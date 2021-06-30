Сюда не ходи: в какие места на планете никого не пускают

На нашей планете есть таинственные места, в которые вы не сможете попасть, даже если очень захотите.
Они надёжно скрыты от посторонних глаз за высокими заборами и надёжными замками. А вот причины, по которым эти места находятся под запретом, могут быть самыми разными: от культурно-исторической ценности до опасности для жизни и здоровья человека.
Змеиный остров, Бразилия
Из острова Кеймада-Гранди мог бы получиться отличный курорт, если бы не одно "но". Он кишит ядовитыми змеями, укусы которых опасны для жизни людей. Даже маяк, расположенный на острове, не имеет смотрителя и работает в автономном режиме.
Хранилище рецепта Coca-Cola, США
Рецепт своего легендарного напитка компания Coca-Cola возвела в разряд величайших тайн на планете. Он хранится в Атланте, в специальном сейфе, за круглой металлической дверью с мощными запорами. Доступ к хранилищу имеют только высшие руководители корпорации.
Метро-2, Россия
Метро-2 или объект Д-6, как его называют в официальных документах, — это засекреченная подземная транспортная система, которая предназначена для эвакуации лидеров страны в безопасные бункеры. Её ответвления подходят к Кремлю и ряду правительственных и административных учреждений Москвы. Рядовым россиянам дорога к объекту Д-6 закрыта.
Остров Грюинард, Великобритания
В годы Второй мировой войны на острове Грюинард проводили испытания биологического оружия. С тех пор почва острова загрязнена спорами сибирской язвы, поэтому он закрыт для посещения и туристов сюда не пускают.
Всемирное семенохранилище, Норвегия
В Норвегии находится Всемирное семенохранилще, в котором хранятся миллионы семян различных культурных растений. Этот банк растений создан на случай чрезвычайной ситуации или глобальной катастрофы. Банка семян будет достаточно, чтобы возродить популяцию сельскохозяйственных растений во всём мире.
Зона 51, США
Зона 51 — это военная база в Неваде, недалеко от Лас-Вегаса. На базе проводятся испытания новых видов оружия, самолётов и ядерных ракет. Это один из самых секретных военных объектов Соединённых Штатов. Из-за высокой степени закрытости базы она стала предметом различных гипотез, связанных с НЛО.
Дата-центр Google, США
Дата-центры — это сердце империи Google. Они расположены в США, Бельгии, Франции и других странах мира. Именно здесь хранятся наши фотографии и другие информационные данные, которые мы загружаем в Google. Чтобы сохранить конфиденциальность этой информации, дата-центры тщательно охраняют от посторонних.
Остров Суртсей, Исландия
Остров Суртсей появился у берегов Исландии совсем недавно, в 1963 году, в результате грандиозного извержения подводного вулкана. Исследуя этот остров учёные пытаются понять, как зародилась жизнь на земле. Однако, не пытайтесь сюда попасть во время путешествия по Исландии. Пока Суртсей находится под пристальным вниманием учёных, он будет закрыт для туристов.
Пещера Ласко, Франция
В пещере Ласко сохранились древние наскальные рисунки, которые являются ценным источником информации о жизни древних людей. Однако из-за того, что углекислый газ разрушает наскальную живопись, пещера закрыта для посещения.
Межгорье, Башкирия
Межгорье — это один из закрытых и самых таинственных городов России. Он находится в Республике Башкортостан, в 200 км от Уфы и больше напоминает военную часть. По разным версиям в расположенной по соседству горе Яман-Тау расположен центр управления военно-космическими силами и шахты с ядерными ракетами или запасная подземная столица России на 300 тысяч жителей.
Друзья, а какие теории о Межгорье, зоне 51 и объекте Д-6 кажутся вам наиболее правдоподобными?
Источник:
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То есть, этот рецепт половина завода наизусть знает.