Зачем в транзисторы СССР запаивали белый порошок?

Про методы контрабанды товара наркобаронов я тогда не знал, "яндексов-шмандексов" для поиска информации не было, поэтому решил, что это разновидность силикагеля для впитывания влаги.

Солнечную батарею на 4х транзисторах тогда я собрал, но вырабатываемого напряжения было мало для питания радиоприемника. Других "лишних" транзисторов не ожидалось и я забросил эту тему.

Незаметно пролетело полвека и в разговоре с юными вундеркиндами я вспомнил про самодельную солнечную батарею. Детишки не поверили в такую возможность. Так легко же проверить! Не долго думая, достаю из запасников транзистор П214, вскрываю корпус и оттуда так же высыпается белый порошок.

Реакция детишек была мгновенной: "О! кока! Транзистор из Мексики! Мы богаты!".