30 удивительных проектов "Сделай сам" из Reddit-сообщества DiWHY

В интернете полно обучающих видео и инструкций, как что-то смастерить собственными руками. Это, без сомнения, интересно, полезно и часто уникально. Но, увы, не каждому дано быть искусным мастером Самоделкиным... Так что результаты домашнего творчества порой просто ошеломляют.
Все примеры позаимствованы из известного Reddit-сообщества DiWHY, название которого можно перевести как "Своими руками, но на хрена?"
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2. Стульчак с термочувствительным покрытием. Своеобразное "кольцо настроения" - фишка, очень модная в 70-х и 80-х годах
10. Отдельная дверь для кота. Видимо, это очень умный кот, который умеет поворачивать ручку
17. А вы знали, что в интернет-магазине можно купить искусственные зубы и обклеить ими что угодно?
Источник: — переведено специально для fishki.net
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