35 хитроумных приспособлений от умельцев сделать что угодно из ничего

Иногда жизнь ставит перед тобой задачу, которую нужно решить, причем срочно и с помощью подручных средств. Вот тогда становится ясно, на что ты способен! В качестве иллюстрации предлагаем посмотреть на самопальные изобретения из реддит-сообщества Redneck Engineering. Это такой своеобразный клуб веселых и находчивых с девизом "Я у мамы инженер". Короче, всё как мы любим.
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6. Если вы прирожденный инженер, вам не нужны датчики
8. Дрова сами себя не перевезут
9. "Руль сломался, нужно было достричь газон. К счастью, я умею управлять с помощью палки"
10. "Я постоянно хватаю гаечный ключ и использую его как молоток. Муж научился сварке и сделал для меня специальный инструмент"
12. Домашняя ракетная установка, Алабама-стайл
13. "Реле сушилки вышло из строя: срабатывает при нажатии на пуск, но если отпустить кнопку, выключается. Пока не починил, но временное решение найдено"
14. "Мимо меня только что проехал чувак в шезлонге, приделанном к электрическом скейтборду. Он курил вейп и слушал музыку. Теперь мне кажется, что я как-то неправильно живу"
15. "Мой дед сказал, что сделал дополнительный туалет на чердаке в своем магазине. Да, это писсуар. Да, он просто сделал отверстие в стене и все стекает по внешнему углу здания"
18. Два корейских студента соорудили плот из пакетов с чипсами, чтобы доказать, что в них слишком много воздуха
20. Если нужно сделать так, чтобы в ваше отсутствие рабочий компьютер имитировал бурную деятельность
28. Вот это настоящая олдскульная качалка!
33. Гениально!
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Метки: Reddit бытовые задачки решение проблем самоделкин. колхоз самоделкины своими руками юмор я у мамы инженер
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сральник на кухне, это шедевр!!!
Как и горох.
А где здесь сломанный кран???
Может вы "конвекцию" имели ввиду?