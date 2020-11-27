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30 удивительных проектов "Сделай сам" из Reddit-сообщества DiWHY

30 удивительных проектов "Сделай сам" из Reddit-сообщества DiWHY (31 фото)

Автор:
27 ноября 2020 14:00
Сообщество : Сделай сам!
Метки: Reddit   Горе дизайнеры   дизайн вещей   идеи   плохой дизайн   своими руками   сделай сам   юмор   
3079
31
В интернете полно обучающих видео и инструкций, как что-то смастерить собственными руками. Это, без сомнения, интересно, полезно и часто уникально. Но, увы, не каждому дано быть искусным мастером Самоделкиным... Так что результаты домашнего творчества порой просто ошеломляют.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   Горе дизайнеры   дизайн вещей   идеи   плохой дизайн   своими руками   сделай сам   юмор   
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4  комментария
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6k
Вася 2 часа назад
..это телепорт..
..это телепорт..
..это телепорт..
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1k
Unknown 11 минут назад
Свечка из воска от сыра - не вижу ничего криминального. Очень даже неплохая оригинальная идея переработки материалов во что то полезное и работающее. Или автор жрет этот воск? )))))
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779
Василий Кортнев Час назад
понравилась только зажигалка с зубами ))
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Ева Тушенкина
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