Сюда не ходи: в какие места на планете никого не пускают

Межгорье — это один из закрытых и самых таинственных городов России. Он находится в Республике Башкортостан, в 200 км от Уфы и больше напоминает военную часть. По разным версиям в расположенной по соседству горе Яман-Тау расположен центр управления военно-космическими силами и шахты с ядерными ракетами или запасная подземная столица России на 300 тысяч жителей.

Друзья, а какие теории о Межгорье, зоне 51 и объекте Д-6 кажутся вам наиболее правдоподобными?