транзистора. Взрослый не догадается, а вот любопытные детишки...

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Метки: СССР   интересно   порошок   транзисторы   фото   
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105  комментариев
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31k
Mamin Sibiriak День назад
Это не "примерная схема", а часть 3-й страницы обложки журнала "Радио" № 2 за 1970 год.



Ковыряли П217 и другие транзисторы все, кому ни лень.
Крышка не паялась, а соединялась диффузной сваркой.
В некоторых транзисторах засыпался оксид алюминия, в некоторые закладывалась КПВ-8.
Неисправные транзисторы имело смысл использовать, только если цел эммитерный переход, из них делали мощные германиевые выпрямители.
Крышки маломощных транзисторов элементарно снимались пассатижами.
Лучшие солнечные панели получались из диодов Д2.

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13k
shuma_her 8 минут назад
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14k
ВОВЧЕГ 2 часа назад
Никуя не понял, но очень интересно.
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34k
Игорь 5 часов назад
РАдиодетали в рассыпуху была проблема, а вот с наборами проблем не было.
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−79
Dmitry Dmitry 12 часов назад
испорченное поколение малолетних дебилов. Кока. Мы богаты.
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664
анатолий горленко 13 часов назад
Ох блин, на 4 Ома "в идеале" можно получить по полумостовой схеме
из 12 вольт: ( U^2/R ) 6^2/4=36/4 9ватт, а не 15, и это в теории.
На 2 Ома 36/2 18 ватт.

В мосту, другое дело: на 4 Ома 144/4 36 ватт, и на 2 Ома 144/2 72 ватта.
Но это уже совсем другая история.
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11k
Bill 13 часов назад
Порошок помню. Он был только в больших транзисторах. Без запаха и вкуса.
Очевидно что он не должен влиять на работу, ведь транзистор может работать в любом положении. Поэтому всегда был уверен что это просто какая-то технологическая присыпка для защиты кристала во время приваривания крышки.
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6k
Elena Ki 14 часов назад
Мультивибратор в автономном режиме представляет из себя двухкаскадный усилитель на биполярных транзисторах.

Это все, что я запомнила из "Электроники, электротехники и импульсной техники". У меня по ней была пятерка. Я собирала схемы на стенде, а включать просила препода или лаборанта - страшно было самой, уходила подальше.
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9k
Гуляка 14 часов назад
Порошок - это источник дыма, на котором работает вся электроника.
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1k
zenon 15 часов назад
МП-39 были хороши на входах в магнитофонах. Конечно нужно было отобрать с усилением не меньше 40 и не больше 50, тогда никакого шума не было, как в кремниевых. А вообще все транзисторы шумели.
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1k
zenon 15 часов назад
Для того, что бы транзистор в пелёнках не очень потел в него засыпали тальк.
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9k
андрей 15 часов назад
Ссылка youtu.be
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686
Not Found! 16 часов назад
Прочёл коменты, честно говоря, рад, что есть ещё настоящие любители "сделай сам". Уважаю тех , кто умеет и увлечён! Порядочные люди без мусора в голове!
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686
Not Found! 17 часов назад
Круто! Всегда уважал практиков от журнала "Юный Техник". Настоящие самоделкины. Своми руками и головой. Это не "тик ток" (да простят меня фанаты этого ресурса - у Вас своя "правда" в соответствии с Вашими интересами).
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94
Duda 21 час назад
"Сканы страничек из журнала "Юный Техник"."
Если быть точным, то это сканы из приложения журнала "Юный техник", которое называлось "Юный техник для умелых рук".
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18k
kamanch 21 час назад
Я так и не понял, куда отправлять СМС
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28k
gfjhtgfjhf 21 час назад
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887
saturn 21 час назад
Германиевые транзисторы серия от П213 до П217: выводы кристалла припаивались индием, цена у них наверное как у винта от Титаника:)
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18k
Евгений 21 час назад
Транзисторы не горят, а пробиваются.
У себя недавно клад нашёл, когда в загашнике разгребался. Уже и забыл, что они у меня были.

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61
Nаnе First NameLаst 22 часа назад
Автор, расскажи пожалуйста про такие штуки СССР. Использовался в школе на сверстниках из другого класса примерно как шокер.
Заряжался от школьной розетки моментально. Перемены тогда были короткие, поэтому ближайшая розетка без дела не скучала


Могу ошибаться в модели, т.к. не радиотехник, но кондёр выглядел примерно так. Цвет так точно.
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2k
wladimirb 23 часа назад
Ааааа!!!! Я тоже это паял!!!! Блин, детство вернулось, до слёз...
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