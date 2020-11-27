30 удивительных проектов "Сделай сам" из Reddit-сообщества DiWHY

В интернете полно обучающих видео и инструкций, как что-то смастерить собственными руками. Это, без сомнения, интересно, полезно и часто уникально. Но, увы, не каждому дано быть искусным мастером Самоделкиным... Так что результаты домашнего творчества порой просто ошеломляют.

0 Все примеры позаимствованы из известного Reddit-сообщества DiWHY , название которого можно перевести как "Своими руками, но на хрена?"

1. Рокарий в бампере 0 Источник:

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2. Стульчак с термочувствительным покрытием. Своеобразное "кольцо настроения" - фишка, очень модная в 70-х и 80-х годах 0 Источник:

3. Великая Китайская стена 0 Источник:

4. Почтовый ящик 0 Источник:

5. Кому-то захотелось оригинальности 0 Источник:

6. Самодельные улыбающиеся камни 0 Источник:

7. Новогодняя елка 0 Источник:

8. Свечка из восковой упаковки от сыра 0 Источник:

9. Это, конечно, грандиозно 0 Источник:

10. Отдельная дверь для кота. Видимо, это очень умный кот, который умеет поворачивать ручку 0 Источник:

11. Лиам Nissan 1 Источник:

12. Оригинально 0 Источник:

13. Забор из дверей 0 Источник:

14. Пять минут - и готово! 0 Источник:

15. Накладные ресницы из настоящих тараканьих лапок 0 Источник:

16. Впечатляет 0 Источник:

17. А вы знали, что в интернет-магазине можно купить искусственные зубы и обклеить ими что угодно? 0 Источник:

18. Да, тут явно живет рукодельница 0 Источник:

19. Дочка постаралась. Теперь очень красиво, но трудно найти нужную кнопку 0 Источник:

20. Пожалуйста, не пытайтесь это повторить 0 Источник:

21. Серьезная заявка на победу 0 Источник:

22. Удивите своих гостей 0 Источник:

23. Трость для ходьбы - дешево и сердито 0 Источник:

24. Хм... выглядит многообещающе 0 Источник:

25. Да будет свет! 0 Источник:

26. Настоящий хендмейд. Из жестянок от "Фанты" 0 Источник:

27. А как все это мыть? 0 Источник:

28. Шикарно 0 Источник:

29. Кроксы со стальными носами 0 Источник: