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Сообщество Как это сделано, как это работает, как это устроено 247 постов • 247 подписчиков подписаться
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35 хитроумных приспособлений от умельцев сделать что угодно из ничего

35 хитроумных приспособлений от умельцев сделать что угодно из ничего (30 фото)

Автор:
08 декабря 2020 14:20
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: Reddit   бытовые задачки   решение проблем   самоделкин. колхоз   самоделкины   своими руками   юмор   я у мамы инженер   
13871
30
Иногда жизнь ставит перед тобой задачу, которую нужно решить, причем срочно и с помощью подручных средств. Вот тогда становится ясно, на что ты способен! В качестве иллюстрации предлагаем посмотреть на самопальные изобретения из реддит-сообщества Redneck Engineering. Это такой своеобразный клуб веселых и находчивых с девизом "Я у мамы инженер". Короче, всё как мы любим.
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Метки: Reddit   бытовые задачки   решение проблем   самоделкин. колхоз   самоделкины   своими руками   юмор   я у мамы инженер   
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25  комментариев
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57k
Viktor 3 часа назад
Как-то этим "приспособлением" запарили уже, раз восемнадцатый на Фишках!

Как-то этим "приспособлением" запарили уже, раз восемнадцатый на Фишках!
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1k
ZillOFF 9 минут назад
Это кран того чувака, что в мороз машину свечками отапливал.
Это кран того чувака, что в мороз машину свечками отапливал.
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1k
ZillOFF 10 минут назад
Моя любимая рубрика "ИЗ ГОВНА И ПАЛОК"
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2k
barracuda 43 минуты назад
Ндаа..
сральник на кухне, это шедевр!!!
Ндаа.. сральник на кухне, это шедевр!!!
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2k
Кыпчак 50 минут назад
мамкины инжИнеры.
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4k
Crechet Час назад
На последней фара на месте - просто наклеили этикетку и вставили пробку от колы (типа похоже на бутылку). Что тут хитроумного?
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445
Dorell 2 часа назад
В корейских студентах слишком много воздуха, потому что они едят слишком много чипсов.
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20k
turyst Dorell 20 минут назад
Они мою едят, это бобовое.
Как и горох.
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17k
Евгений 2 часа назад
У самого целая банка монет по 10 и 50 копеек. Шайбы в магазине стоят дороже!
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20k
turyst Евгений 21 минуту назад
Надо было такие использовать:
Надо было такие использовать:
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281
Леший 2 часа назад
29. "На работе сломался кран. Хорошо, что среди нас есть прирожденные инженеры"

А где здесь сломанный кран???
29. "На работе сломался кран. Хорошо, что среди нас есть прирожденные инженеры" А где здесь сломанный кран???
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8k
Гуляка Леший 38 минут назад
Может, у них где-то рядом есть специальный, для вёдер.
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5k
Nikolay 2 часа назад
"Ракетчика" из 12-ого видео можно судить за покушение на убийство. Если бы ракета застряла, то пацана, державшего трубу, хоронили бы закрытом гробу
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11k
робт 3 часа назад
Ссылка coub.com
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Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
5k
Владимир 3 часа назад
Если воду в бассейне не перемешивать, то прогреется только верхний слоя воды.
Если воду в бассейне не перемешивать, то прогреется только верхний слоя воды.
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3k
WisImp Владимир 2 часа назад
Про диффузию ничего не слышали?
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531
X Æ A-12 Владимир 2 часа назад
Писец радиатору после 1 минуты такого использования.
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5k
Сергей Владимир Час назад
35 хитроумных приспособлений от умельцев сделать что угодно из ничего
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20k
turyst WisImp 22 минуты назад
"Про диффузию ничего не слышали?"

Может вы "конвекцию" имели ввиду?
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95
Майк Владимир 13 минут назад
А если запустить в бассейн тех, для кого он поставлен - отличная конвекция будет. Нет?
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