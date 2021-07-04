Зачем в транзисторы СССР запаивали белый порошок?

Глядя на аккуратно запаянные бочоночки транзисторов невольно возникает мысль-ведь не придумать более лучшего потайного места, никто же не догадается ковырять мощный корпус транзистора. Взрослый не догадается, а вот любопытные детишки...
У начинающего провинциального радиолюбителя 70х годов с транзисторами был страшный напряг-их негде было достать. Я был очень рад, когда при очередной поездке в город удалось купить несколько наборов маломощных транзисторов-это максимум, что появлялось на прилавках.
Однажды, сиреневым вечером, ко мне заявился одноклассник и заявил, что он в металлоломе за автопарком нашел "кучу больших транзисторов"!
В те годы наш народ не знал, что такое "колоться" или "ширяться", поэтому неадекватное поведение собеседника мог списать только на тяжелую травму головы от падения. Именно эти опасения я и высказал однокласснику. В ответ он вытащил штук пять черных металлических штучек. Открываем корпус и точно, там стоит мощный транзистор!
Наверно слитку золота я бы меньше радовался в тот момент. Снял все транзисторы и отмыл от грязи. Оказалось, это были транзисторы П214. Покопавшись в журналах нахожу интересную схему: мощный усилитель до 15 Вт! Да и схема очень простая!
Собрали мы усилитель, а он у нас отказывается работать. Только тогда догадались проверить найденные мощные транзисторы-все они были неисправны. Не зря значит выкинули их в металлолом, но как истинный хозяйственный человек, я их отложил до лучших времен.
"Лучшие времена" наступили быстро: вспомнил где то вычитанный совет, как сделать из обычного транзистора фотоэлемент. Надо отпилить "окошечко" в корпусе и при попадании света транзистор будет вырабатывать электричество.
Достаю сгоревшие мощные транзисторы и отпиливаю крышку полностью. При вскрытии корпуса изнутри посыпался белый порошок.
Про методы контрабанды товара наркобаронов я тогда не знал, "яндексов-шмандексов" для поиска информации не было, поэтому решил, что это разновидность силикагеля для впитывания влаги.
Солнечную батарею на 4х транзисторах тогда я собрал, но вырабатываемого напряжения было мало для питания радиоприемника. Других "лишних" транзисторов не ожидалось и я забросил эту тему.
Незаметно пролетело полвека и в разговоре с юными вундеркиндами я вспомнил про самодельную солнечную батарею. Детишки не поверили в такую возможность. Так легко же проверить! Не долго думая, достаю из запасников транзистор П214, вскрываю корпус и оттуда так же высыпается белый порошок.
Реакция детишек была мгновенной: "О! кока! Транзистор из Мексики! Мы богаты!".
Что не нужно они знают слишком даже хорошо. Пришлось поискать информацию в интернете, дабы юным вундеркиндам выбить дурь из башки:
Германиевые транзисторы серия от П213 до П217: выводы кристалла припаивались индием(Температура плавления156,6°C) .Соответственно порошок(Si O2+Zn O2) служил для того чтобы эти выводы не отпаялись ,он быстро отводит часть тепла от проводящей системы и от кристалла при скачках напряжения...
Вот такая разгадка загадочного порошка. Мексиканцы тут не при делах.
Как сделать самому из диодов и транзисторов солнечную батарею была хорошая статья в журнале " Юный Техник", но нам тогда это уже было не интересно. Там и таблица есть, сколько электричества может вырабатывать каждый тип транзистора
Мы проверили под настольной лампой, у нас П214 выдавал до 0,5 Вольт без нагрузки. Вот интересно: сколько будет выдавать КТ809?
Источник:
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Ковыряли П217 и другие транзисторы все, кому ни лень.
Крышка не паялась, а соединялась диффузной сваркой.
В некоторых транзисторах засыпался оксид алюминия, в некоторые закладывалась КПВ-8.
Неисправные транзисторы имело смысл использовать, только если цел эммитерный переход, из них делали мощные германиевые выпрямители.
Крышки маломощных транзисторов элементарно снимались пассатижами.
Лучшие солнечные панели получались из диодов Д2.
из 12 вольт: ( U^2/R ) 6^2/4=36/4 9ватт, а не 15, и это в теории.
На 2 Ома 36/2 18 ватт.
В мосту, другое дело: на 4 Ома 144/4 36 ватт, и на 2 Ома 144/2 72 ватта.
Но это уже совсем другая история.
Моща аж 20 Ватт, но там питание было 27 Вольт, а не 12. Транзисторы в районе 5 руб стоили, мамка ругалась, папка спонсировал.
Потом в магазине увидел набор "Орфей УНЧ-50Вт", 50 руб.
Три голые платы: БП, предварь, и УНЧ ( детальва и транс в комплекте ). Идею\схему схавал, и дальше уже толкал одноклассникам за те же 50,
но уже в корпусе. ещё и денюжка оставалась.
Очевидно что он не должен влиять на работу, ведь транзистор может работать в любом положении. Поэтому всегда был уверен что это просто какая-то технологическая присыпка для защиты кристала во время приваривания крышки.
Это все, что я запомнила из "Электроники, электротехники и импульсной техники". У меня по ней была пятерка. Я собирала схемы на стенде, а включать просила препода или лаборанта - страшно было самой, уходила подальше.
Если быть точным, то это сканы из приложения журнала "Юный техник", которое называлось "Юный техник для умелых рук".
У себя недавно клад нашёл, когда в загашнике разгребался. Уже и забыл, что они у меня были.
Могу ошибаться в модели, т.к. не радиотехник, но кондёр выглядел примерно так. Цвет так точно.
А еще из них фольгу можно было добывать