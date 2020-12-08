35 хитроумных приспособлений от умельцев сделать что угодно из ничего

Иногда жизнь ставит перед тобой задачу, которую нужно решить, причем срочно и с помощью подручных средств. Вот тогда становится ясно, на что ты способен! В качестве иллюстрации предлагаем посмотреть на самопальные изобретения из реддит-сообщества Redneck Engineering. Это такой своеобразный клуб веселых и находчивых с девизом "Я у мамы инженер". Короче, всё как мы любим.

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1. Аварийный выключатель, или устройство аварийной остановки 0 Источник:

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5. Нужна была батарейка C, но в наличии имелась только батарейка АА и деревянный дюбель 0 Источник:

7. Кто бы это ни построил, он точно профессор инженерных наук 0 Источник:

9. "Руль сломался, нужно было достричь газон. К счастью, я умею управлять с помощью палки" 0 Источник:

10. "Я постоянно хватаю гаечный ключ и использую его как молоток. Муж научился сварке и сделал для меня специальный инструмент" 0 Источник:

11. "Мой 12-летний сын модифицировал свой велосипед для езды босиком" 0 Источник:

13. "Реле сушилки вышло из строя: срабатывает при нажатии на пуск, но если отпустить кнопку, выключается. Пока не починил, но временное решение найдено" 0 Источник:

14. "Мимо меня только что проехал чувак в шезлонге, приделанном к электрическом скейтборду. Он курил вейп и слушал музыку. Теперь мне кажется, что я как-то неправильно живу" 0 Источник:

15. "Мой дед сказал, что сделал дополнительный туалет на чердаке в своем магазине. Да, это писсуар. Да, он просто сделал отверстие в стене и все стекает по внешнему углу здания" 0 Источник:

16. Как подготовиться к тайфуну на Филиппинах 0 Источник:

17. Это не глупо, если это работает 0 Источник:

18. Два корейских студента соорудили плот из пакетов с чипсами, чтобы доказать, что в них слишком много воздуха 0 Источник:

19. Когда вы просите сварщика что-нибудь починить 0 Источник:

20. Если нужно сделать так, чтобы в ваше отсутствие рабочий компьютер имитировал бурную деятельность Modern problems call for modern solutions from r/redneckengineering

21. Инновация 0 Источник:

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23. Промышленный герметик - вещь в хозяйстве незаменимая 0 Источник:

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29. "На работе сломался кран. Хорошо, что среди нас есть прирожденные инженеры" 0 Источник:

30. "Решаю проблемы. Быстро. Дорого" 0 Источник:

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