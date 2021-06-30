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Сюда не ходи: в какие места на планете никого не пускают

Сюда не ходи: в какие места на планете никого не пускают (11 фото)

Автор:
30 июня 2021 08:32
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: в мире   запретная хона   интересно   люди   места   планте   фото   
2319
11

На нашей планете есть таинственные места, в которые вы не сможете попасть, даже если очень захотите.

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Метки: в мире   запретная хона   интересно   люди   места   планте   фото   
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15  комментариев
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4k
rutt 2 часа назад
С Автозаводской в метро 2 пролезть можно, а может это и не оно, может и просто паралельная ветка. Но то что оно есть, это 100 колов
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951
Vladimirs Orlovskis Полчаса назад
А Башкортостан нельзя назвать по-русски Башкирией?
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1k
голландец 45 минут назад
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9k
Кыся 55 минут назад
У coca-cola какой-то секрет Полишинеля выходит. Как производить что-то, не зная рецепта? Ну пусть простые рабочие не в курсе, но отдел закупок должен заказывать ингридиенты, причем в соответствующих количествах. Складские работники все это дело хранят и выдают, опять же в нужных пропорциях. Ладно, можно хранить больше каких-то ингридиентов, но выдавать-то все равно придется сколько надо. Техники должны настраивать аппараты, которые смешивают ингридиенты, тоже в точном соответствии с рецептом.
То есть, этот рецепт половина завода наизусть знает.
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1k
Digektor Час назад
В зоне-51 находится резиденция руководства РЕН-ТВ!
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2k
Кто я! а кто ты такой? Час назад
всмысле "секрет" рецепта кока колы? то как его изготовляют в 20+ странах мира (и знают как минимум 200+ человек)? ай, может настоящего рецепта не знают, просто что-то на глаз сыпят.?
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988
Пихайло Час назад
Зона 666 это засекреченное место, недалеко от России. На базе проводятся испытания новых видов воздействия на людях. Это один из самых секретных объектов РФ. Из-за высокой степени закрытости базы она стала предметом различных гипотез, связанных с рептилоидами, кокаином и похищений спортсменов с последующим их обращением в бездумных роботов. На текущий момент достоверно известно о численности персонала базы, состоящего, в основном, из роботов: 450 единиц устаревшей модели. В настоящее время производится апгрейд роботов на более изощренные модели.
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22k
SerGProS 2 часа назад
Знаю..Но не скажу
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